Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

DEMİR VE DEMİR-DIŞI METALLER:

Konu: Çelik profil ve levha alımı

Ülke: Portekiz

Firma: FTM Grupo

İlgili: Francisco Tavares Machado

Tel: 351 –213552763

E-Mail: f.machado@ftm.com.pt



Konu: Firma, Türkiye’de demiryolları alanında ve ray sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği istiyor.

Ülke: Bosna Hersek

Firma: Baglama

İlgili: Amar Adilovic

Tel: +387 (61) 221 045

Fax: +387 (33) 922 738

E-Mail: info@baglama.ba



OTOMOTİV VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ:

Konu: Otomotiv yedek parçası alımı

Ülke: Mısır

Firma: ALESRAA

İlgili: Moustafa El Batwy

E-Mail: alesraa2009@hotmail.com



Konu: Akü alımı

Ülke: Mısır

Firma: LEAD MAKING. MELTING & REFİNİNG FACTORY

Fax: 2 - (2) - 22217661

E-Mail: kareem_abdooo@hotmail.com



DERİ VE MAMULLERİ:

Konu: Eva - ldpe tekparmak arası terlik alımı

Ülke: Tunus

Firma: AQUA-TONG

İlgili: Fatma Bchir

Tel: 216 - 561708

Fax: 216 - 71791876

E-Mail: bichiou.fethi@topnet.tn



Konu: Çanta, valiz, cüzdan gibi deri ürünleri ithal etmek istiyor

Ülke: Rusya Federasyonu

Firma: MARINA

İlgili: Marina Kanevskaya

E-Mail: 20038@transaero.ru



MAKİNE VE AKSAMLARI:Konu: Nişasta makinesi alımı

Ülke: Mısır

Firma: EL SHAFIE GROUP

İlgili: Mohamed Hafez

Tel: 2 - 102717334

E-Mail: m.hafez@elgharbia.com



Konu: Kek üretim hattı alımı Ülke: Tunus Firma: Kuruluyor.

İlgili: Mohamed Ben Hmida

Tel: 216 - 24638225

E-Mail: bhmida510@yahoo.fr



GIDA:

Konu: Bay-bayan çocuk spor ayakkabıları alımı

Ülke: Tunus

Firma: MAT2

İlgili: Ali Feki

Tel: 216 - 24212164

Fax: 216 - 74215700

E-Mail: ali@mat-sport.com



Konu: Antep fıstığı ve fındık alımı

Ülke: Portekiz

Firma: Flavour Time Indústria e Comércio Alimentar, Lda.

İlgili: António Sousa

Tel: 351 - 932231266

E-Mail: flavourtime@gmail.com



Konu: Türkiye’den yemeklik yağ ithal etmek istiyor.

Ülke: Hong Kong

Firma: QARN ENTERPRISES LTD.

İlgili: Anis Ahmed

Tel: +852 (2739) 8332

Fax: +852 (2739) 1332

E-Mail: qarn@qarnent.com



YAŞ MEYVE-SEBZE MAMULLERİ:

Konu: Soya küspesi alımı

Ülke: Portekiz

Firma: Neobiótica S.A

İlgili: Fernando Teodoro

Tel: 351 - 219331553

E-Mail: fteodoro@neobiotica.pt

Web: http://neobiotica.pt/



HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:

Konu: Firma kendi isteklerine uygun siparişle bayan, erkek ve çocuk giysileri üretebilecek ve ayrıca kendi hazır giyim ürünleri de bulunan fabrikalarla temasa geçmek istemektedir.

Ülke: Finlandiya

Firma: J. KÄRKKÄINEN OY

Tel: 358 - 403465612

E-Mail: marko.koivuneva@karkkainen.com

Web: www.karkkainen.com



AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:

Konu: A4 kağıt ve karton ambalaj alımı

Ülke: Tunus

Firma: NOVAMAC

İlgili: Haem Rekik



DEMİR VE DEMİR-DIŞI METALLER:

Konu: Çelik profil ve levha alımı

Ülke: Portekiz

Firma: FTM Grupo

İlgili: Francisco Tavares Machado

Tel: 351 –213552763

E-Mail: f.machado@ftm.com.pt



Konu: Firma, Türkiye’de demiryolları alanında ve ray sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği istiyor.

Ülke: Bosna Hersek Firma: Baglama

İlgili: Amar Adilovic

Tel: +387 (61) 221 045

Fax: +387 (33) 922 738

E-Mail: info@baglama.ba



OTOMOTİV VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ:

Konu: Otomotiv yedek parçası alımı

Ülke: Mısır

Firma: ALESRAA

İlgili: Moustafa El Batwy

E-Mail: alesraa2009@hotmail.com



Konu: Akü alımı

Ülke: Mısır

Firma: LEAD MAKING. MELTING & REFİNİNG FACTORY

Fax: 2 - (2) - 22217661

E-Mail: kareem_abdooo@hotmail.com



DERİ VE MAMULLERİ:

Konu: Eva - ldpe tekparmak arası terlik alımı

Ülke: Tunus

Firma: AQUA-TONG

İlgili: Fatma Bchir

Tel: 216 - 561708

Fax: 216 - 71791876

E-Mail: bichiou.fethi@topnet.tn



Konu: Çanta, valiz, cüzdan gibi deri ürünleri ithal etmek istiyor

Ülke: Rusya Federasyonu

Firma: MARINA

İlgili: Marina Kanevskaya

E-Mail: 20038@transaero.ru



MAKİNE VE AKSAMLARI:

Konu: Nişasta makinesi alımı

Ülke: Mısır

Firma: EL SHAFIE GROUP

İlgili: Mohamed Hafez

Tel: 2 - 102717334

E-Mail: m.hafez@elgharbia.com



Konu: Kek üretim hattı alımı

Ülke: Tunus

Firma: Kuruluyor.

