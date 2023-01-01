Uluslararası Mal ve İşbirliği Talepleri
Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje
GIDA:
Konu: "noddle" üretimi için un alımı
Ülke: G. Kore Cumhuriyeti
Firma: AROMA FOOD CORP
İlgili: N S Kim
Tel: 82 - (2) - 4000037
Faks: 82 - (2) - 4000084
e-posta: aromafoodco@hotmail.com
Web: www.aromafood.co.kr
Konu: Domates püresi ve Meyve suyu (üzüm, elma, nar, portakal) konsantresi alımı
Ülke: G. Kore Cumhuriyeti
Firma : WOONGJIN FOODS CO LTD
İlgili: Joonhyun (Daniel) Han
Tel: 82 - (2) - 36689322 Faks: 82-(2)-36689295
e-posta: hanko97@wjfood.co.kr
Web: www.wjfood.co.kr
Konu: Çay alımı Ülke: Hong Kong
Firma: Bright Overseas Food Ltd.
İlgili: Pekki Purppura
Tel: 00852 3020 8609
Web: www.hkjebn.com
e-posta : pekki.purppura@hkjebn.com
Konu: Paketlenmemiş baharat, şifalı bitki ve katkı maddeleri alımı
Ülke: Beyaz Rusya
Firma: CHTUP Listina Group
İlgili: S.I Shostak
Tel: ++375 (17) 274 29 18
e-posta: sshostak@yandex.by
Konu: Bisküvi, şeker, çikolata, lolipop, sakız, bal, konserve ürün gibi gıda maddeleri alımı
Ülke: Yemen
Firma: SALAMAH FOR GENRAL TRADING
İlgili: Ahmed Salamah
Tel: ++967 (777) 588808
Faks: ++967 (6) 422293
e-posta: salamah.for.trading@gmail.com
Konu: Şekerleme alımı Ülke: Mısır
Firma: EG TRADE COMPANY
Tel: 2-1117160077
e-posta: egtrade11@gmail.com
Konu: Makarna alımı. G. Kore'ye halen mal satmayan bir makarna firmasının tek yetkili satıcısı olmak istiyor.
Ülke: G. Kore
Firma: BORA trading Co., LTD
İlgili: Iris Kim
Tel: 82 - (70) - 86805715
Faks:82-(2)- 5380470
e-posta: trade2@boratr.co.kr
Web: www.boratr.co.kr
MAKİNE VE EKİPMANLARI:
Konu: İsteğe özel, farklı makineler için çok milli baş imalatı, delme uçları tamiratı, örnek veya kalıplara göre yedek parça imalatı, teknolojik ekipman imalatı, ekipman tasarımı, montaj, tamir, yenileme gibi metal işleme konularında işbirliği.
Ülke: Litvanya
Firma: JSC "DIRMETA"LTD.
Tel: ++370 (37) 457352
Faks: ++370 (37) 457352
e-posta: dirmeta@dirmeta.lt
Konu: Sabun ve sıvı sabun plastik ambalajları için makinalar alımı
Ülke: Kamerun
Firma: S.C.R.
İlgili: Ernest Njia
Tel: 237 - (33) - 421779
Faks: 237- (33) - 423952
e-posta: e.njia@yahoo.fr
Konu: Çocuk bezi ve ıslak mendil üretim hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: HYGEA TUNISIE
İlgili: Sofien Cherni
Tel: 216 - 23244522
e-posta: cherni.sofien@yahoo.fr
Konu: Saatte 500 adet kapasiteli PET şişe otomatik üretim hattı ithal edecek.
Ülke: Letonya
Firma: Avrupa İletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Tel: ++90 (212) 292 21 57/315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Not: 12 LV 58AD 3R9I referans kullanılmalı.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK:
Konu: Oto, elektrik, makine, tıp ve tarım makineleri için yay ve yay sistemleri, yakıt filtre kapakları üretimi ile kalay ve çinko kaplama alanlarında işbirliği
Ülke: Bosna Hersek
Firma: Saraj-Komerc A.Ş İlgili: Mehmed Huskic
Tel: ++387 (30) 265835
e-posta: m.huckic@saraj-komerc.com
Konu: Elektrik malzemeleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: TAREK AHMED
Tel: 2 - (2) - 25752601
Faks: 2 - (2) - 25752601
e-posta: tarekzaher75@yahoo.com
TEKSTİL:
Konu: Kaliteli havlu ve banyo aksesuarı alımı
Ülke: A.B.D
Firma: BenEm International, Inc. İlgili: Emmanuel B. Menashi
Tel: +1.480.370-0712
Faks: +1.623.518-3073
e-posta: em@beneminternational.com
Konu: Hazır giyim ürünleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: GOLDEN GATE FOR IMPORT & EXPORT
İlgili: Öİman Nounou
Tel: 2 - 1009992861
e-posta: goldengate460@gmail.com
MOBİLYA:
Konu: Ofis mobilyaları alımı
Ülke: Irak
Firma: MECCA FURNITURE
İlgili: Ahmet Al Zahra
Tel: 964-7808862725
e-posta: alaa77alaa@yahoo.com
ENERJİ:
Konu: Kömür alımı (Pellet 5kg, 12kg, ve 15kg lik plastik poşetlerde)
Ülke: Yunanistan
İlgili: Murat Yunus
Tel: ++30 (253) 10 37 972
Faks: ++30 (253) 10 33300
e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr
DERİ EŞYA:
Konu: Çanta üreticisi firmalarla işbirliği
Ülke: İsviçre
Firma: FREITAG lab. ag
İlgili: Melinda Vinh
Tel:++41 (43) 210 33 33
e-posta: melinda.Vinh@freitag.ch
TEKNOLOJİ:
Konu: Ürün çeşitliliği ve üretim artışı için teknik bilgi (know-how) sağlayabilecek stratejik ortak aramaktadır.
Ülke: Arnavutluk
Firma: Fortis2 shpk
İlgili: Ledja Hysi
Tel: ++355 (69) 4074316
MUHTELİF:
Konu: Alüminyum aksesuarlar ve gazbeton panjur kutuları alımı
Ülke: Tunus
Firma: FERMETURESTECHMAL
İlgili: İdrniss Yahmed
Tel: 216 - 26772986
Faks: 216 - 71429848
e-posta: techmalfermeture@yahoo.fr