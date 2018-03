Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje





GIDA:



Konu: Bitkisel yağ ithal etmek istiyor

Ülke: Güney Kore

Firma: Derchaeum Food System

Tel: +82-31- 9750048

Fax : 9757554

Email: mntking@korea.com



Konu: Süt ürünleri ithal etmek istiyor

Ülke: Japonya

Firma: Snow Brand Milk Products

Tel: +81-551- 363851

Fax: 363892

Email: h-tanaka@snowbrand.co.jp



Konu: Nar suyu konsantresi alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: Pan Asian Marketing Co Ltd.

Tel: 82 - (2) - 4723052

Email: jylee90@hotmail.com

Web: http://www.superberries.co.kr/



Konu: Yer fıstığı alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: MIYANG FOOD CO., LTD.

İlgili: Moon Hyoon-İl

Tel: 82 - (32) - 9888705

Fax: 82 - (31) - 9884019

Email: bawimoon@naver.com



Konu: Hububat - bakla alımı

Ülke: Mısır

Firma: EGYHERBS® FOR EXPORT AND IMPORT

İlgili: Gomaa Abdel Hady

Tel: 2 - 1114780091

Fax: 2 - (3) - 22724445

Email: export@egyherbs.com



Konu: Elma alımı

Ülke: Mısır

Firma: EGYPT PORT CO

İlgili: Mostafa Hussein

Tel: 2 - 1117111288

Email: egyptport@live.com



TEKSTİL VE HAMMADDELERİ:



Konu: İpek şifon, tafta, jarse ve abiye kumaş alımı

Ülke: Avustralya

Firma: MR K

İlgili: Zeliha Sekman

Email: sekman1960@hotmail.com



Konu: Firma, Türk ipliğinin acentası olmak istiyor

Ülke: Güney Kore

Firma: Sam Jung Global Business Firm

İlgili: James Chang

Tel: 82 - 236735506

Fax: 82 - 27654806

Email: sj_trading@yahoo.co.kr



HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:



Konu: Tesettür giyim (başörtüsü, uzun kollu kıyafetler, uzun etek vb.) alımı

Ülke: Kanada

Firma: HARIRIGLOBAL INC

İlgili: Abdulmajid Hariri

Email: haririglobal@yahoo.com



Konu: Güvenlik kıyafetleri ve ekipmanları alımı

Ülke: Kamerun

Firma: LECHASSEUR SARL

İlgili: Kamokwe Alfred

Tel: 237 - (33) - 411135

Fax: 237 - (33) - 411136

Email: lechausseur@lechausseur-cm.com



DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER:



Konu: Filmaşin, alüminyum levha, galvanize sac alımı

Ülke: Kamerun

Firma: SIPROMAC S.A.

İlgili: Andre Wangso Lawe

Tel: 237 - (22) - 292293

Fax: 237 - (22) - 292293

Email: wangsolaweandr@yahoo.fr



Konu: Galvanizli çelik sac, sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik sac alımı

Ülke: Bulgaristan

Firma: METIMPEX

Tel: 359 - 32623838

Email: rumet@abv.bg



MAKİNE VE AKSAMLARI:



Konu: Meyve suyu üretim hattı alımı

Ülke: Tunus

Firma: BILEL OUNI

Tel: 216 - 21999330

Email: bileljus@gmail.com



Konu: Buhar kazanları alımı

Ülke: Mısır

Firma: CONCORD GROUP CO

İlgili: Jehan Alselhdar

Email: jehan@companyconcord.com



Konu: Kurutulmuş domates işleme hattı alımı

Ülke: Tunus

Firma: LES VERGERS DE TUNSISIE

Tel: 216 - 51224789

Fax: 216 - 71184077

Email: Fahd.benameur@gnet.tn



Konu: Irak - Bismaya Projesi için su pompası alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: Orbis Korea

İlgili: Rachel Oh

Tel: 82 - 260966707

Email: hkoh@orbiskorea.com



Konu: Bagaj/valiz streçleme makinaları alımı

Ülke: Tunus

Firma: HTS

İlgili: Jasser Asmi

Tel: 216 - 58347797

Email: product@hts.com.tn



Konu: IQF şoklama tüneli alımı

Ülke: Tunus

Firma: IKLIL IQF SARL İlgili: Khaled Ben Sallah

Tel: 216 - 98539434

Email: khaled.bensalah@gnet.tn



ELEKTRİK-ELEKTRONİK:



Konu: Beyaz eşya, elektronik büro ekipmanları, LCD televizyon ve vantilatör alımı

Ülke: Kamerun

Firma: MMBA SARL

İlgili: Nembot Fongang Jacques Rave B

Tel: 237 - (33) - 428266

Fax: 237 - (33) - 428266

Email: nembotjb@yahoo.fr



TOPRAK ÜRÜNLERİ:



Konu: Seramik, fayans ve armatür alımı

Ülke: Kamerun

Firma: SOCAMPRESS SARL

İlgili: Temgoua Valery

Tel: 237 - (22) - 221978

Fax: 237 - (22) - 221978

SMS: +237 91509104/99589218

Email: socampress@yahoo.fr



KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ:



Konu: Kimyevi maddeler ve mamulleri alımı

Ülke: Mısır

Firma: AMOON CO

İlgili: Amr Mohamed

Tel: 2 - 1019444355

Email: info@amoonchem.com



Konu: Plastik boru ve PVC hammaddesi alımı

Ülke: Kamerun

Firma: SIPROMAC S.A.

Tel: 237 - (22) - 292293

Fax: 237 - (22) - 292293

Email: wangsolaweandr@yahoo.fr



AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:



Konu: Ahşap ambalaj alımı

Ülke: Tunus

Firma: BOIS et BARQUETTES

İlgili: Mohamed Salah Zaara

Tel: 216 - 73156810

Fax: 216 - 72531656

Email: bsetbs@gmail.com



MUHTELİF



Konu: Otoyol üzerinde 75.000 m2 arazi için işbirliği

Ülke: Sırbistan

Firma: Mexim D.O.O

İlgili: Jasmina Tasic

Tel: 381 - 113235291

Fax: 381 - 113034909



Konu: Endüstriel mutfak ve ekipmanları alımı

Ülke: Kamerun

Firma: A.C.C LTD

İlgili: Eric Andangfung

Email: authenticcam@yahoo.co.uk



Konu: Tavukçuluk ekipmanları alımı

Ülke: Tunus

Firma: B&B BUSINESS

İlgili: Abdelaziz Boufares

Tel: 216 - 21113604

Email: abdelaziz.boufares@yahoo.fr



Konu: Dalgıç pompası alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: ORBIS CO.,LTD

İlgili: Hye-Kyoung Oh

Tel: 82 - (2) - 60966707

Fax: 82 - (2) - 7618760

Email: hkoh@orbiskorea.com