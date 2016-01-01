DoubleTree by Hilton, Kocaeli açılıyor

Hilton Worldwide, 2016’nın başında üst sınıf DoubleTree by Hilton Kocaeli otelini açmak üzere, MMS İnşaat ile franchise anlaşması imzaladı.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen üst sınıf full servis markalarından Double Tree by Hilton’un faaliyete geçmesiyle, Kocaeli’yi ziyaret edenler üst sınıf bir tesiste konaklama imkanına kavuşacak. Hilton Worldwide Avrupa ve Afrika Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Patrick Fitzgibbon, imzaladıkları anlaşmayla 34 yeni tesisin açılışını da planladıklarını anlattı. MMS İnşaat’ın Ana Hissedarı Murat Mustafa Satı, Hilton Worldwide ile ortaklıklarının uzun vadeli olacağını ümit ettiklerini söyledi.