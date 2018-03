Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Gıda, Kimyevi Mamüller, Tekstil, Makine ve Aksamları, Elektrik-Elektronik, Enerji, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, İşbirliği, Muhtelif





GIDA:



Konu: Firma, natürel sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı ve soya yağı almak istiyor.

Ülke: Yunanistan

Firma: Koutros Ltd

İlgili: Andreas Koutros

Tel: +30 (2310) 678680

Fax: +30 (6932) 238663

E-Mail: koutrosltd@yahoo.com



Konu: Un ve maya alımı

Ülke: Kamerun

Firma: Confection Mandilaris SA

İlgili: Martin Bon Fils NOMO

Tel: 237 - (22) - 222360

Fax: 237 - (22) - 222360

Cep: +237 78441933

E-Mail: martin.nomo@yahoo.fr



Konu: Yer fıstığı alımı

Ülke: Güney Kore

Firma: MIYANG FOOD CO., LTD.

İlgili: MOON HYOON-IL

Tel: 82 - (32) - 9888705

Fax: 82 - (31) - 9884019

E-Mail: bawimoon@naver.com



KİMYEVİ MAMULLER:



Konu: Plastik boru ve PVC hammaddesi alımı

Ülke: Kamerun

Firma: SIPROMAC S.A.

Tel: 237 - (22) - 292293

Fax: 237 - (22) - 292293

E-Mail: wangsolaweandr@yahoo.fr



Konu: Firma, PVC ve alüminyum sistemleri (pencere, kapı, asma duvar, bina cepheleri ve kış bahçeleri gibi) konularda faaliyet gösteren Türk firmaları ile işbirliği istiyor.

Ülke: Polonya

Firma: SCORPIO aluminium Sp.z.o.o.

İlgili: Ms Paulina Rudnicka

Tel: +48 (76) 743 99 96

E-Mail: handlowiec1@scorpio.pl



TEKSTİL:



Konu: İpek şifon, tafta, jarse ve abiye kumaş alımı

Ülke: Avustralya

Firma: MR K

İlgili: Zeliha Sekman

Tel: 61414255544

E-Mail: sekman1960@hotmail.com



Konu: STIP LLC Firması, Türkiye’den saten ve poplin türü pamuklu kumaşlar ve kot kumaşı almak istiyor.

Ülke: Moldova

Firma: CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

İlgili: Viorel Eremia

Tel: +373 (22) 23-87-70

Fax: +373 (22) 22-13-91

E-Mail: foreign@chamber.md



MAKİNE VE AKSAMLARI:



Konu: Kurutulmuş domates işleme hattı alımı

Ülke: Tunus

Firma: LES VERGERS DE TUNSISIE

İlgili: Fahd Ben Ameur

Tel: 216 - 51224789

Fax: 216 - 71184077

E-Mail: Fahd.benameur@gnet.tn



Konu: Bagaj/valiz streçleme makinaları alımı

Ülke: Tunus

Firma: HTS

İlgili: Jasser Asmi

Tel: 216 - 58347797

E-Mail: product@hts.com.tn



Konu: IQF şoklama tüneli alımı

Ülke: Tunus

Firma: IKLIL IQF SARL

İlgili: Khaled Ben Sallah

Tel: 216 - 98539434

E-Mail: khaled.bensalah@gnet.tn



ELEKTRİK-ELEKTRONİK:



Konu: Firma, elektriğin kontrol veya dağıtımına özgü panolar satın almak istiyor.

Ülke: Karadağ

Firma: Sapuric Maja

İlgili: Ramel doo Niksic

Tel: +382 (40) 201047

Fax: +382 (40) 201046

E-Mail: komercijala@ramel.me



ENERJİ:



Konu: Amerika’daki bir firma, temsil ettikleri solar (güneşe ait oluşturan ekipman üreticisi olan bir firma adına, Türkiye’de solar konusunda deneyimli tedarikçilerle bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: A.B.D.

