Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
TEKNOLOJİ, AR-GE, İNOVASYON, ÜRÜN, HİZMET, ORTAKLIK, PROJE ELEKTRİK-ELEKTRONİK:
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
Konu: Otomatik ödeme sistemleri için makinalar, yazar kasalar alımı yapmak istiyor.
Ülke: Kamerun
Firma: BGB GROUP
İlgili: Armand Doudjo
Tel: 237 - (22) - 141474
E-Mail: a.doudjo@bgbsolution.com
Cep: +237 99 91 28 60 / +237 77 48 63 58
Konu: Ev ve konutlarda kullanılan güneş panelleri ithal etmek istiyor.
Ülke: Kamerun
Firma: Emmy Services
İlgili: Emmanuel Yapo
Tel: 237 - (33) - 765601 Cep: +237 99573791
E-Mail: emmyser@hotmail.com
Konu: Elektrik malzemeleri alımı
Ülke: Kamerun
Firma: COPRES SARL İlgili: Hamadou Aminou
Tel: 237 - (22) - 846275
Cep: +237 75 24 93 90/99 19 56
E-Mail: copres.sarl@yahoo.fr
Konu: Ankastre ürünler alımı
Ülke: Rusya
Firma: WEISSGAUFF LTD
İlgili: Natalia Petrova
E-Mail: petrova.n@mega-lex.ru
Web: www.weissgauff.ru
Konu: Türkiye’den elektronik malzemeler ve yedek parçalar
Ülke: İran
Firma: SAEED BABAMORADİ
İlgili: Saeed Babamoradi
Tel: +98 (912) 2069627
E-Mail: sbmoradi@gmail.com
GIDA:
Konu: Almanya pazarına gıda ürünleri satmak isteyen Türk firmalarına destek
Ülke: Almanya
Firma: MODUS KONZEPT
İlgili: Ömer Yasemin
Tel: +49 (2102) 73 33 55 Faks: +49 (2102) 73 33 55
E-Mail: info@modus-konzept.de
Konu: Kırmızı mercimek alımı
Ülke: Hindistan
Firma: RINAAZ EXPORTS & TRADING CO.
E-Mail: sales@retcogroup.com
Konu: Makarna alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: Sims Trading Company Ltd.
İlgili: Judy Tsoi
Tel: +852 (2262) 1565
Faks: +852 (2246) 9077
E-Mail: judytsoi@ghr.dch.com.hk
Konu: Yemeklik yağ alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: QARN ENTERPRISES LTD.
İlgili: Anis Ahmed
Tel: +852 (2739) 8332
Faks: +852 (2739) 1332
E-Mail: qarn@qarnent.com
AĞAÇ MAMULLERİ:
Konu: Ahşap süpürge sapı alımı
Ülke: Tunus
Firma: PHOENIX DISTRIBUTION
İlgili: Melek Zrıbı
Tel: 216 - () - -28022402
Faks: 216 - () - 70682810
E-Mail: melek.zribi@phoenix-distributions.com
Konu: Kağıt alımı
Ülke: Mısır
Firma: MOHAMED ABDALLH
İlgili: Mohamed Abdallh
Tel: 2 - 1008714062
E-Mail: eng.mohamedabdallh@yahoo.com
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Dilme ve geri sarma ile çeşitli ebatlarda kağıttan kesekağıdı üretmek için makine alımı
Ülke: Suudi Arabistan
Firma: Basmah Integrate Trading Est.
İlgili: K.P. Rajan
Faks: 966126096315
Konu: Zeytin sıkma makineleri, şişeleme makineleri, cam şişe, meyve ve sebze kurutma makineleri, meyve sıkma makineleri satın almak istiyor.
Firma: Kuruluş aşamasında
İlgili: Hassane Abassi
Tel: + 216 77 371 533
E-Mail: abassihassane@yahoo.fr
DERİ VE MAMULLERİ:
Konu: Deri alımı
Ülke: Mısır
Firma: VISION FAIRS
İlgili: Engi Saad
Tel: 2 - 1014412446
Faks: 2 - (2) - 33367979
E-Mail: e.saad@visionfairs.com
OTOMOTİV:
Konu: Oto yedek parça
Ülke: Tunus
Firma: SOCOTOL
İlgili: Raoua Chaker Kassar
Tel: + 216 74 408 811
E-Mail: socotol.commercial@gnet.tn
MUHTELİF:
Konu: Çok kaliteli havlu ve banyo aksesuarı
Ülke: ABD
İlgili: Emmanuel B. Menashi
Tel: +1.480.370-0712
Email: em@beneminternational.com
Konu: Peştemal ve havlu alımı
Ülke: Yunanistan
Firma: KARVELA YIANNA
İlgili: Karvela Yıanna
Tel: 4867494333
E-Mail: karvela@jewelry-kores.com
Konu: Hayvan yemi için tahıl alımı
Ülke: Yunanistan
İlgili: Zootrofes Manoura Epe
Tel: 306978732446
E-Mail: konstantinamel@gmail.com
Konu: Türkiye’de demiryolları alanında ve ray sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği
Ülke: Bosna Hersek
Firma: Baglama
İlgili: Amar Adilovic
Tel: +387 (61) 221 045 Faks: +387 (33) 922 738
E-Mail: info@baglama.ba
Konu: Kaldırımlara döşemede kullanılan çimento tuğla ve plakalar alımı
Ülke: Yunanistan
İlgili: Ioannis Katsidoniotakis
E-Mail: katsido@gmail.com
Konu: Lamine, ahşap ve plastik yer kaplamaları alımı
Ülke: Yunanistan
İlgili: Theodoros Sendelidis
E-Mail: teosendelidis@gmail.com
Konu: Bebek kotu ve Pleksiglas küvet alımı
Ülke: Tunus
Firma: MEDICA GROUP SA
İlgili: Moussaddak Besbes
Tel: + 216 71 234 242 / 22 326 840
E-Mail: docbesbes.msd@hotmail.com/medicagroupe@gmail.com