Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Gıda, Kimyevi Mamüller, Tekstil, Makine ve Aksamları, Elektrik-Elektronik, Enerji, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, İşbirliği, Muhtelif
GIDA:
Konu: Firma, natürel sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı ve soya yağı almak istiyor.
Ülke: Yunanistan
Firma: Koutros Ltd
İlgili: Andreas Koutros
Tel: +30 (2310) 678680
Fax: +30 (6932) 238663
E-Mail: koutrosltd@yahoo.com
Konu: Un ve maya alımı
Ülke: Kamerun
Firma: Confection Mandilaris SA
İlgili: Martin Bon Fils NOMO
Tel: 237 - (22) - 222360
Fax: 237 - (22) - 222360
Cep: +237 78441933
E-Mail: martin.nomo@yahoo.fr
Konu: Yer fıstığı alımı
Ülke: Güney Kore
Firma: MIYANG FOOD CO., LTD.
İlgili: MOON HYOON-IL
Tel: 82 - (32) - 9888705
Fax: 82 - (31) - 9884019
E-Mail: bawimoon@naver.com
KİMYEVİ MAMULLER:
Konu: Plastik boru ve PVC hammaddesi alımı
Ülke: Kamerun
Firma: SIPROMAC S.A.
Tel: 237 - (22) - 292293
Fax: 237 - (22) - 292293
E-Mail: wangsolaweandr@yahoo.fr
Konu: Firma, PVC ve alüminyum sistemleri (pencere, kapı, asma duvar, bina cepheleri ve kış bahçeleri gibi) konularda faaliyet gösteren Türk firmaları ile işbirliği istiyor.
Ülke: Polonya
Firma: SCORPIO aluminium Sp.z.o.o.
İlgili: Ms Paulina Rudnicka
Tel: +48 (76) 743 99 96
E-Mail: handlowiec1@scorpio.pl
TEKSTİL:
Konu: İpek şifon, tafta, jarse ve abiye kumaş alımı
Ülke: Avustralya
Firma: MR K
İlgili: Zeliha Sekman
Tel: 61414255544
E-Mail: sekman1960@hotmail.com
Konu: STIP LLC Firması, Türkiye’den saten ve poplin türü pamuklu kumaşlar ve kot kumaşı almak istiyor.
Ülke: Moldova
Firma: CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
İlgili: Viorel Eremia
Tel: +373 (22) 23-87-70
Fax: +373 (22) 22-13-91
E-Mail: foreign@chamber.md
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Kurutulmuş domates işleme hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: LES VERGERS DE TUNSISIE
İlgili: Fahd Ben Ameur
Tel: 216 - 51224789
Fax: 216 - 71184077
E-Mail: Fahd.benameur@gnet.tn
Konu: Bagaj/valiz streçleme makinaları alımı
Ülke: Tunus
Firma: HTS
İlgili: Jasser Asmi
Tel: 216 - 58347797
E-Mail: product@hts.com.tn
Konu: IQF şoklama tüneli alımı
Ülke: Tunus
Firma: IKLIL IQF SARL
İlgili: Khaled Ben Sallah
Tel: 216 - 98539434
E-Mail: khaled.bensalah@gnet.tn
ELEKTRİK-ELEKTRONİK:
Konu: Firma, elektriğin kontrol veya dağıtımına özgü panolar satın almak istiyor.
Ülke: Karadağ
Firma: Sapuric Maja
İlgili: Ramel doo Niksic
Tel: +382 (40) 201047
Fax: +382 (40) 201046
E-Mail: komercijala@ramel.me
ENERJİ:
Konu: Amerika’daki bir firma, temsil ettikleri solar (güneşe ait oluşturan ekipman üreticisi olan bir firma adına, Türkiye’de solar konusunda deneyimli tedarikçilerle bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: A.B.D.
Firma: John Robinette
Tel: +1 (864) 5791730
E-Mail: jrobin1878@aol.com
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:
Konu: Tesettür giyim (başörtüsü, uzun kollu kıyafetler, uzun etek vb.) alımı
Ülke: Kanada
Firma: HARIRIGLOBAL INC
İlgili: Abdulmajid Hariri
E-Mail:haririglobal@yahoo.com
İŞBİRLİĞİ:
Konu: Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, sepicilik ve süt /süt ürünleri işleyen tesis alanlarında yatırım yapmak isteyen firma, Türkiye’den bu alanlarda deneyimli firmalarla ortaklık kurmak istiyor.
