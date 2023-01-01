Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
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DERİ VE MAMULLERİ:
Konu: Bay-bayan çocuk spor ayakkabıları alımı.
Ülke: Tunus
Firma: MAT2
İlgili: Ali Feki
Tel: 216 - 24212164
Faks: 216 - 74215700
E-Mail: ali@mat-sport.com
Konu: Eva - ldpe tekparmak arası terlik alımı.
Ülke: Tunus
Firma: AQUA-TONG
İlgili: Fatma Bchir
Tel: 216 - 561708
Faks: 216 - 71791876
E-Mail: bichiou.fethi@topnet.tn
Konu: Deri ürünleri alımı
Ülke: Rusya
Firma: Marina
İlgili: Marina Kanevskaya
E-Mail: 20038@transaero.ru
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Firma Isıl Biçimlendirme Levha Ekstrüzyon Hattı (Thermoforming Sheet Extrusion Line) almak istiyor.
Ülke: Kosova
Firma: Edinson
İlgili: Elvir Gurguskha
Tel: +377 (44) 119 093
E-Mail: edinson@edinson-ks.com
Web: www.karkkainen.com
Konu: Nişasta makinesi alımı.
Ülke: Mısır
Firma: EL SHAFIE GROUP
İlgili: Mohamed Hafez
Tel: 2 - 102717334
E-Mail: m.hafez@elgharbia.com
Konu: Kek üretim hattı alımı.
Ülke: Tunus
Firma: Kuruluyor.
İlgili: Mohamed Ben Hmida
Tel: 216 - 24638225
E-Mail: bhmida510@yahoo.fr
OTOMOTİV VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ:
Konu: Akü alımı.
Ülke: Mısır
Firma: LEAD MAKING. MELTING & REFİNİNG FACTORY
İlgili: Sayed Awad Allah
Faks: 2 - (2) - 22217661
E-Mail: kareem_abdooo@hotmail.com
Konu: Otomotiv yedek parçası alımı.
Ülke: Mısır
Firma: ALESRAA
İlgili: Moustafa el Batawy
E-Mail: alesraa2009@hotmail.com
KURU MEYVE VE MAMULLERİ:
Konu: Antep fıstığı ve fındık alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: Flavour Time Indústria e Comércio Alimentar, Lda.
İlgili: António Sousa
Tel: 351 - 932231266
E-Mail: flavourtime@gmail.com
YAŞ MEYVE-SEBZE MAMULLERİ:
Konu: Soya küspesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: Neobiótica S.A
İlgili: Fernando Teodoro
Tel: 351 - 219331553
E-Mail: fteodoro@neobiotica.pt
Web: http://neobiotica.pt/
AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:
Konu: A4 kağıt ve karton ambalaj alımı.
Ülke: Tunus
Firma: NOVAMAC
İlgili: Hatem Rekik
Tel: 216 - 73535006
Faks: 216 - 73534898
E-Mail: novamac@tunet.tn
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:
Konu: Firma kendi isteklerine uygun siparişle bayan, erkek ve çocuk giysileri üretebilecek ve ayrıca kendi hazır giyim ürünleri de bulunan fabrikalarla temasa geçmek istemektedir.
Ülke: Finlandiya
Firma: J. KÄRKKÄINEN OY
Tel: 358 - 403465612
Faks: 358 - 8425744
E-Mail: marko.koivuneva@karkkainen.com
DEMİR VE DEMİR-DIŞI METALLER:
Konu: Çelik profil ve levha alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: FTM Grupo
İlgili: Francisco Tavares Machado
Tel: 351 - 213552763
E-Mail: f.machado@ftm.com.pt
KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ:
Konu: Kozmetik ürünleri alımı.
Ülke: Kamerun
Firma: Alpha Technology S.A.
İlgili: John N. Fongang
Tel: 237 - (22) - 208230
Faks: 237 - (22) - 208231
E-Mail: jnfongang@yahoo.com
Web: www.alphatechnology-sa.com
MUHTELİF:
Konu: Kuzu yünü üretimi yapan bir firma Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Rusya
Firma: Dukat
Tel: +7 (928) 286 30 00
Faks: +7 (8722) 63 68 04
E-Mail: dukat91@rambler.ru
Konu: Firma Amarant bitkisinden elde edilen ekmek, yağ gibi malzemelerin üretileceği, dünyanın ilk ve tek Amarant tesisini kurma projesi için işbirliği yapacağı yatırımcılar arıyor.
Ülke: Rusya
Firma: RUSOLIVA Ltd.
Tel: +7 (800) 555-3600
E-Mail: rusoliva@mail.ru
Konu: Firma 11.000 adet endüstriyel fidan kaset kasaları (viyol) almak istiyor.
Ülke: Kosova
Firma: Edinson
İlgili: Elvir Gurgushka
Tel: +377 (44) 119 093
E-Mail: edinson@edinson-ks.com
Konu: X-RAY tarayıcıları alımı (havaalanlarında kullanılmak üzere).
