Divan Otelleri’nden bayram fırsatları

Divan Grubu, Kurban Bayramı için fırsatlar sunuyor.

Divan İstanbul, Divan İstanbul Asia, Divan Bodrum’da 9-18 Eylül’de, Divan İstanbul City ve Divan Ankara’da, 11-15 Eylül’de, Divan Suites İstanbul G-Plus’ta 12-18 Eylül’de, Divan Gaziantep ve Divan Suites Gaziantep’te 10-18 Eylül’de, Divan Mersin, Divan Adana, Divan Çorlu, Divan Çukurhan’da yapılacak 3 gecelik konaklamalarda kahvaltı dahil avantajlı fiyatlar sözkonusu. Divan Bursa’da ise 4 gece kal 3 gece öde, Divan Suites Batumi ve Divan Express Eskişehir’de 3 gece kal 2 gece öde promosyon fiyatları sunuluyor.