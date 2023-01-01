Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje
GIDA:
Konu: Bitkisel yağ ithal etmek istiyor
Ülke: Güney Kore
Firma: Derchaeum Food System
Tel: +82-31- 9750048
Fax : 9757554
Email: mntking@korea.com
Konu: Süt ürünleri ithal etmek istiyor
Ülke: Japonya
Firma: Snow Brand Milk Products
Tel: +81-551- 363851
Fax: 363892
Email: h-tanaka@snowbrand.co.jp
Konu: Nar suyu konsantresi alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: Pan Asian Marketing Co Ltd.
Tel: 82 - (2) - 4723052
Email: jylee90@hotmail.com
Web: http://www.superberries.co.kr/
Konu: Yer fıstığı alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: MIYANG FOOD CO., LTD.
İlgili: Moon Hyoon-İl
Tel: 82 - (32) - 9888705
Fax: 82 - (31) - 9884019
Email: bawimoon@naver.com
Konu: Hububat - bakla alımı
Ülke: Mısır
Firma: EGYHERBS® FOR EXPORT AND IMPORT
İlgili: Gomaa Abdel Hady
Tel: 2 - 1114780091
Fax: 2 - (3) - 22724445
Email: export@egyherbs.com
Konu: Elma alımı
Ülke: Mısır
Firma: EGYPT PORT CO
İlgili: Mostafa Hussein
Tel: 2 - 1117111288
Email: egyptport@live.com
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ:
Konu: İpek şifon, tafta, jarse ve abiye kumaş alımı
Ülke: Avustralya
Firma: MR K
İlgili: Zeliha Sekman
Email: sekman1960@hotmail.com
Konu: Firma, Türk ipliğinin acentası olmak istiyor
Ülke: Güney Kore
Firma: Sam Jung Global Business Firm
İlgili: James Chang
Tel: 82 - 236735506
Fax: 82 - 27654806
Email: sj_trading@yahoo.co.kr
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:
Konu: Tesettür giyim (başörtüsü, uzun kollu kıyafetler, uzun etek vb.) alımı
Ülke: Kanada
Firma: HARIRIGLOBAL INC
İlgili: Abdulmajid Hariri
Email: haririglobal@yahoo.com
Konu: Güvenlik kıyafetleri ve ekipmanları alımı
Ülke: Kamerun
Firma: LECHASSEUR SARL
İlgili: Kamokwe Alfred
Tel: 237 - (33) - 411135
Fax: 237 - (33) - 411136
Email: lechausseur@lechausseur-cm.com
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER:
Konu: Filmaşin, alüminyum levha, galvanize sac alımı
Ülke: Kamerun
Firma: SIPROMAC S.A.
İlgili: Andre Wangso Lawe
Tel: 237 - (22) - 292293
Fax: 237 - (22) - 292293
Email: wangsolaweandr@yahoo.fr
Konu: Galvanizli çelik sac, sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik sac alımı
Ülke: Bulgaristan
Firma: METIMPEX
Tel: 359 - 32623838
Email: rumet@abv.bg
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Meyve suyu üretim hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: BILEL OUNI
Tel: 216 - 21999330
Email: bileljus@gmail.com
Konu: Buhar kazanları alımı
Ülke: Mısır
Firma: CONCORD GROUP CO
İlgili: Jehan Alselhdar
Email: jehan@companyconcord.com
Konu: Kurutulmuş domates işleme hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: LES VERGERS DE TUNSISIE
Tel: 216 - 51224789
Fax: 216 - 71184077
Email: Fahd.benameur@gnet.tn
Konu: Irak - Bismaya Projesi için su pompası alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: Orbis Korea
İlgili: Rachel Oh
Tel: 82 - 260966707
Email: hkoh@orbiskorea.com
Konu: Bagaj/valiz streçleme makinaları alımı
Ülke: Tunus
Firma: HTS
İlgili: Jasser Asmi
Tel: 216 - 58347797
Email: product@hts.com.tn
Konu: IQF şoklama tüneli alımı
Ülke: Tunus
Firma: IKLIL IQF SARL İlgili: Khaled Ben Sallah
Tel: 216 - 98539434
Email: khaled.bensalah@gnet.tn
ELEKTRİK-ELEKTRONİK:
Konu: Beyaz eşya, elektronik büro ekipmanları, LCD televizyon ve vantilatör alımı
Ülke: Kamerun
Firma: MMBA SARL
İlgili: Nembot Fongang Jacques Rave B
Tel: 237 - (33) - 428266
Fax: 237 - (33) - 428266
Email: nembotjb@yahoo.fr
TOPRAK ÜRÜNLERİ:
Konu: Seramik, fayans ve armatür alımı
Ülke: Kamerun
Firma: SOCAMPRESS SARL
İlgili: Temgoua Valery
Tel: 237 - (22) - 221978
Fax: 237 - (22) - 221978
SMS: +237 91509104/99589218
Email: socampress@yahoo.fr
KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ:
Konu: Kimyevi maddeler ve mamulleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: AMOON CO
İlgili: Amr Mohamed
Tel: 2 - 1019444355
Email: info@amoonchem.com
Konu: Plastik boru ve PVC hammaddesi alımı
Ülke: Kamerun
Firma: SIPROMAC S.A.
Tel: 237 - (22) - 292293
Fax: 237 - (22) - 292293
Email: wangsolaweandr@yahoo.fr
AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:
Konu: Ahşap ambalaj alımı
Ülke: Tunus
Firma: BOIS et BARQUETTES
İlgili: Mohamed Salah Zaara
Tel: 216 - 73156810
Fax: 216 - 72531656
Email: bsetbs@gmail.com
MUHTELİF
Konu: Otoyol üzerinde 75.000 m2 arazi için işbirliği
Ülke: Sırbistan
Firma: Mexim D.O.O
İlgili: Jasmina Tasic
Tel: 381 - 113235291
Fax: 381 - 113034909
Konu: Endüstriel mutfak ve ekipmanları alımı
Ülke: Kamerun
Firma: A.C.C LTD
İlgili: Eric Andangfung
Email: authenticcam@yahoo.co.uk
Konu: Tavukçuluk ekipmanları alımı
Ülke: Tunus
Firma: B&B BUSINESS
İlgili: Abdelaziz Boufares
Tel: 216 - 21113604
Email: abdelaziz.boufares@yahoo.fr
Konu: Dalgıç pompası alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: ORBIS CO.,LTD
İlgili: Hye-Kyoung Oh
Tel: 82 - (2) - 60966707
Fax: 82 - (2) - 7618760
Email: hkoh@orbiskorea.com