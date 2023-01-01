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Narven Termal Sağlık Kasabası

Yılda 400 bin kişiyi ağırlayacak

Bolu’da, 250 milyon  dolara  mal  olacak Türkiye’nin ilk termal sağlık kasabası kuruluyor.  Narven Termal Sağlık Kasabası 450 bin metrekare alanıyla Bolu’nun ikinci büyük yerleşim alanı olmaya hazırlanıyor. Türkiye turizmine katkı sağlayacak olan Narven, aynı zamanda Bolu halkının da yeni istih- dam alanı olacak. 7200 yatak kapasiteli kasaba, hisseli gayrimenkul sistemiyle Ocak 2016’dan itibaren misafirlerini ağırlayacak.

Yorumlar

  • nrvn

    narven termal sağlık kasabasında ömürlük tatil başladı.

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