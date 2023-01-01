Park Inn markası Türkiye’de

Dünyanın en büyük otel gruplarından Carlson Rezidor, "Park Inn" markasını Türkiye'ye taşıdı.

Basın Ekspress yolu üzerindeki Park Inn by Radisson İstanbul Atatürk Airport'un açılışı Carlson Rezidor Hotel Group Türkiye Bölge Direktörü ve Radisson Blu Bosphorus Hotel Istanbul Genel Md Sonja Divé-Dahl'in ve Park Inn by Radisson İstanbul Atatürk Airport Genel Md. Eylem Fındık ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Otelin toplam 154 odası ve 7 adet salonu, 2 restoranı mevcut.