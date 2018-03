Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Makine ve Aksamları, Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Konfeksiyon, Kuru Meyve ve Mamulleri, İklimlendirme, Muhtelif





MAKİNE VE AKSAMLARI:

Konu: Kurutulmuş domates işleme hattı alımı

Ülke: Tunus

Firma: LES VERGERS DE TUNSISIE

Tel: 216 - 51224789 Fax: 216 - 71184077

E-Mail: Fahd.benameur@gnet.tn



Konu: Pişmaniye makinesi alımı

Ülke: Rusya

Firma: Russkiy Promışlennik Ltd. Şti

İlgili: Sergey N. Tufanov

Tel: 7 - 9219187027

E-Mail: sergeytufanov@yandex.ru



Konu: Metal kesme makinesi alımı

Ülke: Tayland

Firma: PRECISION TOOLING SERVICES CO LTD

Tel: 662 - (732) - 1403

Fax: 662 - (732) - 2991

E-Mail: marketing@ptsc.co.th

Web: www.ptsc.co.th



Konu: Gıda işleme, un ve sabun üretim makinaları alımı

Ülke: Kamerun Firma: DANAH TRADING CAMEROON

İlgili: Ahmadou Dandjouma

Tel: 237 - (33) - 420779

Fax: 237 - (33) - 420779

E-Mail: adanjouma@yahoo.com



Konu: Metal kesme aletleri alımı Ülke: Rusya Federasyonu

Firma: Mir Stanochnika Llc İlgili: Mrs. Natalia Igaeva

Tel: 7 - (495) - 9596777

Fax: 7 - (965) - 2158549

E-Mail: nigaeva@mirstan.ru

Web: www.mirstan.ru



Konu: Ambalaj makinesi alımı

Ülke: Mısır

Firma: TRADING ENGINEERING GROUP (TEG)

İlgili: Amr Antar

Tel: 2 - 1005999970

Fax: 2 - (2) - 22917793

E-Mail: amr.antar@teg-eg.com



Konu: Hidrolik hortum alımı

Ülke: Mısır

Firma: Rafık Gerges Anton For Import & Export Hydraulic System

İlgili: Mr. Rafik

Tel: 2 - 1223312804

Fax: 2 - (2) - 33849882

E-Mail: rafikanton@yahoo.com



Konu: Bagaj/valiz streçleme makinaları alımı

Ülke: Tunus

Firma: HTS

İlgili: Jasser Asmi

Tel: 216 - 58347797

E-Mail: product@hts.com.tn



OTOMOTİV:

Konu: Otomotiv parçaları alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: SEIMYONG KOREA

İlgili: D W Shın

Tel: 82 - (51) - 5070475

Fax: 82 - (51) - 5070401

E-Mail: seimyong@yahoo.co.kr

Web: www.seşmyongkorea.com



Konu: Otomotiv yedek parçası alımı

Ülke: Mısır

Firma: GENERALE OPEL COMPANY

İlgili: Eng. Bolos

Tel: 2 - 1001779682

E-Mail: bolos.opel@yahoo.com



ELEKTRİK-ELEKTRONİK:



Konu: Güneş enerjisi ekipmanları alımı

Ülke: Kamerun

Firma: ERC SARL

İlgili: Alima Maria Rosa

Tel: 237 - (22) - 699864

SMS: +237 99616870/70888134

E-Mail: energierenouvelablecameroun@yahoo.fr



TEKSTİL VE KONFEKSİYON:

