Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Makine ve Aksamları, Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Konfeksiyon, Kuru Meyve ve Mamulleri, İklimlendirme, Muhtelif
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Kurutulmuş domates işleme hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: LES VERGERS DE TUNSISIE
Tel: 216 - 51224789 Fax: 216 - 71184077
E-Mail: Fahd.benameur@gnet.tn
Konu: Pişmaniye makinesi alımı
Ülke: Rusya
Firma: Russkiy Promışlennik Ltd. Şti
İlgili: Sergey N. Tufanov
Tel: 7 - 9219187027
E-Mail: sergeytufanov@yandex.ru
Konu: Metal kesme makinesi alımı
Ülke: Tayland
Firma: PRECISION TOOLING SERVICES CO LTD
Tel: 662 - (732) - 1403
Fax: 662 - (732) - 2991
E-Mail: marketing@ptsc.co.th
Web: www.ptsc.co.th
Konu: Gıda işleme, un ve sabun üretim makinaları alımı
Ülke: Kamerun Firma: DANAH TRADING CAMEROON
İlgili: Ahmadou Dandjouma
Tel: 237 - (33) - 420779
Fax: 237 - (33) - 420779
E-Mail: adanjouma@yahoo.com
Konu: Metal kesme aletleri alımı Ülke: Rusya Federasyonu
Firma: Mir Stanochnika Llc İlgili: Mrs. Natalia Igaeva
Tel: 7 - (495) - 9596777
Fax: 7 - (965) - 2158549
E-Mail: nigaeva@mirstan.ru
Web: www.mirstan.ru
Konu: Ambalaj makinesi alımı
Ülke: Mısır
Firma: TRADING ENGINEERING GROUP (TEG)
İlgili: Amr Antar
Tel: 2 - 1005999970
Fax: 2 - (2) - 22917793
E-Mail: amr.antar@teg-eg.com
Konu: Hidrolik hortum alımı
Ülke: Mısır
Firma: Rafık Gerges Anton For Import & Export Hydraulic System
İlgili: Mr. Rafik
Tel: 2 - 1223312804
Fax: 2 - (2) - 33849882
E-Mail: rafikanton@yahoo.com
Konu: Bagaj/valiz streçleme makinaları alımı
Ülke: Tunus
Firma: HTS
İlgili: Jasser Asmi
Tel: 216 - 58347797
E-Mail: product@hts.com.tn
OTOMOTİV:
Konu: Otomotiv parçaları alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: SEIMYONG KOREA
İlgili: D W Shın
Tel: 82 - (51) - 5070475
Fax: 82 - (51) - 5070401
E-Mail: seimyong@yahoo.co.kr
Web: www.seşmyongkorea.com
Konu: Otomotiv yedek parçası alımı
Ülke: Mısır
Firma: GENERALE OPEL COMPANY
İlgili: Eng. Bolos
Tel: 2 - 1001779682
E-Mail: bolos.opel@yahoo.com
ELEKTRİK-ELEKTRONİK:
Konu: Güneş enerjisi ekipmanları alımı
Ülke: Kamerun
Firma: ERC SARL
İlgili: Alima Maria Rosa
Tel: 237 - (22) - 699864
SMS: +237 99616870/70888134
E-Mail: energierenouvelablecameroun@yahoo.fr
TEKSTİL VE KONFEKSİYON:
Konu: Tesettür giyim (başörtüsü, uzun kollu kıyafetler, uzun etek vb.) alımı
Ülke: Kanada
Firma: HARIRIGLOBAL INC
İlgili: Abdulmajid Hariri
E-Mail: haririglobal@yahoo.com
Konu: İpek şifon, tafta, jarse ve abiye kumaş alımı
Ülke: Avustralya
Firma: MR K
İlgili: Zeliha Sekman
Tel: 614 142 555 44
E-Mail: sekman1960@hotmail.com
Konu: Tekstil ve konfeksiyon ürünleri alımı
Ülke: Kamerun
Firma: CONFECTION MANDILARIS S.A
İlgili: Noma Martin
Tel: 237 - (22) - 222360
Fax: 237 - (22) - 222360
E-Mail: martin.nomo@yahoo.fr
Web: www.confection-mandilaris.com
Konu: Bebek kıyafetleri alımı
Ülke: Kamerun
Firma: SONETCAM - APISSI
İlgili: Fotso Kamga Hermine
Tel: 237 - (33) - 426338
SMS: +237 79850332
E-Mail: sonetcameroun@yahoo.fr
KURU MEYVE VE MAMULLERİ:
Konu: Yer fıstığı alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: MIYANG FOOD CO., LTD.
