İşadamlarının tercihi Ramada İstanbul Asia toplantı salonları

Anadolu Yakası’nın ilk Ramada markalı butik oteli; Ramada İstanbul Asia Hotel, bahçeli odaları ve sanat eserleriyle donanmış toplantı salonlarıyla fark yaratıyor. Kent merkezine yakınlığı ve hizmet kalitesiyle konaklama ve iş toplantıları için cazip bir seçenek olan Ramada İstanbul Asia, Uran Holding turizm grubu yatırımı. 10 kişiden 150 kişiye kadar hizmet verebilen toplantı salonlarında ulusal ve çokuluslu şirketlerin kurum içi toplantıları, eğitimleri ve bayi toplantıları yapılıyor. Toplantı ekipmanları ve teknolojik altyapı konusunda kaliteli teknik hizmeti sağlayan otelde; toplantı, lansman ve kongre hizmetleriyle ilgili her türlü hizmet verebilecek kapasite mevcut.