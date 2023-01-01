Park Dedeman Trabzon açıldı

Dedeman Grubu’nun yeni oteli Park Dedeman Trabzon’un resmi açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Köksal, 3M Yapı’nın Ortağı Muhammet Gümüştaş, Mustafa Ekşi, Mustafa Bayraktar ve Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Emrullah Akçakaya katıldı. Park Dedeman Elazığ ve Park Dedeman Bostancı’nın ardından Dedeman Grubu, 2016’da Park Dedeman Trabzon ile üçüncü otelinin açılışını yaptı.