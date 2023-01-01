Wyndham Grand İstanbul Levent’te SPA keyfi

Kadın misafirlerine, masaj ve bakımlarda geçerli olan yüzde 30 indirim imkanı sunuyor.

Wyndham Grand İstanbul Levent Qualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın misafirlerine, masaj ve bakımlarda geçerli olan yüzde 30 indirim imkanı sunuyor. Kadınlara bu özel günde bir ayrıcalık tanıyan Qualitasspa, yerli ve yabancı terapistler, özel masajlar eşliğinde özel olduğunu hissetmek isteyen tüm kadınları, 8 Mart’ta kendini şımartmaya davet ediyor.

