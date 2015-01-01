Raffles Istanbul, Conde Nast Traveler 'Hot List 2015'te

Raffles İstanbul Zorlu Center, bu kez de gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynaklarından seyahat ve yaşam stili dergisi Conde Nast Traveler’ın Amerika edisyonu tarafından yılda bir kez yayınlanan ‘’Hot List’’te, dünyanın en iyi 60 yeni oteli arasında gösterildi.

60 otel arasında, dünyadan sadece dört otelin yeraldığı ‘’Over The Top Luxury’’ (Lüksün En Üst Noktası) kategorisinde yeralan Raffles Istanbul Zorlu Center’a, bu kategoride Çin, Fransa ve Hindistan’dan üç otel eşlik ediyor.





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