Kışın büyüsüne UNIQ Açık Hava Buz Pisti ile kapılın!

UNIQ İstanbul, Vega Ice ile hayata geçirdiği açık hava buz pistini bu yıl İstanbullular ile tekrar buluşturuyor.

Gelenekselleşen UNIQ Winter Tales, ormanın içerisinde sunduğu buz paten keyfiyle büyülü bir ortamın kapılarını aralıyor. 1200m2’lik alanıyla Türkiye’nin en büyük açık hava buz pisti unvanını elinde tutan UNIQ İstanbul, doğa içerisinde özel atmosferi, Vega Ice profesyonel buz paten ekibi ve antrenörleriyle eşsiz bir deneyim vaadediyor.