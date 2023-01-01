Park Dedeman Izmailovo Moskova

Dedeman Hotels & Resorts International, Moskova’nın gelişen önemli bölgelerinden Izmailovo’daki yeni oteli Park Dedeman Izmailovo Moskova’nın resmi açılışını yaptı.

Dedeman Grubu’nun yurtiçi ve yurtdışındaki otel sayısı böylelikle 16’ya ulaştı. Açılışa, Dedeman Grubu YKB Vekili Rıfat Dedeman, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Md. Emrullah Akçakaya, yatırımcı firma Monolit Kapital Stroy YKB Ahmed Dubar’ın evsahipliğinde, T.C. Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım, Moskova Ulusal Politika, Bölgelerarası İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Vladimir Chernikov, Moskova Ulusal Politika, Bölgelerarası İlişkiler ve Turizm Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Shipilko katıldı.