Ülke: Tunus
Firma: ITIC
İlgili: Sassi Jerjir
Tel: 216 - 380409
E-Mail: s.jerjir@icc.com.tn Web: www.ginformatique.com
Konu: Plastik mutfak eşyası, beyaz eşya, ahşap bahçe mobilyası, yer döşemesi, meyve suyu paketleme ve metal profil makinesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: 55 Trading
İlgili: Francisco Jerónimo
Tel: 351 - 351218262534
E-Mail: francisco@55trading.com.br
Konu: Gelinlik, gecelik, takım elbise, abiye ve bebek giyim ile inşaat malzemesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA
İlgili: Rogério Silva
Tel: 351 - 351937401094
E-Mail: xrrogeriosilva@hotmail.com
Konu: Polyester elyaf ve araç içi donanımı alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: F.SÁ PEREIRA, LDA.
Tel: 351 - 966194843
E-Mail: ffsapereira@hotmail.com
Konu: Meyve suyu, haşere spreyi ve oda parfümü alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: PIONEER EXPORTS LIMITED
İlgili: Mr. Mike
Tel: 85223663987
Faks: 85223663980
E-Mail: mike@pioneer-china.com
Konu: Ev eşyası alımı
Ülke: Mısır
Firma: WHITELINE COMPANY
İlgili: Ramy Esmat
Tel: 2 - 1143252030
E-Mail: ramyesmat@yahoo.com
Konu: Şekerleme, mutfak eşyası ve kapı alımı
Ülke: Mısır
Firma: MISR LOGISTICS & CLEARANCE M.L.C
İlgili: Ayman Soliman Madian
Faks: 2 - (2) - 27365317
E-Mail: ihome70@gmail.com
Konu: Seramik, karo ve fayans alımı
Ülke: Kamerun
Firma: LEM TRANSIT & LOGISTIQUE SARL
İlgili: Amadou Gangınwa
Tel: 237 - (33) - 420988
Faks: 237 - (33) - 420988
E-Mail: lemiemetfils@yahoo.fr
Konu: Bebek bezi ve giyim ürünleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: AL- HAGAG TRADE GROUP
İlgili: Mohammed Hagag
Tel: 2 - 1118500405
E-Mail: alhagagtradegroup@gmail.com
Konu: Bay-bayan çocuk spor ayakkabıları alımı.
Ülke: Tunus
Firma: MAT2
İlgili: Ali Feki
Tel: 216 - 24212164
Faks: 216 - 74215700
E-Mail: ali@mat-sport.com
Konu: Eva - ldpe tekparmak arası terlik alımı.
Ülke: Tunus
Firma: AQUA-TONG
İlgili: Fatma Bchir
Tel: 216 - 561708
Faks: 216 - 71791876
E-Mail: bichiou.fethi@topnet.tn
Konu: Deri ürünleri alımı
Ülke: Rusya
Firma: Marina
İlgili: Marina Kanevskaya
E-Mail: 20038@transaero.ru
MAKİNE VE AKSAMLARI:
Konu: Firma Isıl Biçimlendirme Levha Ekstrüzyon Hattı (Thermoforming Sheet Extrusion Line) almak istiyor.
Ülke: Kosova
Firma: Edinson
İlgili: Elvir Gurguskha
Tel: +377 (44) 119 093
E-Mail: edinson@edinson-ks.com
Web: www.karkkainen.com
Konu: Nişasta makinesi alımı.
Ülke: Mısır
Firma: EL SHAFIE GROUP
İlgili: Mohamed Hafez
Tel: 2 - 102717334
E-Mail: m.hafez@elgharbia.com
Konu: Kek üretim hattı alımı.
Ülke: Tunus
Firma: Kuruluyor.
İlgili: Mohamed Ben Hmida
Tel: 216 - 24638225
E-Mail: bhmida510@yahoo.fr
OTOMOTİV VE YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ:
Konu: Akü alımı.
Ülke: Mısır
Firma: LEAD MAKING. MELTING & REFİNİNG FACTORY
İlgili: Sayed Awad Allah
Faks: 2 - (2) - 22217661
E-Mail: kareem_abdooo@hotmail.com
Konu: Otomotiv yedek parçası alımı.
Ülke: Mısır
Firma: ALESRAA
İlgili: Moustafa el Batawy
E-Mail: alesraa2009@hotmail.com
KURU MEYVE VE MAMULLERİ:
Konu: Antep fıstığı ve fındık alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: Flavour Time Indústria e Comércio Alimentar, Lda.
İlgili: António Sousa
Tel: 351 - 932231266
E-Mail: flavourtime@gmail.com
YAŞ MEYVE-SEBZE MAMULLERİ:
Konu: Soya küspesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: Neobiótica S.A
İlgili: Fernando Teodoro
Tel: 351 - 219331553
E-Mail: fteodoro@neobiotica.pt
Web: http://neobiotica.pt/
AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ:
Konu: A4 kağıt ve karton ambalaj alımı.