İlgili: Moon Hyoon-İl
Tel: 82 - (32) - 9888705
Fax: 82 - (31) - 9884019
E-Mail: bawimoon@naver.com
İKLİMLENDİRME:
Konu: IQF şoklama tüneli alımı
Ülke: Tunus
Firma: IKLIL IQF SARL
İlgili: Khaled Ben Sallah
Tel: 216 - 98539434
E-Mail: khaled.bensalah@gnet.tn
MUHTELİF:
Konu: Ham pamuk, Keçe, Kuflin, Döşek kumaşı-teli-bandıyapıştırıcı, Dikiş ipliği Ülke: Karadağ
Firma: FAF & Co d.o.o. Ulcinj
İlgili: Flutra Husiç
Tel: +382 (30) 407 010
Fax: +382 (30) 425 555
e-posta: info@faf-co.com
Konu: Kanola yağı alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: SHINHWA P&C CO LTD
İlgili: Mı Jun Lee,
Tel: 82 - (2) - 5664401
Fax: 82 - (2) - 5662968
E-Mail: mj.lee@shpnc.com
Konu: Bisküvi, çikolata, şekerleme, meyve suyu, kuru gıda, makarna alımı
Ülke: Kamerun
Firma: STE HARJAAP SARL
SMS: +237 94444447
E-Mail: ssdod@rediffmail.com
Konu: Fasulye, ceviz, fındık, badem, patlatmalık mısır, fıstık alımı
Ülke: Karadağ
Firma: STEVJU & Z
İlgili: Spaso Zlaticanin
Tel: +382 (69) 848 179
E-mail: mirko1.vukasinovic@hd-lakovic.me
Konu: Seyyar ekmek fırını alımı
Ülke: Suudi Arabistan
Firma: Omar Ali Balhajar
İlgili: Omar Ali Balhajar
Tel: 966 - 542276464
E-Mail: obaljahar@gmail.com
Konu: Portland Çimentosu alımı
Ülke: Kongo
Firma: Patrick Sunzu
İlgili: Mr. Patrick Sunzu
Tel: 243 - (99) - 2323022
E-Mail: patrick.sunzu@ccrdc.cd
Web: http://www.ccrd.cd
Detay: Firma Cıf Matadi Limanı için fiyat bekliyor.
Konu: Oyuncak alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: Darton LTD.
İlgili: Amine Larhırib
Tel: 852 - 23150219
E-Mail: amine.larhrib@darton.com
Web: www.darton.com
Konu: Bisküvi, çikolata, şekerleme ürünleri, meyve suları alımı
Ülke: Kamerun
Firma: SOCIETE AFRIQUE NEGOCE SARL
İlgili: Edmond Ngassa
Tel: 237 - (33) - 436548
Fax: 237 - (33) - 423580
SMS: +237 77707666/96468151
E-Mail: edmond.ngassa@afriquenegoce.com
Konu: Gıda ve bebek sütü, kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları, enerji santrali projeleri ve gereçleri.
Ülke: Yemen Firma: AL-Dhafrah Est.for Marketing Contracting & General Supplies
İlgili: Faisal Hussain AL-Sanabani
Tel: +967 (1) 336915
Fax: +967 (1) 336288
E-Mail: demcsco@gmail.com