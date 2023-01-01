Hilton ile birbirinden renkli yılbaşı etkinlikleri

Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus ve Hilton ParkSA İstanbul, yılbaşı programlarıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Hilton İstanbul Bosphorus’un Boğaz manzaralı Bosphorus Terrace Restaurantı’nda zengin açık büfe, canlı ızgara istasyonu, Hilton’un geniş kavından şarap seçkisi ve yerli içkiler, canlı müzik ve DJ performansı... Conrad İstanbul Bosphorus tarihi yarımada manzaralı restoranı Manzara’da, açık büfe akşam yemeği, şarap seçkisi ve limitsiz yerli içki…Hilton ParkSA İstanbul’da Boğaz manzaralı Cloud 7 Restaurant’ta zengin açık büfe ve DJ performansı...