Firma: John Robinette

Tel: +1 (864) 5791730

E-Mail: jrobin1878@aol.com



HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:



Konu: Tesettür giyim (başörtüsü, uzun kollu kıyafetler, uzun etek vb.) alımı

Ülke: Kanada

Firma: HARIRIGLOBAL INC

İlgili: Abdulmajid Hariri

E-Mail:haririglobal@yahoo.com



İŞBİRLİĞİ:



Konu: Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, sepicilik ve süt /süt ürünleri işleyen tesis alanlarında yatırım yapmak isteyen firma, Türkiye’den bu alanlarda deneyimli firmalarla ortaklık kurmak istiyor.

Ülke: Afganistan

Firma: Green House Group

Tel: +93 (799) 355 285

E-Mail: shoaibfarzin@outlook.com

Konu: Gümüş, altın, nikel, bakır, teneke ve krom gibi madenlerle endüstriyel ve gösterişli özel kaplama alanında faaliyet gösteren firma, uçak parçaları, tıbbi aletler ve her tür vasıta gibi endüstriyel parçalara kaplama yapacak Türk firmaları ile işbirliği istiyor.

Ülke: A.B.D.

Firma: Alexandria Plating Industries, Inc.

İlgili: Mike Tadros- Executive Director

Tel: +1 (224) 3534070

Fax: +1 (224) 3534069

E-Mail: sales@alexandriaplating.com



MUHTELİF:



Konu: Firma, Tükiye’den;

1-evsizler için gıda ve bebek sütü,

2- kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları,

3- tıbbi malzemeler,

4- enerji santrali projeleri ve gereçleri

6- uluslararası eşya ve hizmetlerin Yemen’de pazarlanması ürün ve hizmetlerini alacak.

Ülke: Yemen

Firma: AL-Dhafrah Est.for Marketing Contracting & General Supplies

İlgili: Faisal Hussain AL-Sanabani

Tel: +967 (1) 336915

Fax: +967 (1) 336288

E-Mail: demcsco@gmail.com



Konu: Firma, Güney Afrika Çayı’nın Türkiye’de torbalanması ve paketlenmesi için Türk firmalarla işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Güney Afrika Firma: Abdarrazzaq Redpath

E-Mail: arredpath77@gmail.com



Konu: Firma Türkiye’den turunçgil- portakal (navel/Valencia), mandalina, lahana, havuç, elma, armut, üzüm, soğan ve patates almak istiyor.

Ülke: Güney Afrika

Firma: PREMIER FRUIT EXPORTS (PTY) LTD

Tel: +27 (31) 7681630

E-Mail: rohlandv@mweb.co.za



MUHTELİF



Konu: Firma, yıllık bazda 250 ton fasulye, 250 ton ceviz, 100 ton fındık, 100 ton badem,200 ton mısır (patlamış mısır için kullanılan mısır) ve 200 ton fıstık satın almak istemektedir.

Ülke: Karadağ

Firma: STEVJU & Z

İlgili: Spaso Zlaticanin

Tel: +382 (69) 848 179

E-Mail: mirko1.vukasinovic@hd-lakovic.me



MUHTELİF



Konu: 700 dönümlük badem bahçesi bulunan firma, Türkiye'ye çağla badem satmak istiyor.

Ülke: Moldova

Firma: MAXMONOPOL Ltd.

İlgili: Piotr Topciu

Tel: +373 (36) 9870700

E-Mail: levmd07@yahoo.com



MUHTELİF



Konu: Firma, Türkiye’den, ayakkabı, kemer, çanta ve diğer giyim aksesuarları üreten şirketler arıyor.

Ülke: Almanya

Firma: MODUS KONZEPT

İlgili: Ömer Yasemin

Tel: +49 (2102) 73 33 55

Fax: +49 (2102) 73 33 55

E-Mail: info@modus-konzept.de



MUHTELİF



Konu: Firma, Türkiye’den bakır hurdası satın almak istiyor.

Ülke: Güney Afrika

Firma: Ej Express Pty Ltd.

İlgili: Eddie Matonie

E-Mail: matoniee@gmail.com



MUHTELİF

Konu: Firma, Türkiye'deki yapı malzemeleri firmalarıyla işbirliği yaparak Türk firmaların ürünlerini Afganistan'da satmak istiyor

Ülke: Afganistan

Firma: Babul logisic ss Co Ltd

İlgili: Mohammad Hashim BAYQARA

Tel: +93 (799) 566723

E-Mail: hashimbk@hotmail.com