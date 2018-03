Uluslararası Mal ve İşbirliği Talepleri

Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje





GIDA:

Konu: "noddle" üretimi için un alımı

Ülke: G. Kore Cumhuriyeti

Firma: AROMA FOOD CORP

İlgili: N S Kim

Tel: 82 - (2) - 4000037

Faks: 82 - (2) - 4000084

e-posta: aromafoodco@hotmail.com

Web: www.aromafood.co.kr



Konu: Domates püresi ve Meyve suyu (üzüm, elma, nar, portakal) konsantresi alımı

Ülke: G. Kore Cumhuriyeti

Firma : WOONGJIN FOODS CO LTD

İlgili: Joonhyun (Daniel) Han

Tel: 82 - (2) - 36689322 Faks: 82-(2)-36689295

e-posta: hanko97@wjfood.co.kr

Web: www.wjfood.co.kr



Konu: Çay alımı Ülke: Hong Kong

Firma: Bright Overseas Food Ltd.

İlgili: Pekki Purppura

Tel: 00852 3020 8609

Web: www.hkjebn.com

e-posta : pekki.purppura@hkjebn.com



Konu: Paketlenmemiş baharat, şifalı bitki ve katkı maddeleri alımı

Ülke: Beyaz Rusya

Firma: CHTUP Listina Group

İlgili: S.I Shostak

Tel: ++375 (17) 274 29 18

e-posta: sshostak@yandex.by



Konu: Bisküvi, şeker, çikolata, lolipop, sakız, bal, konserve ürün gibi gıda maddeleri alımı

Ülke: Yemen

Firma: SALAMAH FOR GENRAL TRADING

İlgili: Ahmed Salamah

Tel: ++967 (777) 588808

Faks: ++967 (6) 422293

e-posta: salamah.for.trading@gmail.com



Konu: Şekerleme alımı Ülke: Mısır

Firma: EG TRADE COMPANY

Tel: 2-1117160077

e-posta: egtrade11@gmail.com



Konu: Makarna alımı. G. Kore'ye halen mal satmayan bir makarna firmasının tek yetkili satıcısı olmak istiyor.

Ülke: G. Kore

Firma: BORA trading Co., LTD

İlgili: Iris Kim

Tel: 82 - (70) - 86805715

Faks:82-(2)- 5380470

e-posta: trade2@boratr.co.kr

Web: www.boratr.co.kr



MAKİNE VE EKİPMANLARI:

Konu: İsteğe özel, farklı makineler için çok milli baş imalatı, delme uçları tamiratı, örnek veya kalıplara göre yedek parça imalatı, teknolojik ekipman imalatı, ekipman tasarımı, montaj, tamir, yenileme gibi metal işleme konularında işbirliği.

Ülke: Litvanya

Firma: JSC "DIRMETA"LTD.

Tel: ++370 (37) 457352

Faks: ++370 (37) 457352

e-posta: dirmeta@dirmeta.lt



Konu: Sabun ve sıvı sabun plastik ambalajları için makinalar alımı

Ülke: Kamerun

Firma: S.C.R.

İlgili: Ernest Njia

Tel: 237 - (33) - 421779

Faks: 237- (33) - 423952

e-posta: e.njia@yahoo.fr



Konu: Çocuk bezi ve ıslak mendil üretim hattı alımı

Ülke: Tunus

Firma: HYGEA TUNISIE

İlgili: Sofien Cherni

Tel: 216 - 23244522

e-posta: cherni.sofien@yahoo.fr



Konu: Saatte 500 adet kapasiteli PET şişe otomatik üretim hattı ithal edecek.

Ülke: Letonya

Firma: Avrupa İletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)

Tel: ++90 (212) 292 21 57/315

e-posta: oemul@iso.org.tr

Not: 12 LV 58AD 3R9I referans kullanılmalı.



ELEKTRİK-ELEKTRONİK:

Konu: Oto, elektrik, makine, tıp ve tarım makineleri için yay ve yay sistemleri, yakıt filtre kapakları üretimi ile kalay ve çinko kaplama alanlarında işbirliği

Ülke: Bosna Hersek

Firma: Saraj-Komerc A.Ş İlgili: Mehmed Huskic

Tel: ++387 (30) 265835

e-posta: m.huckic@saraj-komerc.com



Konu: Elektrik malzemeleri alımı

Ülke: Mısır

Firma: TAREK AHMED

Tel: 2 - (2) - 25752601

Faks: 2 - (2) - 25752601

e-posta: tarekzaher75@yahoo.com



TEKSTİL:

Konu: Kaliteli havlu ve banyo aksesuarı alımı

Ülke: A.B.D

Firma: BenEm International, Inc. İlgili: Emmanuel B. Menashi

Tel: +1.480.370-0712

Faks: +1.623.518-3073

e-posta: em@beneminternational.com



Konu: Hazır giyim ürünleri alımı

Ülke: Mısır

Firma: GOLDEN GATE FOR IMPORT & EXPORT

İlgili: Öİman Nounou

Tel: 2 - 1009992861

e-posta: goldengate460@gmail.com



MOBİLYA:

Konu: Ofis mobilyaları alımı

Ülke: Irak

Firma: MECCA FURNITURE

İlgili: Ahmet Al Zahra

Tel: 964-7808862725

e-posta: alaa77alaa@yahoo.com



ENERJİ:

Konu: Kömür alımı (Pellet 5kg, 12kg, ve 15kg lik plastik poşetlerde)

Ülke: Yunanistan

İlgili: Murat Yunus

Tel: ++30 (253) 10 37 972

Faks: ++30 (253) 10 33300

e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr



DERİ EŞYA:

Konu: Çanta üreticisi firmalarla işbirliği

Ülke: İsviçre

Firma: FREITAG lab. ag

İlgili: Melinda Vinh

Tel:++41 (43) 210 33 33

e-posta: melinda.Vinh@freitag.ch



TEKNOLOJİ:

Konu: Ürün çeşitliliği ve üretim artışı için teknik bilgi (know-how) sağlayabilecek stratejik ortak aramaktadır.

Ülke: Arnavutluk

Firma: Fortis2 shpk

İlgili: Ledja Hysi

Tel: ++355 (69) 4074316



MUHTELİF:

Konu: Alüminyum aksesuarlar ve gazbeton panjur kutuları alımı

Ülke: Tunus

Firma: FERMETURESTECHMAL

İlgili: İdrniss Yahmed

Tel: 216 - 26772986

Faks: 216 - 71429848

e-posta: techmalfermeture@yahoo.fr