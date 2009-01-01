Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
DEMİR VE DEMİR-DIŞI METALLER:
Konu: Çelik profil ve levha alımı
Ülke: Portekiz
Firma: FTM Grupo
İlgili: Francisco Tavares Machado
Tel: 351 –213552763
E-Mail: f.machado@ftm.com.pt
Konu: Firma, Türkiye’de demiryolları alanında ve ray sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği istiyor.
Ülke: Bosna Hersek
Firma: Baglama
İlgili: Amar Adilovic
Tel: +387 (61) 221 045
Fax: +387 (33) 922 738
E-Mail: info@baglama.ba
OTOMOTİV VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ:
Konu: Otomotiv yedek parçası alımı
Ülke: Mısır
Firma: ALESRAA
İlgili: Moustafa El Batwy
E-Mail: alesraa2009@hotmail.com
Konu: Akü alımı
Ülke: Mısır
Firma: LEAD MAKING. MELTING & REFİNİNG FACTORY
Fax: 2 - (2) - 22217661
E-Mail: kareem_abdooo@hotmail.com
DERİ VE MAMULLERİ:
Konu: Eva - ldpe tekparmak arası terlik alımı
Ülke: Tunus
Firma: AQUA-TONG
İlgili: Fatma Bchir
Tel: 216 - 561708
Fax: 216 - 71791876
E-Mail: bichiou.fethi@topnet.tn
Konu: Çanta, valiz, cüzdan gibi deri ürünleri ithal etmek istiyor
Ülke: Rusya Federasyonu
Firma: MARINA
İlgili: Marina Kanevskaya
E-Mail: 20038@transaero.ru
MAKİNE VE AKSAMLARI:Konu: Nişasta makinesi alımı
Ülke: Mısır
Firma: EL SHAFIE GROUP
İlgili: Mohamed Hafez
Tel: 2 - 102717334
E-Mail: m.hafez@elgharbia.com
Konu: Kek üretim hattı alımı Ülke: Tunus Firma: Kuruluyor.
İlgili: Mohamed Ben Hmida
Tel: 216 - 24638225
E-Mail: bhmida510@yahoo.fr
GIDA:
Konu: Bay-bayan çocuk spor ayakkabıları alımı
Ülke: Tunus
Firma: MAT2
İlgili: Ali Feki
Tel: 216 - 24212164
Fax: 216 - 74215700
E-Mail: ali@mat-sport.com
Konu: Antep fıstığı ve fındık alımı
Ülke: Portekiz
Firma: Flavour Time Indústria e Comércio Alimentar, Lda.
İlgili: António Sousa
Tel: 351 - 932231266
E-Mail: flavourtime@gmail.com
Konu: Türkiye’den yemeklik yağ ithal etmek istiyor.
Ülke: Hong Kong
Firma: QARN ENTERPRISES LTD.
İlgili: Anis Ahmed
Tel: +852 (2739) 8332
Fax: +852 (2739) 1332
E-Mail: qarn@qarnent.com
YAŞ MEYVE-SEBZE MAMULLERİ:
Konu: Soya küspesi alımı
Ülke: Portekiz
Firma: Neobiótica S.A
İlgili: Fernando Teodoro
Tel: 351 - 219331553
E-Mail: fteodoro@neobiotica.pt
Web: http://neobiotica.pt/
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:
Konu: Firma kendi isteklerine uygun siparişle bayan, erkek ve çocuk giysileri üretebilecek ve ayrıca kendi hazır giyim ürünleri de bulunan fabrikalarla temasa geçmek istemektedir.
Ülke: Finlandiya
Firma: J. KÄRKKÄINEN OY
Tel: 358 - 403465612
E-Mail: marko.koivuneva@karkkainen.com
Web: www.karkkainen.com
AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:
Konu: A4 kağıt ve karton ambalaj alımı
Ülke: Tunus
Firma: NOVAMAC
İlgili: Haem Rekik
DEMİR VE DEMİR-DIŞI METALLER:
Konu: Çelik profil ve levha alımı
Ülke: Portekiz
Firma: FTM Grupo
İlgili: Francisco Tavares Machado
Tel: 351 –213552763
E-Mail: f.machado@ftm.com.pt
Konu: Firma, Türkiye’de demiryolları alanında ve ray sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla işbirliği istiyor.
Ülke: Bosna Hersek Firma: Baglama
İlgili: Amar Adilovic
Tel: +387 (61) 221 045
Fax: +387 (33) 922 738
E-Mail: info@baglama.ba
OTOMOTİV VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ:
Konu: Otomotiv yedek parçası alımı
Ülke: Mısır
Firma: ALESRAA
İlgili: Moustafa El Batwy
E-Mail: alesraa2009@hotmail.com
Konu: Akü alımı
Ülke: Mısır
Firma: LEAD MAKING. MELTING & REFİNİNG FACTORY
Fax: 2 - (2) - 22217661
E-Mail: kareem_abdooo@hotmail.com
DERİ VE MAMULLERİ:
Konu: Eva - ldpe tekparmak arası terlik alımı
Ülke: Tunus
Firma: AQUA-TONG
İlgili: Fatma Bchir
Tel: 216 - 561708
Fax: 216 - 71791876
E-Mail: bichiou.fethi@topnet.tn
Konu: Çanta, valiz, cüzdan gibi deri ürünleri ithal etmek istiyor
Ülke: Rusya Federasyonu
Firma: MARINA
İlgili: Marina Kanevskaya
E-Mail: 20038@transaero.ru
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Nişasta makinesi alımı
Ülke: Mısır
Firma: EL SHAFIE GROUP
İlgili: Mohamed Hafez
Tel: 2 - 102717334
E-Mail: m.hafez@elgharbia.com
Konu: Kek üretim hattı alımı
Ülke: Tunus
Firma: Kuruluyor.
