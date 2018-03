Uluslararası Mal ve İşbirliği Talepleri

GIDA:

Konu: Un alımı Ülke: Güney Kore

Firma: AROMA FOOD CORP İlgili: N.S.Kim

Tel: 82 - (2) - 4000037 Faks:82 -(2) -4000084

E-posta: aromafoodco@hotmail.com



Konu: Makarna, zeytinyağı, konserve domates alımı

Ülke: Malezya

Firma: HSH FROZEN FOODS SDN BHD

İlgili: Kevin Tan

E-posta: kevintkw@kanika.com.my



Konu: Su, zeytinyağı, bitkisel yağ, un, makarna, çikolata, bisküvi, cips, kuru yemiş alımı

Ülke: Filipinler

Firma: AGRINURTURE INC

İlgili: Adrienne Martinez

E-posta: adrienne.martinez@ani.com.ph



Konu: Taze ve dondurulmuş unlu mamuller, ekmek ve pasta alımı

Ülke: Tunus

Firma: CLASSE EXPORT

İlgili: İmen Hannachi

Tel: 216 - 71948033 Faks: 216 - 71948077

E-posta: imen.hannachi@classe-export.com



Konu: Organik portakal ve domates suyu konsantresi alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: PURE PLUS CO LTD İlgili: Carl Kim

Tel: 82 - (32) - 5231800

E-posta: carlkim@pureplus.co.kr



SU ÜRÜNLERİ:

Konu: İstiridye alımı

Ülke: Kanada

Firma: VANCOUVER INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

İlgili : Duff Hu

Tel: - (604) - 3703 Faks: - (604) - 3708

E-posta: duffh88@gmail.com



Konu: Kalamar, Ahtapot ve taze ton balığı ithal edecek.

Ülke: G. Kore

Firma: SHINSEGAE FOOD

İlgili: Jae Seong Cho

Tel: 82 - (2) - 33976213

E-posta: jason@shinsegae.com



KİMYEVİ MADDE VE MAMULLERİ:

Konu: PVC hortum alımı

Ülke: Tunus

Firma: EUROFLEX TUNISIE

İlgili: Hafsi Youssef

Tel: 216 - 73361071 Faks: 216 - 73361072

E-posta: hafsi.youssef@euroflex-tunisie.com



TEKSTİL:

Konu: Bayan iç giyimi alımı

Ülke: Mısır

Firma: MOHAMED MOSTAFA

Tel: 2 - 1005284770

E-posta: mohamedmostafa64@hotmail.com



Konu: Pamuklu iç giyim, pantolon, gömlek, gecelik ve bornoz alımı

Ülke: Rusya

Firma: Bumagacity Ltd İlgili: Lulia Koch

Tel: 7495 - 7249298

E-posta: bum-s@mail.ru



Konu: Merinos, ince yün, karde yün ipliği alımı

Ülke: Finlandiya

Firma: Nuutisen Kutomo Ky

İlgili: Pekka Nuutinen

Tel: 358 - 35579082 Faks: 358 - 35579029

E-posta: pekkanuutinen@windowslive.com



SAVUNMA:

Konu: Av ve spor amaçlı silah alımı

Ülke: A.B.D.

Firma: ADVANCED TACTICAL IMPORTS

İlgili: Benjamin Bishop Tel: 1 - 2565344788

E-posta: ben.bishop@hotmail.com



TOPRAK ÜRÜNLERİ:

Konu: Cam ve seramik eşya alımı

Ülke: Uruguay

Firma: OPRUMIN S.A.

İlgili: Victor Vazquez

Tel: 598 - (2) - 2007040

E-posta: importacionesoprumin@adinet.com.uy



Konu: Kiremit ve tuğla alımı

Ülke: Mısır

Firma: PHARAOHES İlgili: Nevine Mourice

Tel: 2 - 1115555276

E-posta: info@pharaohes.org



Konu: Seramik lavabo, klozet, eviye, duş teknesi, v.b.

Ülke: Avustralya

Firma: LINKWARE AUSTRALIA PTY LTD

İlgili: Peter Hannah

Tel: 61 - 299125900 Faks: 61 - 299125912

E-posta: peter@linkwareint.com



MAKiNA SANAYİ VE ÜRÜNLERİ:

Konu: Tarım makinaları alımı

Ülke: Uruguay

Firma: Tanzi Uruguay S.R.L.

İlgili: Diego Wibmer

Tel: 598 - 45547348

E-posta: diego@tanziuruguay.com



Konu: Adaptör ve şarj alımı

Ülke: Çin

Firma: SHENZHEN THEONE ELECTRONIC

İlgili: Alyssa Wong

E-posta: sales16@lutone.com



YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ:

Konu: Kekik yağı alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: Young Jin Global

İlgili: Sang-Soo KIM

Tel: 82 - (2) - 4031084 Faks: 82 - (2) - 4031086

E-posta: sskim@dairyfood.co.kr



MUHTELİF:

Konu: MDF pano, ahşap kontrplak, kapı için hırdavat malzemeleri, fayans, banyo malzemeleri seramik/inoks lavabo, musluk, mutfak mobilya ve aksesuarları alımı

Ülke: Tunus

Firma: TUNISIE BOIS TRADING

İlgili: Charfeddine Salah

Tel: 216 - 74439137 Faks: 216 - 74439127

E-posta: Tunisie.bois@yahoo.fr