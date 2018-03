Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje





MAKİNE VE AKSAMLARI:



Konu: Makina (Poleks) alımı

Ülke: Tunus

Firma: Société De Rectification Moteurs

İlgili: Mr.Ahmed Stambouli

Tel: +216 - 19457163

E-posta: last-angel_will_th@hotmail.fr



Konu: Gıda makineleri alımı

Ülke: Mısır Firma: El Safy Co.

Ilgili: Mr. Ayman

E-posta: mohamed0elhamamsy@gmail.com

Konu: Soğuk hava depoları için anahtar teslim işbirliği

Ülke: Umman

Firma: ARABIAN PROJECTS & TRANSPORT Co. (OMAN) LLC

İlgili: R. Vaikunth

Tel: 24590899 Faks: 24590977

E-posta: aptcoman@omantel.net.com



Konu: Mısır elektro enerji konusunda temas

Ülke: Mısır

Firma: Essam Gaber

İlgili: Essam Gaber

Tel: 2- 1145847811 Faks: 2 - (2) - 38517230

E-posta: essam.gaber@eee-eg.com

Web: www.eee-eg.com



KİMYA:



Konu: Kağıt-plastik tek kullanımlık sofra malzemeleri alımı

Ülke:Rusya Federasyonu

Firma: Almin Ltd

Ilgili: Mrs.Liliya Nureeva

Tel: +7 - (985) - 9706175 Faks: +7 - (495) - 9706175

E-posta: lulu@almin.ru ; lnureeva@yandex.ru

Web: www.almin.ru

Konu: Deterjan, şampuan, diş macunu alımı

Ülke: Endonezya

Firma: Cv. Starindo Gemilang

İlgili: Ferry Handjojo

E-posta: stargem@indo.net.id



Konu: Kozmetik ürünleri alımı

Ülke: Kamerun

Firma: Alpha Technology S.A.

İlgili: John N. Fongang

Tel: 237 - (22) - 208230 Fax: 237 - (22) - 208231

SMS: +237 77 54 47 41

E-posta: jnfongang@yahoo.com/ jf@alphatechnology-sa.com

Web: www.alphatechnology-sa.com



OTOMOTİV:



Konu: Airboat Alımı

Ülke: Tunus

Firma: Chocri Razouane

İlgili: Mr.Chocri Razouane

Tel: 216 - () - 21699609625

E-posta: ras1@hotmail.fr



Konu: Oto yedek parça konusunda işbirliği

Ülke: İngiltere

Firma: Dallasco Logistics(uk) Ltd

İlgili: Peter Ndungu

E-posta: peter@dallasco.co.uk



TEKSTİL:



Konu: Pamuklu teknik tekstil kumaş alımı

Ülke: İtalya

Firma: Vicensa Sanayiciler Birliği

İlgili: Mr. Stefano Acerbi

Tel: 0444.232500 Faks: 0444.526155

E-posta: s.acerbi@confindustria.vicenza.it

Web: http://www.confindustria.vicenza.it



Konu: Denim kumaş alımı

Ülke: Güney Kore Cumhuriyeti

Firma: Easterntex Ltd

İlgili: Peter Ji

Tel: 82 -(2) - 5567666 Faks: 82 - (2) - 5568445

E-posta: peter@easternt.biz

Web: http://www.easternt.biz



GIDA:



Konu: Havuç suyu konsantresi alımı

Ülke: Güney Kore Cumhuriyeti

Firma: Sun Bs Co,Ltd

İlgili: Sunyong Lee

Tel: 82 - (2) - 5484817 Faks: 82 - (2) - 5484785

E-posta: leesy@sunbs.co.kr

Web: http://www.sunbs.co.kr



Konu: Yaş meyve ve sebze alımı

Ülke: Rusya Federasyonu

Firma: Kit Ltd

Ilgili: Elena Kolobkova

Tel: 7 - (495) - 2588533 Faks: 7-(495)-2588533

E-posta: e.kolobkova@kit.net.ru

Web: www.kit.agroserver.ru



Konu: Un ve maya alımı

Ülke: Kamerun

Firma: Confection Mandilaris SA

İlgili: Martin Bon Fils NOMO

Tel: 237 - (22) - 222360 Faks: 237 - (22) - 222360

SMS: +237 78441933

E-posta: martin.nomo@yahoo.fr



TOPRAK ÜRÜNLERİ:



