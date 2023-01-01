Titanic Hotels Antalya, Titanic Hotels, Titanic Hotel, Sevgililer günü, Love Dinner, Deluxe Room, First Kiss

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14 Şubat Sevgililer Günü’nü Titanic Hotels Antalya’da geçirecekleri, aşk dolu çok özel programlar bekliyor.

Romantik bir ortamda nefis lezzetler ve özel konaklama paketleri, Be Fine Spa’dan sevgililere özel masajlar… Titanic Hotels, Sevgililer Günü için tek gecelik ve iki gecelik özel konaklama paketlerinde 30 dakikalık masajlar, Love Dinner ve Deluxe Room’da konaklama, First Kiss kahvaltı, bir saatlik özel golf dersi, özel couple masajı...

