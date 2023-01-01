Uluslararası Mal ve İşbirliği Talepleri
TEKSTİL, TEKNOLOJİ, ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE MAKİNA, AMBALAJ, GAYRİMENKUL, BELGELENDİRME
TEKSTİL:
Konu: Türkiye'den el ve yüz havluları ile mutfak havluları ithal etmek istemektedir.
Ülke: Hırvatistan
Firma: Brodokomerc Nova d.o.o.
İlgili: Dragica Kruzic
Tel: +385.51.657-140
Faks: +385.51.335-559
E-posta: dragica.kruzic@brodokomerc.hr
Konu: Türkiye'den döşemelik kumaşlar almak istiyor.
Ülke: Güney Afrika Cumhuriyeti
Firma: PUISANO PHATOLI
Tel: +27.83.2733772
Konu: Türkiye'den çok kaliteli havlu ve banyo aksesuarları ve tekstil ürünleri almak istiyor.
Ülke: ABD
Firma: BenEm International, Inc.
İlgili: Emmanuel B. Menashi
Tel: +1.480.370-0712
Faks: +1.623.518-3073
E-posta: em@beneminternational.com
Konu: Türkiye'den hamileler için giysiler, bebek giysileri, hamile ve bebek araç gereçleri (havlu, pijama vb.) ithal etmek istiyor.
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
Firma: Mai Jamous
Tel: +971 (2) 445 15 28
E-posta: maijamous80@gmail.com
Konu: Türkiye’den viskoz iplik ithal etmek istiyor
Ülke: Hong Kong
Firma: ACELINK LIMITED
Tel: +852 (2722) 6115
Faks: +852 (2722) 6117
E-posta: acelink.exports@gmail.com
Konu: Firma gömleklik kumaş üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: İtalya
Firma: DANESI GROUP SRL
İlgili: Carla Candelori
Tel: +39 (8661) 917069
Faks: +39 (8661) 920098
E-posta: carla.candelori@danesigroup.it
Konu: Firma, kozmetik ve hazır giyim veya kumaş konusunda bayilik vermek isteyen Türk firmaları ile işbirliği istiyor.
Ülke: Karadağ Firma: MFI Klikloan DOO
İlgili: Milena Klikovac
Tel: ++382 (20) 633 953
Faks: ++382 (20) 633 286
E-posta: milena_klikovac@yahoo.co.uk
TEKNOLOJİ:
Konu: Polonyalı bir KOBİ, üretmiş olduğu makine imalat tezgahlarının elmas yüzeylerinin parlatılmasına ilişkin teknoloji ve know-how aramaktadır. Teknoloji; yüksek frekans MegaHertz lazer uygulaması veya diğer uygulamalardan birini temel alabilir.
Ülke: Polonya
Firma: Avrupa İşletmeler Ağı
İlgili: Onur Emil
Tel: 90 (212) 292 2157/315
E-posta: oemul@iso.org.tr
Konu: Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Baltık devletleri ve Moldova’da “Belge Yönetim Yazılımı” tedarikçisi hizmeti veren firma bu konuda çalışan Türk firmalarıyla işbirliği arıyor.
Ülke: Rusya
Firma: DOCSVISION OOO
İlgili: Georgiy Petuhov
Tel: ++7 (921) 33 33 111
Faks: ++7 (812) 346 58 34
E-posta: Petuhov.G@docsvision.com
Konu: Firma, grafit elektrot üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Güney Afrika
Firma: WABONA LOGISTICS (PTY) LTD
İlgili: Chris Magagula
Tel: ++27 (31) 301 9489
Faks: ++27 (86) 512 8520
E-posta: chris@wabonalogistics.co.za
Konu: Yapısında Ar-Ge merkezi de bulunan bir KOBİ, optik cihazlar üretimi yapmaktadır. Firma, kalın polimer filmlerinin (1- 150 mkm), yüksek kırma /refrakter indislerini (1,7’den fazla) ölçebilecek teknoloji aramaktadır.
Ülke: İsrail
Firma: Avrupa İşletmeler Ağı
İlgili: Onur Emil
Tel: 90 (212) 292 2157/315
E-posta: oemul@iso.org.tr
Konu: Ayakkabı sektöründen İsveçli bir KOBİ, ayağın 3 boyutlu taranması ve hızlı ortopedik taban ilk örneklemesi (prototyping) için bir teknoloji/sistem aramaktadır.
Ülke: İsveç
Firma: Avrupa İşletmeler Ağı
İlgili: Onur Emil
Tel: 90 (212) 292 2157315
E-posta: oemul@iso.org.tr
ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE MAKİNA:
Konu: Klima motor sürücüleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: ELECTROMECHANIC
İlgili: Ahmed el Nayal
Tel: 20 - (3) - 4599447
Faks: 20 - (3) - 4599448
E-posta: ahmednayal@yahoo.com
Konu: Firma, grafit elektrot üreticisi Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Güney Afrika
Firma: WABONA LOGISTICS (PTY) LTD
İlgili: Chris Magagula
Tel: ++27 (31) 301 9489
Faks: ++27 (86) 512 8520
E-posta: chris@wabonalogistics.co.za
PLASTİK:
Konu: İnşaat sektöründe kullanılan inşaat folyoları ve polietilenden (LDPE) buhar tutucusu üreten Türk firmalarını arıyor.
Ülke: Almanya Firma: Caretta GmbH
Tel: ++49 (89) 89 860 357
Faks: ++49 (89) 89 860 359
E-posta: michael.krug@caretta-folie.de
İNŞAAT:
Konu: Türkiye’den çelik ürünleri [Duş Kanalı (Drenaj Kanalı) ve gömme rezervuar kumanda paneli] tedarik etmek istiyor.
Ülke: Almanya
Firma: DEMARKOM
İlgili: Halil I. Ünlü
Tel: ++49 (9145) 836912
Faks: ++49 (9145) 201420
E-posta: halil@demarkom.de
AMBALAJ:
Konu: Balonlu sakız üretimine başlayacak olan firma; içinde dövme hediyesi de bulunan sakız ambalajı üretebilecek firma arıyor.
Ülke: Kosova
Firma: N.T. "TEMA"
İlgili: Barış Macun
Tel: ++381 (29) 230 951
E-posta: barismacun@hotmail.com
GAYRİMENKUL:
Konu: Alman Emlak firması; yabancı bir uluslararası şirket adına İstanbul’da 5 yıldızlı lüks otel satın almak istiyor.
Ülke: Almanya
Firma: KMGroup Immobilien
Tel: ++49 (30) 12092 090
Faks: ++49 (30) 64074 558
E-posta: kmgroup@gmx.de
BELGELENDİRME:
Konu: Yönetim sistemleri belgelendirme sektöründe faaliyet gösteren firma Türkiye’de yerel ortak arıyor.
Ülke: İtalya
Firma: CERTI W SRL
İlgili: Giuseppe Lepore
Tel: ++39 (6902) 86684
Faks: ++39 (6622) 1527677
E-posta: giuseppe.lepore@certiw.com