İlgili: Mohamed Ben Hmida
Tel: 216 - 24638225
E-Mail: bhmida510@yahoo.fr
GIDA:
Konu: Bay-bayan çocuk spor ayakkabıları alımı
Ülke: Tunus
Firma: MAT2
İlgili: Ali Feki
Tel: 216 - 24212164
Fax: 216 - 74215700
E-Mail: ali@mat-sport.com
Konu: Antep fıstığı ve fındık alımı
Ülke: Portekiz
Firma: Flavour Time Indústria e Comércio Alimentar, Lda.
İlgili: António Sousa
Tel: 351 - 932231266
E-Mail: flavourtime@gmail.com
Konu: Türkiye’den yemeklik yağ ithal etmek istiyor.
Ülke: Hong Kong
Firma: QARN ENTERPRISES LTD.
İlgili: Anis Ahmed
Tel: +852 (2739) 8332
Fax: +852 (2739) 1332
E-Mail: qarn@qarnent.com
YAŞ MEYVE-SEBZE MAMULLERİ:
Konu: Soya küspesi alımı
Ülke: Portekiz
Firma: Neobiótica S.A
İlgili: Fernando Teodoro
Tel: 351 - 219331553
E-Mail: fteodoro@neobiotica.pt
Web: http://neobiotica.pt/
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:
Konu: Firma kendi isteklerine uygun siparişle bayan, erkek ve çocuk giysileri üretebilecek ve ayrıca kendi hazır giyim ürünleri de bulunan fabrikalarla temasa geçmek istemektedir.
Ülke: Finlandiya
Firma: J. KÄRKKÄINEN OY
Tel: 358 - 403465612
E-Mail: marko.koivuneva@karkkainen.com
Web: www.karkkainen.com
AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:
Konu: A4 kağıt ve karton ambalaj alımı
Ülke: Tunus
Firma: NOVAMAC
İlgili: Haem Rekik
Tel: 216 - 73535006
Fax: 216 - 73534898
E-Mail: novamac@tunet.tn
ENERJİ:
Konu: Biyogaz tesisi tasarımı ve inşaat yönetimi için mühendislik hizmetleri veren firma, aynı zamanda kendi ürünleri olan biyo-gübre satışı yapıyor. Türkiye’de bu alanda faaliyeti olan firmalarla işbirliği istiyor.
Ülke: Ukrayna
Firma: Integro-SD
Tel: +38 (044) 4890404
Fax: +38 (044) 4943820
E-Mail: office@integro.co.ua
BASIN-YAYIN:
Konu: İngilizce kitaplar üzerine uzmanlaşmış olan firma, Türkiye’deki kitap satıcıları ile işbirliği istiyor.
Ülke: Romanya
Firma: LAMSERV
İlgili: Laurentiu Marin
Tel: +40 (720) 320000
E-Mail: office@lamserv.ro
MUHTELİF:
Konu: Otel ve restaurant ekipmanları alımı
Ülke: Portekiz
Firma: AQUIMADEIRA EQUIPAMENTOS HOTELEIROS SA
Tel: 351 - 351291706000
E-Mail: s.costa@aquimadeira.pt
Web: http://www.aquimadeira.pt/
Konu: Plastik mutfak eşyası, beyaz eşya, ahşap bahçe mobilyası, yer döşemesi, meyve suyu paketleme ve metal profil makinesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: 55 Trading
İlgili: Francisco Jerónimo
Tel: 351 - 351218262534
E-Mail: francisco@55trading.com.br
Konu: Gelinlik, gecelik, takım elbise, abiye ve bebek giyim ile inşaat malzemesi alımı
Ülke: Portekiz
Firma: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA
İlgili: Rogério Silva
Tel: 351–351937401094
E-Mail: xrrogeriosilva@hotmail.com
Konu: Ev eşyası alımı
Ülke: Mısır
Firma: WHITELINE COMPANY
İlgili: Ramy Esmat
Tel: 2 - 1143252030
E-Mail: ramyesmat@yahoo.com
MUHTELİF
Konu: Firma, pamuk ve pamuk ipliği, ipek, yün, deri, kimyasal iyot, kükürt ve LPG satmak istiyor.
Ülke: Türkmenistan
Firma: Belent Ucar Gurlushuk
İlgili: Belent Ucar Gurlushuk
Tel: +99 (312) 493123
Fax: +99 (312) 493123
E-Mail: bmahimov@mail.ru
Konu: X-RAY tarayıcıları alımı (havaalanlarında kullanılmak üzere)
Ülke: Tunus
Firma: ITIC & ITERNATIONAL TECHNOLOGY INFORMATION & COMMUNICATION
İlgili: Sassi Jerjir
Tel: 216 –380409
E-Mail: s.jerjir@icc.com.tn
Web: www.ginformatique.com
Konu: Meyve suyu, haşere spreyi ve oda parfümü alımı
Ülke: Hong Kong Firma: PIONEER EXPORTS LIMITED
İlgili: Mr.Mike
Tel: 85223663987
Fax: 85223663980
E-Mail: mike@pioneer-china.com
Konu: Polyester elyaf ve araç içi donanımı alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: F.SÁ PEREIRA, LDA.
İlgili: Fernando Sá Pereira
Tel: 351 - 966194843
E-Mail: ffsapereira@hotmail.com
Tel: 216 - 73535006
Fax: 216 - 73534898