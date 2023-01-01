Divan Otelleri’nden Sevgililer Günü’ne özel romantik alternatifler

Şehrin farklı lokasyonlarındaki birbirinden seçkin otelleriyle Sevgililer Günü için özel paketler hazırlayan Divan, keyifli ve romantik bir gece geçirmek isteyen misafirlerine farklı seçenekler sunuyor.

Divan Grubu’nun Divan İstanbul, Divan İstanbul Asia, Divan İstanbul City, Divan Suites İstanbul G-Plus otellerinde güne özel hazırlanan menü, konaklama ve hediye seçenekleriyle çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tüm ihtişamıyla yaşayacak.