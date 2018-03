Uluslararası Mal ve İşbirliği Talepleri

TEKSTİL, TEKNOLOJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE MAKİNA, AMBALAJ, GAYRİMENKUL, BELGELENDİRME





TEKSTİL:

Konu: Türkiye'den el ve yüz havluları ile mutfak havluları ithal etmek istemektedir.

Ülke: Hırvatistan

Firma: Brodokomerc Nova d.o.o.

İlgili: Dragica Kruzic

Tel: +385.51.657-140

Faks: +385.51.335-559

E-posta: dragica.kruzic@brodokomerc.hr



Konu: Türkiye'den döşemelik kumaşlar almak istiyor.

Ülke: Güney Afrika Cumhuriyeti

Firma: PUISANO PHATOLI

Tel: +27.83.2733772



Konu: Türkiye'den çok kaliteli havlu ve banyo aksesuarları ve tekstil ürünleri almak istiyor.

Ülke: ABD

Firma: BenEm International, Inc.

İlgili: Emmanuel B. Menashi

Tel: +1.480.370-0712

Faks: +1.623.518-3073

E-posta: em@beneminternational.com



Konu: Türkiye'den hamileler için giysiler, bebek giysileri, hamile ve bebek araç gereçleri (havlu, pijama vb.) ithal etmek istiyor.

Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri

Firma: Mai Jamous

Tel: +971 (2) 445 15 28

E-posta: maijamous80@gmail.com



Konu: Türkiye’den viskoz iplik ithal etmek istiyor

Ülke: Hong Kong

Firma: ACELINK LIMITED

Tel: +852 (2722) 6115

Faks: +852 (2722) 6117

E-posta: acelink.exports@gmail.com



Konu: Firma gömleklik kumaş üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: İtalya

Firma: DANESI GROUP SRL

İlgili: Carla Candelori

Tel: +39 (8661) 917069

Faks: +39 (8661) 920098

E-posta: carla.candelori@danesigroup.it



Konu: Firma, kozmetik ve hazır giyim veya kumaş konusunda bayilik vermek isteyen Türk firmaları ile işbirliği istiyor.

Ülke: Karadağ Firma: MFI Klikloan DOO

İlgili: Milena Klikovac

Tel: ++382 (20) 633 953

Faks: ++382 (20) 633 286

E-posta: milena_klikovac@yahoo.co.uk



TEKNOLOJİ:

Konu: Polonyalı bir KOBİ, üretmiş olduğu makine imalat tezgahlarının elmas yüzeylerinin parlatılmasına ilişkin teknoloji ve know-how aramaktadır. Teknoloji; yüksek frekans MegaHertz lazer uygulaması veya diğer uygulamalardan birini temel alabilir.

Ülke: Polonya

Firma: Avrupa İşletmeler Ağı

İlgili: Onur Emil

Tel: 90 (212) 292 2157/315

E-posta: oemul@iso.org.tr



Konu: Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Baltık devletleri ve Moldova’da “Belge Yönetim Yazılımı” tedarikçisi hizmeti veren firma bu konuda çalışan Türk firmalarıyla işbirliği arıyor.

Ülke: Rusya

Firma: DOCSVISION OOO

İlgili: Georgiy Petuhov

Tel: ++7 (921) 33 33 111

Faks: ++7 (812) 346 58 34

E-posta: Petuhov.G@docsvision.com



Konu: Firma, grafit elektrot üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Güney Afrika

Firma: WABONA LOGISTICS (PTY) LTD

İlgili: Chris Magagula

Tel: ++27 (31) 301 9489

Faks: ++27 (86) 512 8520

E-posta: chris@wabonalogistics.co.za



Konu: Yapısında Ar-Ge merkezi de bulunan bir KOBİ, optik cihazlar üretimi yapmaktadır. Firma, kalın polimer filmlerinin (1- 150 mkm), yüksek kırma /refrakter indislerini (1,7’den fazla) ölçebilecek teknoloji aramaktadır.

Ülke: İsrail

Firma: Avrupa İşletmeler Ağı

İlgili: Onur Emil

Tel: 90 (212) 292 2157/315

E-posta: oemul@iso.org.tr

Konu: Ayakkabı sektöründen İsveçli bir KOBİ, ayağın 3 boyutlu taranması ve hızlı ortopedik taban ilk örneklemesi (prototyping) için bir teknoloji/sistem aramaktadır.

Ülke: İsveç

Firma: Avrupa İşletmeler Ağı

İlgili: Onur Emil

Tel: 90 (212) 292 2157315

E-posta: oemul@iso.org.tr



ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE MAKİNA:

Konu: Klima motor sürücüleri alımı

Ülke: Mısır

Firma: ELECTROMECHANIC

İlgili: Ahmed el Nayal

Tel: 20 - (3) - 4599447

Faks: 20 - (3) - 4599448

E-posta: ahmednayal@yahoo.com



Konu: Firma, grafit elektrot üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Güney Afrika

Firma: WABONA LOGISTICS (PTY) LTD

İlgili: Chris Magagula

Tel: ++27 (31) 301 9489

Faks: ++27 (86) 512 8520

E-posta: chris@wabonalogistics.co.za



PLASTİK:

Konu: İnşaat sektöründe kullanılan inşaat folyoları ve polietilenden (LDPE) buhar tutucusu üreten Türk firmalarını arıyor.

Ülke: Almanya Firma: Caretta GmbH

Tel: ++49 (89) 89 860 357

Faks: ++49 (89) 89 860 359

E-posta: michael.krug@caretta-folie.de



İNŞAAT:

Konu: Türkiye’den çelik ürünleri [Duş Kanalı (Drenaj Kanalı) ve gömme rezervuar kumanda paneli] tedarik etmek istiyor.

Ülke: Almanya

Firma: DEMARKOM

İlgili: Halil I. Ünlü

Tel: ++49 (9145) 836912

Faks: ++49 (9145) 201420

E-posta: halil@demarkom.de



AMBALAJ:

Konu: Balonlu sakız üretimine başlayacak olan firma; içinde dövme hediyesi de bulunan sakız ambalajı üretebilecek firma arıyor.

Ülke: Kosova

Firma: N.T. "TEMA"

İlgili: Barış Macun

Tel: ++381 (29) 230 951

E-posta: barismacun@hotmail.com



GAYRİMENKUL:

Konu: Alman Emlak firması; yabancı bir uluslararası şirket adına İstanbul’da 5 yıldızlı lüks otel satın almak istiyor.

Ülke: Almanya

Firma: KMGroup Immobilien

Tel: ++49 (30) 12092 090

Faks: ++49 (30) 64074 558

E-posta: kmgroup@gmx.de



BELGELENDİRME:

Konu: Yönetim sistemleri belgelendirme sektöründe faaliyet gösteren firma Türkiye’de yerel ortak arıyor.

Ülke: İtalya

Firma: CERTI W SRL

İlgili: Giuseppe Lepore

Tel: ++39 (6902) 86684

Faks: ++39 (6622) 1527677

E-posta: giuseppe.lepore@certiw.com