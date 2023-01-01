Park Inn by Radisson Ataşehir İstanbul açıldı

Renkli ve dinamik otel markası Park Inn by Radisson, Türkiye’deki altıncı otelini İstanbul Ataşehir’de açtı.

Park Inn by Radisson markasının da aralarında bulunduğu Carlson Rezidor Hotel Group, Türkiye’de açılmış ve açılması planlanan 24 otel ve 4 bin 600 odadan oluşan bir portföye sahip. Carlson Rezidor Hotel Group Orta Doğu, Türkiye & Afrika Kıdemli Bölge Başkan Yardımcısı Tim Cordon, portföylerindeki Park Inn by Radisson markasının orta ölçekli seyahat edenler, sade ve katmadeğerli seçenek isteyen seyahatseverler için özel olarak tasarlandığını söyledi.