Konu: Seramik, karo ve fayans alımı

Ülke: Kamerun

Firma: LEM TRANSIT & LOGISTIQUE SARL

İlgili: Amodou Gangırwa

Tel: 237 - (33) - 420988 Faks: 237 - (33) - 420988

SMS: +237 77572883 / 99931530

E-posta: lemiemetfils@yahoo.fr / mohamedmocta2001@yahoo.fr



MOBİLYA:



Konu: Mobilya sektörü firmalarıyla işbirliği

Ülke: İspanya

Firma: Actiu

İlgili: Alex Martín Olmos

E-posta: alex.martin@actiu.com



MUHTELİF:



Konu: Kuru üzüm, maya ve glikoz alımı

Ülke: Mısır

Firma: Fine Goods Company

İlgili: Mr.Mohamed Omran

E-posta: motaom@gmail.com



Konu: Kinşasa'da 5000 litre/saat kapasiteli kaynaktan su çıkartılması ve arıtılması (ters ozmoz) şişeleme

Ülke: Kongo

Firma: KINŞASA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Tel: 243 - (89) - 5766079

E-posta: sarisaclii@ekonomi.gov.tr



Konu: Atık su arıtma konusunda işbirliği

Ülke: Yunanistan

Firma: EUROMARKET LTD

İlgili: Panos Kostis

E-posta: eurom@otenet.gr



Konu: Karakol şehrinde otel inşasına ilişkin işbirliği

Ülke: Kırgızistan

Firma: YAK-TOUR-TURIZM ŞIRKETI

İlgili: Galina Derevyanko

Tel: 996 - 3922 - 53054

E-posta: yaktours@mail.ru



Konu: Medikal ve güzellik ürünleri konusunda işbirliği

Ülke: Pakistan

Firma: Executive Exports International

İlgili: Muhammad Zafar Iqbal

E-posta: info@executive-exports.com



Konu: Karides çiftliği kuruluşu

Ülke: Umman

Firma: Oman Fisheries Co SAOG

İlgili: S. Shammugham

Tel: 968–24597804

E-posta: samak@omanfisheries.com

Web: www.omanfisheries.com



Konu: Şekerleme, mutfak eşyası ve kapı alımı

Ülke: Mısır

Firma: MISR LOGISTICS & CLEARANCE M.L.C

İlgili: Ayman Soliman Madian

Fax: 2 - (2) - 27365317

E-posta: ihome70@gmail.com



Konu: Ev tekstil ürünleri ve mutfak eşyası alımı

Ülke: Mısır

Firma: Al Watania Trade

Ilgili: Mr. Medhat Kamal

Tel: +2–(2)–24429286

E-posta: medhat.mkamal@gmail.com



Konu: Ofis mobilyaları, çelik kapı, yangın kapıları ve çelik kasa alımı

Ülke: Tunus

Firma: Tunisie Distribution Meubles (Tdm)

İlgili: Mr.Ali Loghmari

Tel: +216–26383756 Faks: +216–71904033

E-posta: tdm.tunis@planet.tn



Konu: Bebek bezi ve giyim ürünleri alımı

Ülke: Mısır

Firma: AL- HAGAG TRADE GROUP

İlgili: Mohammed Hagag

E-posta: alhagagtradegroup@gmail.com



Konu: Erik, çilek, vişne kiraz, incir alımı

Ülke: Hong Kong

Firma: FRAUITO CO., LIMITED

İlgili: Lewis LAM

Tel: 00852 9369 3471

E-posta: wslam2004yahoo.com.hk