Ülke: Afganistan
Firma: Green House Group
Tel: +93 (799) 355 285
E-Mail: shoaibfarzin@outlook.com
Konu: Gümüş, altın, nikel, bakır, teneke ve krom gibi madenlerle endüstriyel ve gösterişli özel kaplama alanında faaliyet gösteren firma, uçak parçaları, tıbbi aletler ve her tür vasıta gibi endüstriyel parçalara kaplama yapacak Türk firmaları ile işbirliği istiyor.
Ülke: A.B.D.
Firma: Alexandria Plating Industries, Inc.
İlgili: Mike Tadros- Executive Director
Tel: +1 (224) 3534070
Fax: +1 (224) 3534069
E-Mail: sales@alexandriaplating.com
MUHTELİF:
Konu: Firma, Tükiye’den;
1-evsizler için gıda ve bebek sütü,
2- kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları,
3- tıbbi malzemeler,
4- enerji santrali projeleri ve gereçleri
6- uluslararası eşya ve hizmetlerin Yemen’de pazarlanması ürün ve hizmetlerini alacak.
Ülke: Yemen
Firma: AL-Dhafrah Est.for Marketing Contracting & General Supplies
İlgili: Faisal Hussain AL-Sanabani
Tel: +967 (1) 336915
Fax: +967 (1) 336288
E-Mail: demcsco@gmail.com
Konu: Firma, Güney Afrika Çayı’nın Türkiye’de torbalanması ve paketlenmesi için Türk firmalarla işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Güney Afrika Firma: Abdarrazzaq Redpath
E-Mail: arredpath77@gmail.com
Konu: Firma Türkiye’den turunçgil- portakal (navel/Valencia), mandalina, lahana, havuç, elma, armut, üzüm, soğan ve patates almak istiyor.
Ülke: Güney Afrika
Firma: PREMIER FRUIT EXPORTS (PTY) LTD
Tel: +27 (31) 7681630
E-Mail: rohlandv@mweb.co.za
MUHTELİF
Konu: Firma, yıllık bazda 250 ton fasulye, 250 ton ceviz, 100 ton fındık, 100 ton badem,200 ton mısır (patlamış mısır için kullanılan mısır) ve 200 ton fıstık satın almak istemektedir.
Ülke: Karadağ
Firma: STEVJU & Z
İlgili: Spaso Zlaticanin
Tel: +382 (69) 848 179
E-Mail: mirko1.vukasinovic@hd-lakovic.me
MUHTELİF
Konu: 700 dönümlük badem bahçesi bulunan firma, Türkiye'ye çağla badem satmak istiyor.
Ülke: Moldova
Firma: MAXMONOPOL Ltd.
İlgili: Piotr Topciu
Tel: +373 (36) 9870700
E-Mail: levmd07@yahoo.com
MUHTELİF
Konu: Firma, Türkiye’den, ayakkabı, kemer, çanta ve diğer giyim aksesuarları üreten şirketler arıyor.
Ülke: Almanya
Firma: MODUS KONZEPT
İlgili: Ömer Yasemin
Tel: +49 (2102) 73 33 55
Fax: +49 (2102) 73 33 55
E-Mail: info@modus-konzept.de
MUHTELİF
Konu: Firma, Türkiye’den bakır hurdası satın almak istiyor.
Ülke: Güney Afrika
Firma: Ej Express Pty Ltd.
İlgili: Eddie Matonie
E-Mail: matoniee@gmail.com
MUHTELİF
Konu: Firma, Türkiye'deki yapı malzemeleri firmalarıyla işbirliği yaparak Türk firmaların ürünlerini Afganistan'da satmak istiyor
Ülke: Afganistan
Firma: Babul logisic ss Co Ltd
İlgili: Mohammad Hashim BAYQARA
Tel: +93 (799) 566723
E-Mail: hashimbk@hotmail.com