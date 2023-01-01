Park Dedeman Levent açıldı

Dedeman Grubu’nun yeni oteli Park Dedeman Levent, misafirlerini ağırlamaya başladı.

İstanbul’un iş ve alışveriş hayatının kalbinde konumlanan Dedeman İstanbul’un yanısıra şehre yeni bir soluk getirecek olan Park Dedeman Levent de iş ve tatil amaçlı ziyaretlerin yeni merkezi olmaya aday. Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Park Dedeman Levent, iş dünyasının konaklama ihtiyaçlarına çok hızlı ve eksiksiz bir şekilde cevap veren Park Dedeman markasının İstanbul’da açılan ilk oteli. Genç ve dinamik yapısı, lokasyonu ve hizmet kalitesiyle aynı zamanda Park Dedeman zincirine rol modeli olma özelliğini de taşıyor. Yeni otelimiz Dedeman Grubu’nun 17. oteli olma özelliğine sahip” dedi.