Konu: Tesettür giyim (başörtüsü, uzun kollu kıyafetler, uzun etek vb.) alımı

Ülke: Kanada

Firma: HARIRIGLOBAL INC

İlgili: Abdulmajid Hariri

E-Mail: haririglobal@yahoo.com



Konu: İpek şifon, tafta, jarse ve abiye kumaş alımı

Ülke: Avustralya

Firma: MR K

İlgili: Zeliha Sekman

Tel: 614 142 555 44

E-Mail: sekman1960@hotmail.com



Konu: Tekstil ve konfeksiyon ürünleri alımı

Ülke: Kamerun

Firma: CONFECTION MANDILARIS S.A

İlgili: Noma Martin

Tel: 237 - (22) - 222360

Fax: 237 - (22) - 222360

E-Mail: martin.nomo@yahoo.fr

Web: www.confection-mandilaris.com



Konu: Bebek kıyafetleri alımı

Ülke: Kamerun

Firma: SONETCAM - APISSI

İlgili: Fotso Kamga Hermine

Tel: 237 - (33) - 426338

SMS: +237 79850332

E-Mail: sonetcameroun@yahoo.fr



KURU MEYVE VE MAMULLERİ:



Konu: Yer fıstığı alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: MIYANG FOOD CO., LTD.

İlgili: Moon Hyoon-İl

Tel: 82 - (32) - 9888705

Fax: 82 - (31) - 9884019

E-Mail: bawimoon@naver.com



İKLİMLENDİRME:



Konu: IQF şoklama tüneli alımı

Ülke: Tunus

Firma: IKLIL IQF SARL

İlgili: Khaled Ben Sallah

Tel: 216 - 98539434

E-Mail: khaled.bensalah@gnet.tn



MUHTELİF:

Konu: Ham pamuk, Keçe, Kuflin, Döşek kumaşı-teli-bandıyapıştırıcı, Dikiş ipliği Ülke: Karadağ

Firma: FAF & Co d.o.o. Ulcinj

İlgili: Flutra Husiç

Tel: +382 (30) 407 010

Fax: +382 (30) 425 555

e-posta: info@faf-co.com



Konu: Kanola yağı alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: SHINHWA P&C CO LTD

İlgili: Mı Jun Lee,

Tel: 82 - (2) - 5664401

Fax: 82 - (2) - 5662968

E-Mail: mj.lee@shpnc.com



Konu: Bisküvi, çikolata, şekerleme, meyve suyu, kuru gıda, makarna alımı

Ülke: Kamerun

Firma: STE HARJAAP SARL

SMS: +237 94444447

E-Mail: ssdod@rediffmail.com



Konu: Fasulye, ceviz, fındık, badem, patlatmalık mısır, fıstık alımı

Ülke: Karadağ

Firma: STEVJU & Z

İlgili: Spaso Zlaticanin

Tel: +382 (69) 848 179

E-mail: mirko1.vukasinovic@hd-lakovic.me



Konu: Seyyar ekmek fırını alımı

Ülke: Suudi Arabistan

Firma: Omar Ali Balhajar

İlgili: Omar Ali Balhajar

Tel: 966 - 542276464

E-Mail: obaljahar@gmail.com



Konu: Portland Çimentosu alımı

Ülke: Kongo

Firma: Patrick Sunzu

İlgili: Mr. Patrick Sunzu

Tel: 243 - (99) - 2323022

E-Mail: patrick.sunzu@ccrdc.cd

Web: http://www.ccrd.cd

Detay: Firma Cıf Matadi Limanı için fiyat bekliyor.



Konu: Oyuncak alımı

Ülke: Hong Kong

Firma: Darton LTD.

İlgili: Amine Larhırib

Tel: 852 - 23150219

E-Mail: amine.larhrib@darton.com

Web: www.darton.com



Konu: Bisküvi, çikolata, şekerleme ürünleri, meyve suları alımı

Ülke: Kamerun

Firma: SOCIETE AFRIQUE NEGOCE SARL

İlgili: Edmond Ngassa

Tel: 237 - (33) - 436548

Fax: 237 - (33) - 423580

SMS: +237 77707666/96468151

E-Mail: edmond.ngassa@afriquenegoce.com



Konu: Gıda ve bebek sütü, kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları, enerji santrali projeleri ve gereçleri.

Ülke: Yemen Firma: AL-Dhafrah Est.for Marketing Contracting & General Supplies

İlgili: Faisal Hussain AL-Sanabani

Tel: +967 (1) 336915

Fax: +967 (1) 336288

E-Mail: demcsco@gmail.com