Ülke: Tunus
Firma: NOVAMAC
İlgili: Hatem Rekik
Tel: 216 - 73535006
Faks: 216 - 73534898
E-Mail: novamac@tunet.tn
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON:
Konu: Firma kendi isteklerine uygun siparişle bayan, erkek ve çocuk giysileri üretebilecek ve ayrıca kendi hazır giyim ürünleri de bulunan fabrikalarla temasa geçmek istemektedir.
Ülke: Finlandiya
Firma: J. KÄRKKÄINEN OY
Tel: 358 - 403465612
Faks: 358 - 8425744
E-Mail: marko.koivuneva@karkkainen.com
DEMİR VE DEMİR-DIŞI METALLER:
Konu: Çelik profil ve levha alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: FTM Grupo
İlgili: Francisco Tavares Machado
Tel: 351 - 213552763
E-Mail: f.machado@ftm.com.pt
KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ:
Konu: Kozmetik ürünleri alımı.
Ülke: Kamerun
Firma: Alpha Technology S.A.
İlgili: John N. Fongang
Tel: 237 - (22) - 208230
Faks: 237 - (22) - 208231
E-Mail: jnfongang@yahoo.com
Web: www.alphatechnology-sa.com
MUHTELİF:
Konu: Kuzu yünü üretimi yapan bir firma Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Rusya
Firma: Dukat
Tel: +7 (928) 286 30 00
Faks: +7 (8722) 63 68 04
E-Mail: dukat91@rambler.ru
Konu: Firma Amarant bitkisinden elde edilen ekmek, yağ gibi malzemelerin üretileceği, dünyanın ilk ve tek Amarant tesisini kurma projesi için işbirliği yapacağı yatırımcılar arıyor.
Ülke: Rusya
Firma: RUSOLIVA Ltd.
Tel: +7 (800) 555-3600
E-Mail: rusoliva@mail.ru
Konu: Firma 11.000 adet endüstriyel fidan kaset kasaları (viyol) almak istiyor.
Ülke: Kosova
Firma: Edinson
İlgili: Elvir Gurgushka
Tel: +377 (44) 119 093
E-Mail: edinson@edinson-ks.com
Konu: X-RAY tarayıcıları alımı (havaalanlarında kullanılmak üzere).
Ülke: Tunus
Firma: ITIC
İlgili: Sassi Jerjir
Tel: 216 - 380409
E-Mail: s.jerjir@icc.com.tn Web: www.ginformatique.com
Konu: Plastik mutfak eşyası, beyaz eşya, ahşap bahçe mobilyası, yer döşemesi, meyve suyu paketleme ve metal profil makinesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: 55 Trading
İlgili: Francisco Jerónimo
Tel: 351 - 351218262534
E-Mail: francisco@55trading.com.br
Konu: Gelinlik, gecelik, takım elbise, abiye ve bebek giyim ile inşaat malzemesi alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA
İlgili: Rogério Silva
Tel: 351 - 351937401094
E-Mail: xrrogeriosilva@hotmail.com
Konu: Polyester elyaf ve araç içi donanımı alımı.
Ülke: Portekiz
Firma: F.SÁ PEREIRA, LDA.
Tel: 351 - 966194843
E-Mail: ffsapereira@hotmail.com
Konu: Meyve suyu, haşere spreyi ve oda parfümü alımı
Ülke: Hong Kong
Firma: PIONEER EXPORTS LIMITED
İlgili: Mr. Mike
Tel: 85223663987
Faks: 85223663980
E-Mail: mike@pioneer-china.com
Konu: Ev eşyası alımı
Ülke: Mısır
Firma: WHITELINE COMPANY
İlgili: Ramy Esmat
Tel: 2 - 1143252030
E-Mail: ramyesmat@yahoo.com
Konu: Şekerleme, mutfak eşyası ve kapı alımı
Ülke: Mısır
Firma: MISR LOGISTICS & CLEARANCE M.L.C
İlgili: Ayman Soliman Madian
Faks: 2 - (2) - 27365317
E-Mail: ihome70@gmail.com
Konu: Seramik, karo ve fayans alımı
Ülke: Kamerun
Firma: LEM TRANSIT & LOGISTIQUE SARL
İlgili: Amadou Gangınwa
Tel: 237 - (33) - 420988
Faks: 237 - (33) - 420988
E-Mail: lemiemetfils@yahoo.fr
Konu: Bebek bezi ve giyim ürünleri alımı
Ülke: Mısır
Firma: AL- HAGAG TRADE GROUP
İlgili: Mohammed Hagag
Tel: 2 - 1118500405
E-Mail: alhagagtradegroup@gmail.com