Özyer Group’tan Kuşadası’na 180 milyon TL’lik ‘tatil adası’

Wyndham Hotel Group: “Türkiye bizim için çok önemli bir turizm destinasyonu.” Turizm sektörünün köklü şirketlerinden Özyer Group, Kuşadası’nda 30.000 m2 alan üzerine kurulan, Ege’nin ilk ve tek 18 delikli golf sahasını da içinde bulunduran Ramada Resort Kuşadası&Golf Oteli için 180 milyon TL yatırım yaptı.

Otelin basın toplantısında Özyer Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özyer, Otel Genel Müdürü Tamer Onsoy, Wyndham Hotel Group adına EMEA Bölgesi İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christian Michel konuştu.