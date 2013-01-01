Durağanlık aşıldı, yükselme bekleniyor

Başaran Ulusoy - Turizm, Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı





2012 durumu:

Ocak-Ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi yüzde 0.50 oranında artarak 28 milyon 807 bin 965 kişiye ulaştı. Aynı dönemde yabancı ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, yüzde -2.4 oranında azalarak 13 milyar 672 milyon 850 bin dolar seviyesine geriledi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan elde edilen gelirler ise yüzde -3.7 oranında azalarak 3 milyar 660 milyon 433 bin dolar seviyesine geriledi. Toplam gelirdeki azalma oranı yüzde -2.7'dir.



Sektörün sorunları:

Sektörün finansman kaynaklarına kolay erişememesi ve erişenlerin de yüksek maliyetlerle karşılaşmaları. Anadolu'daki pek çok il ve ilçede mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilememesi. Düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin verilmesi, Tur Operatörlüğü sisteminin yasal bir zemine oturtulması.



2013 sektörel hedefler:

2013 yılında ülkeye gelecek olan turist sayısının 33 milyon civarında, turizm gelirinin 25.5 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.

2013 yılı için yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında; sektörün diğer kurum ve kuruluşları olarak, gerek yurtdışı gerekse yurtiçi fuarlara katılarak tanıtım.

KOMER Kuşadası Kongre Merkezi'nin 2013 yılının ilk yarısında hizmete açılmasını sağlamak.