İlgili: Mohamed Ben Hmida

Tel: 216 - 24638225

E-Mail: bhmida510@yahoo.fr



GIDA:

Konu: Bay-bayan çocuk spor ayakkabıları alımı

Ülke: Tunus

Firma: MAT2

İlgili: Ali Feki

Tel: 216 - 24212164

Fax: 216 - 74215700

E-Mail: ali@mat-sport.com



Konu: Antep fıstığı ve fındık alımı

Ülke: Portekiz

Firma: Flavour Time Indústria e Comércio Alimentar, Lda.

İlgili: António Sousa

Tel: 351 - 932231266

E-Mail: flavourtime@gmail.com



Konu: Türkiye’den yemeklik yağ ithal etmek istiyor.

Ülke: Hong Kong

Firma: QARN ENTERPRISES LTD.

İlgili: Anis Ahmed

Tel: +852 (2739) 8332

Fax: +852 (2739) 1332

E-Mail: qarn@qarnent.com



YAŞ MEYVE-SEBZE MAMULLERİ:

Konu: Soya küspesi alımı

Ülke: Portekiz

Firma: Neobiótica S.A

İlgili: Fernando Teodoro

Tel: 351 - 219331553

E-Mail: fteodoro@neobiotica.pt

Web: http://neobiotica.pt/



HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:

Konu: Firma kendi isteklerine uygun siparişle bayan, erkek ve çocuk giysileri üretebilecek ve ayrıca kendi hazır giyim ürünleri de bulunan fabrikalarla temasa geçmek istemektedir.

Ülke: Finlandiya

Firma: J. KÄRKKÄINEN OY

Tel: 358 - 403465612

E-Mail: marko.koivuneva@karkkainen.com

Web: www.karkkainen.com



AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:

Konu: A4 kağıt ve karton ambalaj alımı

Ülke: Tunus

Firma: NOVAMAC

İlgili: Haem Rekik

Tel: 216 - 73535006

Fax: 216 - 73534898

E-Mail: novamac@tunet.tn



ENERJİ:

Konu: Biyogaz tesisi tasarımı ve inşaat yönetimi için mühendislik hizmetleri veren firma, aynı zamanda kendi ürünleri olan biyo-gübre satışı yapıyor. Türkiye’de bu alanda faaliyeti olan firmalarla işbirliği istiyor.

Ülke: Ukrayna

Firma: Integro-SD

Tel: +38 (044) 4890404

Fax: +38 (044) 4943820

E-Mail: office@integro.co.ua



BASIN-YAYIN:

Konu: İngilizce kitaplar üzerine uzmanlaşmış olan firma, Türkiye’deki kitap satıcıları ile işbirliği istiyor.

Ülke: Romanya

Firma: LAMSERV

İlgili: Laurentiu Marin

Tel: +40 (720) 320000

E-Mail: office@lamserv.ro



MUHTELİF:

Konu: Otel ve restaurant ekipmanları alımı

Ülke: Portekiz

Firma: AQUIMADEIRA EQUIPAMENTOS HOTELEIROS SA

Tel: 351 - 351291706000

E-Mail: s.costa@aquimadeira.pt

Web: http://www.aquimadeira.pt/



Konu: Plastik mutfak eşyası, beyaz eşya, ahşap bahçe mobilyası, yer döşemesi, meyve suyu paketleme ve metal profil makinesi alımı.

Ülke: Portekiz

Firma: 55 Trading

İlgili: Francisco Jerónimo

Tel: 351 - 351218262534

E-Mail: francisco@55trading.com.br



Konu: Gelinlik, gecelik, takım elbise, abiye ve bebek giyim ile inşaat malzemesi alımı

Ülke: Portekiz

Firma: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA

İlgili: Rogério Silva

Tel: 351–351937401094

E-Mail: xrrogeriosilva@hotmail.com



Konu: Ev eşyası alımı

Ülke: Mısır

Firma: WHITELINE COMPANY

İlgili: Ramy Esmat

Tel: 2 - 1143252030

E-Mail: ramyesmat@yahoo.com



MUHTELİF

Konu: Firma, pamuk ve pamuk ipliği, ipek, yün, deri, kimyasal iyot, kükürt ve LPG satmak istiyor.

Ülke: Türkmenistan

Firma: Belent Ucar Gurlushuk

İlgili: Belent Ucar Gurlushuk

Tel: +99 (312) 493123

Fax: +99 (312) 493123

E-Mail: bmahimov@mail.ru



Konu: X-RAY tarayıcıları alımı (havaalanlarında kullanılmak üzere)

Ülke: Tunus

Firma: ITIC & ITERNATIONAL TECHNOLOGY INFORMATION & COMMUNICATION

İlgili: Sassi Jerjir

Tel: 216 –380409

E-Mail: s.jerjir@icc.com.tn

Web: www.ginformatique.com



Konu: Meyve suyu, haşere spreyi ve oda parfümü alımı

Ülke: Hong Kong Firma: PIONEER EXPORTS LIMITED

İlgili: Mr.Mike

Tel: 85223663987

Fax: 85223663980

E-Mail: mike@pioneer-china.com



Konu: Polyester elyaf ve araç içi donanımı alımı.

Ülke: Portekiz

Firma: F.SÁ PEREIRA, LDA.

İlgili: Fernando Sá Pereira

Tel: 351 - 966194843

E-Mail: ffsapereira@hotmail.com

Tel: 216 - 73535006

Fax: 216 - 73534898

