Uluslararası Mal ve İşbirliği Talepleri
Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje
GIDA:
Konu: Un alımı Ülke: Güney Kore
Firma: AROMA FOOD CORP İlgili: N.S.Kim
Tel: 82 - (2) - 4000037 Faks:82 -(2) -4000084
E-posta: aromafoodco@hotmail.com
Konu: Makarna, zeytinyağı, konserve domates alımı
Ülke: Malezya
Firma: HSH FROZEN FOODS SDN BHD
İlgili: Kevin Tan
E-posta: kevintkw@kanika.com.my
Konu: Su, zeytinyağı, bitkisel yağ, un, makarna, çikolata, bisküvi, cips, kuru yemiş alımı
Ülke: Filipinler
Firma: AGRINURTURE INC
İlgili: Adrienne Martinez
E-posta: adrienne.martinez@ani.com.ph
Konu: Taze ve dondurulmuş unlu mamuller, ekmek ve pasta alımı
Ülke: Tunus
Firma: CLASSE EXPORT
İlgili: İmen Hannachi
Tel: 216 - 71948033 Faks: 216 - 71948077
E-posta: imen.hannachi@classe-export.com
Konu: Organik portakal ve domates suyu konsantresi alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: PURE PLUS CO LTD İlgili: Carl Kim
Tel: 82 - (32) - 5231800
E-posta: carlkim@pureplus.co.kr
SU ÜRÜNLERİ:
Konu: İstiridye alımı
Ülke: Kanada
Firma: VANCOUVER INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
İlgili : Duff Hu
Tel: - (604) - 3703 Faks: - (604) - 3708
E-posta: duffh88@gmail.com
Konu: Kalamar, Ahtapot ve taze ton balığı ithal edecek.
Ülke: G. Kore
Firma: SHINSEGAE FOOD
İlgili: Jae Seong Cho
Tel: 82 - (2) - 33976213
E-posta: jason@shinsegae.com
KİMYEVİ MADDE VE MAMULLERİ:
Konu: PVC hortum alımı
Ülke: Tunus
Firma: EUROFLEX TUNISIE
İlgili: Hafsi Youssef
Tel: 216 - 73361071 Faks: 216 - 73361072
E-posta: hafsi.youssef@euroflex-tunisie.com
TEKSTİL:
Konu: Bayan iç giyimi alımı
Ülke: Mısır
Firma: MOHAMED MOSTAFA
Tel: 2 - 1005284770
E-posta: mohamedmostafa64@hotmail.com
Konu: Pamuklu iç giyim, pantolon, gömlek, gecelik ve bornoz alımı
Ülke: Rusya
Firma: Bumagacity Ltd İlgili: Lulia Koch
Tel: 7495 - 7249298
E-posta: bum-s@mail.ru
Konu: Merinos, ince yün, karde yün ipliği alımı
Ülke: Finlandiya
Firma: Nuutisen Kutomo Ky
İlgili: Pekka Nuutinen
Tel: 358 - 35579082 Faks: 358 - 35579029
E-posta: pekkanuutinen@windowslive.com
SAVUNMA:
Konu: Av ve spor amaçlı silah alımı
Ülke: A.B.D.
Firma: ADVANCED TACTICAL IMPORTS
İlgili: Benjamin Bishop Tel: 1 - 2565344788
E-posta: ben.bishop@hotmail.com
TOPRAK ÜRÜNLERİ:
Konu: Cam ve seramik eşya alımı
Ülke: Uruguay
Firma: OPRUMIN S.A.
İlgili: Victor Vazquez
Tel: 598 - (2) - 2007040
E-posta: importacionesoprumin@adinet.com.uy
Konu: Kiremit ve tuğla alımı
Ülke: Mısır
Firma: PHARAOHES İlgili: Nevine Mourice
Tel: 2 - 1115555276
E-posta: info@pharaohes.org
Konu: Seramik lavabo, klozet, eviye, duş teknesi, v.b.
Ülke: Avustralya
Firma: LINKWARE AUSTRALIA PTY LTD
İlgili: Peter Hannah
Tel: 61 - 299125900 Faks: 61 - 299125912
E-posta: peter@linkwareint.com
MAKiNA SANAYİ VE ÜRÜNLERİ:
Konu: Tarım makinaları alımı
Ülke: Uruguay
Firma: Tanzi Uruguay S.R.L.
İlgili: Diego Wibmer
Tel: 598 - 45547348
E-posta: diego@tanziuruguay.com
Konu: Adaptör ve şarj alımı
Ülke: Çin
Firma: SHENZHEN THEONE ELECTRONIC
İlgili: Alyssa Wong
E-posta: sales16@lutone.com
YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ:
Konu: Kekik yağı alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: Young Jin Global
İlgili: Sang-Soo KIM
Tel: 82 - (2) - 4031084 Faks: 82 - (2) - 4031086
E-posta: sskim@dairyfood.co.kr
MUHTELİF:
Konu: MDF pano, ahşap kontrplak, kapı için hırdavat malzemeleri, fayans, banyo malzemeleri seramik/inoks lavabo, musluk, mutfak mobilya ve aksesuarları alımı
Ülke: Tunus
Firma: TUNISIE BOIS TRADING
İlgili: Charfeddine Salah
Tel: 216 - 74439137 Faks: 216 - 74439127
E-posta: Tunisie.bois@yahoo.fr
MUHTELİF
Konu: Ev gereçleri ve halı alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: AIC INC.
Tel: 852 - 23756307
Faks: 852 - 23754078
e-posta: tony_lim@aicinc.com.hk
MUHTELİF
Konu: Küçük ev aletleri alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: SOLAC
İlgili: Sisy Tsui
Tel: 852 - 25293452 Faks: 852 - 28651053
e-posta: stsui@cegasagroup.com
MUHTELİF
Konu: Mutfak eşyası ve banyo malzemeleri alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: ARROWSPEED LINE LTD.
e-posta: daniel.hkg@arrowspeedline.com.hk