Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Makina (Poleks) alımı
Ülke: Tunus
Firma: Société De Rectification Moteurs
İlgili: Mr.Ahmed Stambouli
Tel: +216 - 19457163
E-posta: last-angel_will_th@hotmail.fr
Konu: Gıda makineleri alımı
Ülke: Mısır Firma: El Safy Co.
Ilgili: Mr. Ayman
E-posta: mohamed0elhamamsy@gmail.com
Konu: Soğuk hava depoları için anahtar teslim işbirliği
Ülke: Umman
Firma: ARABIAN PROJECTS & TRANSPORT Co. (OMAN) LLC
İlgili: R. Vaikunth
Tel: 24590899 Faks: 24590977
E-posta: aptcoman@omantel.net.com
Konu: Mısır elektro enerji konusunda temas
Ülke: Mısır
Firma: Essam Gaber
İlgili: Essam Gaber
Tel: 2- 1145847811 Faks: 2 - (2) - 38517230
E-posta: essam.gaber@eee-eg.com
Web: www.eee-eg.com
KİMYA:
Konu: Kağıt-plastik tek kullanımlık sofra malzemeleri alımı
Ülke:Rusya Federasyonu
Firma: Almin Ltd
Ilgili: Mrs.Liliya Nureeva
Tel: +7 - (985) - 9706175 Faks: +7 - (495) - 9706175
E-posta: lulu@almin.ru ; lnureeva@yandex.ru
Web: www.almin.ru
Konu: Deterjan, şampuan, diş macunu alımı
Ülke: Endonezya
Firma: Cv. Starindo Gemilang
İlgili: Ferry Handjojo
E-posta: stargem@indo.net.id
Konu: Kozmetik ürünleri alımı
Ülke: Kamerun
Firma: Alpha Technology S.A.
İlgili: John N. Fongang
Tel: 237 - (22) - 208230 Fax: 237 - (22) - 208231
SMS: +237 77 54 47 41
E-posta: jnfongang@yahoo.com/ jf@alphatechnology-sa.com
Web: www.alphatechnology-sa.com
OTOMOTİV:
Konu: Airboat Alımı
Ülke: Tunus
Firma: Chocri Razouane
İlgili: Mr.Chocri Razouane
Tel: 216 - () - 21699609625
E-posta: ras1@hotmail.fr
Konu: Oto yedek parça konusunda işbirliği
Ülke: İngiltere
Firma: Dallasco Logistics(uk) Ltd
İlgili: Peter Ndungu
E-posta: peter@dallasco.co.uk
TEKSTİL:
Konu: Pamuklu teknik tekstil kumaş alımı
Ülke: İtalya
Firma: Vicensa Sanayiciler Birliği
İlgili: Mr. Stefano Acerbi
Tel: 0444.232500 Faks: 0444.526155
E-posta: s.acerbi@confindustria.vicenza.it
Web: http://www.confindustria.vicenza.it
Konu: Denim kumaş alımı
Ülke: Güney Kore Cumhuriyeti
Firma: Easterntex Ltd
İlgili: Peter Ji
Tel: 82 -(2) - 5567666 Faks: 82 - (2) - 5568445
E-posta: peter@easternt.biz
Web: http://www.easternt.biz
GIDA:
Konu: Havuç suyu konsantresi alımı
Ülke: Güney Kore Cumhuriyeti
Firma: Sun Bs Co,Ltd
İlgili: Sunyong Lee
Tel: 82 - (2) - 5484817 Faks: 82 - (2) - 5484785
E-posta: leesy@sunbs.co.kr
Web: http://www.sunbs.co.kr
Konu: Yaş meyve ve sebze alımı
Ülke: Rusya Federasyonu
Firma: Kit Ltd
Ilgili: Elena Kolobkova
Tel: 7 - (495) - 2588533 Faks: 7-(495)-2588533
E-posta: e.kolobkova@kit.net.ru
Web: www.kit.agroserver.ru
Konu: Un ve maya alımı
Ülke: Kamerun
Firma: Confection Mandilaris SA
İlgili: Martin Bon Fils NOMO
Tel: 237 - (22) - 222360 Faks: 237 - (22) - 222360
SMS: +237 78441933
E-posta: martin.nomo@yahoo.fr
TOPRAK ÜRÜNLERİ:
Konu: Seramik, karo ve fayans alımı
Ülke: Kamerun
Firma: LEM TRANSIT & LOGISTIQUE SARL
İlgili: Amodou Gangırwa
Tel: 237 - (33) - 420988 Faks: 237 - (33) - 420988
SMS: +237 77572883 / 99931530
E-posta: lemiemetfils@yahoo.fr / mohamedmocta2001@yahoo.fr
MOBİLYA:
Konu: Mobilya sektörü firmalarıyla işbirliği
Ülke: İspanya
Firma: Actiu
İlgili: Alex Martín Olmos
E-posta: alex.martin@actiu.com
MUHTELİF:
Konu: Kuru üzüm, maya ve glikoz alımı
Ülke: Mısır
Firma: Fine Goods Company
İlgili: Mr.Mohamed Omran
E-posta: motaom@gmail.com
Konu: Kinşasa'da 5000 litre/saat kapasiteli kaynaktan su çıkartılması ve arıtılması (ters ozmoz) şişeleme
Ülke: Kongo
Firma: KINŞASA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Tel: 243 - (89) - 5766079
E-posta: sarisaclii@ekonomi.gov.tr
Konu: Atık su arıtma konusunda işbirliği
Ülke: Yunanistan
Firma: EUROMARKET LTD
İlgili: Panos Kostis
E-posta: eurom@otenet.gr
Konu: Karakol şehrinde otel inşasına ilişkin işbirliği
Ülke: Kırgızistan
Firma: YAK-TOUR-TURIZM ŞIRKETI
İlgili: Galina Derevyanko
Tel: 996 - 3922 - 53054
E-posta: yaktours@mail.ru
Konu: Medikal ve güzellik ürünleri konusunda işbirliği
Ülke: Pakistan
Firma: Executive Exports International
İlgili: Muhammad Zafar Iqbal
E-posta: info@executive-exports.com
Konu: Karides çiftliği kuruluşu
Ülke: Umman
Firma: Oman Fisheries Co SAOG
İlgili: S. Shammugham
Tel: 968–24597804
E-posta: samak@omanfisheries.com
Web: www.omanfisheries.com
Konu: Şekerleme, mutfak eşyası ve kapı alımı
Ülke: Mısır
Firma: MISR LOGISTICS & CLEARANCE M.L.C
İlgili: Ayman Soliman Madian
Fax: 2 - (2) - 27365317
E-posta: ihome70@gmail.com
Konu: Ev tekstil ürünleri ve mutfak eşyası alımı
Ülke: Mısır
Firma: Al Watania Trade
Ilgili: Mr. Medhat Kamal
Tel: +2–(2)–24429286
E-posta: medhat.mkamal@gmail.com
Konu: Ofis mobilyaları, çelik kapı, yangın kapıları ve çelik kasa alımı
Ülke: Tunus
Firma: Tunisie Distribution Meubles (Tdm)
İlgili: Mr.Ali Loghmari
Tel: +216–26383756 Faks: +216–71904033
E-posta: tdm.tunis@planet.tn
Konu: Bebek bezi ve giyim ürünleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: AL- HAGAG TRADE GROUP
İlgili: Mohammed Hagag
E-posta: alhagagtradegroup@gmail.com
Konu: Erik, çilek, vişne kiraz, incir alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: FRAUITO CO., LIMITED
İlgili: Lewis LAM
Tel: 00852 9369 3471
E-posta: wslam2004yahoo.com.hk