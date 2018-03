Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

TEKNOLOJİ, AR-GE, İNOVASYON, ÜRÜN, HİZMET, ORTAKLIK, PROJE ELEKTRİK-ELEKTRONİK:

ELEKTRİK-ELEKTRONİK



Konu: Otomatik ödeme sistemleri için makinalar, yazar kasalar alımı yapmak istiyor.

Ülke: Kamerun

Firma: BGB GROUP

İlgili: Armand Doudjo

Tel: 237 - (22) - 141474

E-Mail: a.doudjo@bgbsolution.com

Cep: +237 99 91 28 60 / +237 77 48 63 58

Konu: Ev ve konutlarda kullanılan güneş panelleri ithal etmek istiyor.

Ülke: Kamerun

Firma: Emmy Services

İlgili: Emmanuel Yapo

Tel: 237 - (33) - 765601 Cep: +237 99573791

E-Mail: emmyser@hotmail.com

Konu: Elektrik malzemeleri alımı

Ülke: Kamerun

Firma: COPRES SARL İlgili: Hamadou Aminou

Tel: 237 - (22) - 846275

Cep: +237 75 24 93 90/99 19 56

E-Mail: copres.sarl@yahoo.fr



Konu: Ankastre ürünler alımı

Ülke: Rusya

Firma: WEISSGAUFF LTD

İlgili: Natalia Petrova

E-Mail: petrova.n@mega-lex.ru

Web: www.weissgauff.ru

Konu: Türkiye’den elektronik malzemeler ve yedek parçalar alımı

Ülke: İran

Firma: SAEED BABAMORADİ

İlgili: Saeed Babamoradi

Tel: +98 (912) 2069627

E-Mail: sbmoradi@gmail.com

GIDA:



Konu: Almanya pazarına gıda ürünleri satmak isteyen Türk firmalarına destek

Ülke: Almanya

Firma: MODUS KONZEPT

İlgili: Ömer Yasemin

Tel: +49 (2102) 73 33 55 Faks: +49 (2102) 73 33 55

E-Mail: info@modus-konzept.de



Konu: Kırmızı mercimek alımı

Ülke: Hindistan

Firma: RINAAZ EXPORTS & TRADING CO.

E-Mail: sales@retcogroup.com



Konu: Makarna alımı

Ülke: Hong Kong

Firma: Sims Trading Company Ltd.

İlgili: Judy Tsoi

Tel: +852 (2262) 1565

Faks: +852 (2246) 9077

E-Mail: judytsoi@ghr.dch.com.hk



Konu: Yemeklik yağ alımı

Ülke: Hong Kong

Firma: QARN ENTERPRISES LTD.

İlgili: Anis Ahmed

Tel: +852 (2739) 8332

Faks: +852 (2739) 1332

E-Mail: qarn@qarnent.com



AĞAÇ MAMULLERİ:



Konu: Ahşap süpürge sapı alımı

Ülke: Tunus

Firma: PHOENIX DISTRIBUTION

İlgili: Melek Zrıbı

Tel: 216 - () - -28022402

Faks: 216 - () - 70682810

E-Mail: melek.zribi@phoenix-distributions.com



Konu: Kağıt alımı

Ülke: Mısır

Firma: MOHAMED ABDALLH

İlgili: Mohamed Abdallh

Tel: 2 - 1008714062

E-Mail: eng.mohamedabdallh@yahoo.com

MAKİNE VE AKSAMLARI:



Konu: Dilme ve geri sarma ile çeşitli ebatlarda kağıttan kesekağıdı üretmek için makine alımı

Ülke: Suudi Arabistan

Firma: Basmah Integrate Trading Est.

İlgili: K.P. Rajan

Tel: 966126096314

Faks: 966126096315

E-Mail: rajanpsaudi@gmail.com



Konu: Zeytin sıkma makineleri, şişeleme makineleri, cam şişe, meyve ve sebze kurutma makineleri, meyve sıkma makineleri satın almak istiyor.

Firma: Kuruluş aşamasında

İlgili: Hassane Abassi

Tel: + 216 77 371 533

E-Mail: abassihassane@yahoo.fr

DERİ VE MAMULLERİ:

Konu: Deri alımı

Ülke: Mısır

Firma: VISION FAIRS

İlgili: Engi Saad

Tel: 2 - 1014412446

Faks: 2 - (2) - 33367979

E-Mail: e.saad@visionfairs.com



OTOMOTİV:



Konu: Oto yedek parça

Ülke: Tunus

Firma: SOCOTOL

İlgili: Raoua Chaker Kassar

Tel: + 216 74 408 811

E-Mail: socotol.commercial@gnet.tn

MUHTELİF:

Konu: Çok kaliteli havlu ve banyo aksesuarı

Ülke: ABD

Firma: BenEm International, Inc.

İlgili: Emmanuel B. Menashi

Tel: +1.480.370-0712

Email: em@beneminternational.com

Konu: Peştemal ve havlu alımı

Ülke: Yunanistan

Firma: KARVELA YIANNA

İlgili: Karvela Yıanna

Tel: 4867494333

E-Mail: karvela@jewelry-kores.com



Konu: Hayvan yemi için tahıl alımı

Ülke: Yunanistan

İlgili: Zootrofes Manoura Epe

Tel: 306978732446

E-Mail: konstantinamel@gmail.com



Konu: Türkiye’de demiryolları alanında ve ray sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği

Ülke: Bosna Hersek

Firma: Baglama

İlgili: Amar Adilovic

Tel: +387 (61) 221 045 Faks: +387 (33) 922 738

E-Mail: info@baglama.ba



Konu: Kaldırımlara döşemede kullanılan çimento tuğla ve plakalar alımı

Ülke: Yunanistan

İlgili: Ioannis Katsidoniotakis

E-Mail: katsido@gmail.com

Konu: Lamine, ahşap ve plastik yer kaplamaları alımı

Ülke: Yunanistan

İlgili: Theodoros Sendelidis

E-Mail: teosendelidis@gmail.com



Konu: Bebek kotu ve Pleksiglas küvet alımı

Ülke: Tunus

Firma: MEDICA GROUP SA

İlgili: Moussaddak Besbes

Tel: + 216 71 234 242 / 22 326 840

E-Mail: docbesbes.msd@hotmail.com/medicagroupe@gmail.com