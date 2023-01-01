Viaport Marina demir atmaya hazırlanıyor

Dünyada ilk defa içerisinde tema park, alışveriş adası, deniz oteli, marina ve akvaryumu birarada bulunduracak konseptte tasarlanan Viaport Marina'da, 1000'e yakın palmiyeler denizin rüzgarıyla buluşuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, yaz sezonunda İstanbul’un yeni yaşam merkezi olmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen Viaport Marina, 1 milyar TL’lik yatırım bedeline sahip. Viaport Marina’da deniz üstünde eğlence ve alışveriş keyfinin sınırlarını zorlayacaklarını belirten Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, “Biz deniz ile hayatı birleştiriyoruz. Denizden, hayata taşıyoruz” dedi.