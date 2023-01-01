NG Hotels’den erken rezervasyon fırsatı

NG Hotels, NG Sapanca ve NG Afyon otellerinde erken rezervasyon fırsatı sunuyor.

NG Sapanca Wellness & Convention ve NG Afyon Wellness & Convention’da 31 Mart tarihine kadar yapılacak olan “6 Haziran-3 Temmuz” dönemi rezervasyonlarında geçerli; çift kişilik odada kişi başı uygun fiyatlar sunuluyor. NG Afyon’da 9.500 metrekarelik spa merkezi Aliva Spa’da termal jakuziler, 14 farklı havuzu, Türk hamamı, sauna, buhar odası, macera duşları, buz çeşmesi, su kaydırakları bulunuyor.