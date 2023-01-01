Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
ENERJİ:
Konu: Rüzgar türbini için çelik parçalar üreten bir firma Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Ukrayna.
Firma: Madesta AG
Tel: +41 (61) 201-03-20
e-posta: sales@madesta.ch
Konu: Firma, güneş ışınlarını toplayıp oda sıcaklığını doğal bir şekilde yükselten ve PV modülü ile sağlanan enerji sayesinde çalışan, ısıtıcı güneş kolektörlerinin pazarlamasını üstlenecek ortaklık arıyor.
Ülke: Almanya.
Firma: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer
Tel: +49 ((0)3) 23329950
Faks: +49 ((0)3) 233299510
e-posta: info@td-ihk.de
Konu: Ev tipi ve endüstriyel tip doğalgaz ve endüstriyel gaz cihazları üreticisi olan firma Türkiye’de ortaklık arıyor.
Ülke: Rusya.
Firma: SİGNAL
Tel: +7 ((845) 52-55-55
e-posta: info@ezotsignal.ru
TARIM:
Konu: Tarım firması, gelecek yıla, 1000 hektarlık arazide birlikte nohut yetiştirerek Türkiye'de elden satmak üzere Türk firmalarla işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Moldova.
Firma: Miturix Agro SRL
Tel: +373 (799) 26904
Konu: Firma, tarım ekipmanları/malzemeleri almak istiyor.
Ülke: Tunus.
Firma: Stei Nour Agricole
İlgili: Abderrazek Ben Romdhane
Tel: +216 (71) 254 277
Faks: +216 (71) 254 278
e-posta: nouragricole@gmail.com
İNŞAAT:
Konu: Firma, iç kapı ve parke almak istiyor.
Ülke: Tunus.
Firma: Mobili Style
İlgili: Jalel Bacha
Tel: +216 (70) 693 773
Faks: +216 (70) 693 773
e-posta: mobili.style@yahoo.fr
Konu: Firma, kendi keşfi olan; iç dekorasyon uygulamaları için kullanılan alçıtaşı bazındaki kuru karışım bileşenini Türk inşaat sektörüne satmak istiyor.
Ülke: Kazakistan.
Firma: MAKSET TENGİLBAEV
Tel: +7 (701) 907 20 69
e-posta: sermak_2002@mail.ru
CAM EŞYA:
Konu: Cam şişe almak istiyor.
Ülke: Tunus.
Firma: BOURGO TRADE & DEVELOPPMENT
İlgili: Lassaad Ben Abid
Tel: +216 (71) 669 150 / 70 03
Faks: +216 (71) 669 151
e-posta: achat@bourgotrade.com
DEMİR-ÇELİK:
Konu: Türkiye’den ‘bimetal çelik bant’ almak istiyor.
Ülke: Romanya.
Firma: INGENIOMARK Ltd.
Tel: +98 (41) 3448 0634
Faks: +98 (21) 8978 1122
e-posta: mehdi.ghanaei@gmail.com
SU ÜRÜNLERİ:
Konu: Kırmızı etli ton balığı satmak istiyor.
Ülke: Tunus.
Firma: LA MEDITERRANEENNE DE PECHE
İlgili: Faouzi Bellamine
Tel: +216 (94) 971 697
e-posta: medpeche3@gmail.com
GIDA:
Konu: Firma, doğal ve orijinal İran safranı (Sargol, Poushal, Bounched, Konch), uzun çekirdek (Pistachio), İran doğal çayı (yeşil ve siyah), kurutulmuş meyve, zeytinyağları, çelik ve metal ürünler (kütük demir) satmak istiyor.
Ülke: İran.
Firma: Novin Iranian Creatively Trade Co.
İlgili: Ebrahim Nikoubakht
Tel: +98 (35) 37259342
Faks: +98 (35) 37259342
e-posta: info6@novin-trade.com
TEKSTİL:
Konu: Firma kumaş geri dönüşüm projesi konusunda işbirliği yapacak.
Ülke: Tunus.
Firma: EL MADINA GROUP
İlgili: Nader Lobbiri
Tel: +216 (77) 284 000 / 52 77
Faks: +216 (77) 284 500
e-posta: elmedinaart@gmail.com
TEKNOLOJİ:
Konu: Çevre güvenlik sistemleri teçhizatı üreten firma Türkiye ile işbirliği yapacak.
Ülke: Rusya.
Firma: Forteza
Tel: +90 (312) 4254690
Faks: +90 (312) 4252090
e-posta: rustradeturk@yandex.ru
MAKİNE:
Konu: Firma, kaynak çubukları üretimi yapan makineler almak istiyor.
Ülke: Tunus.
Firma: ORIC MAGHREB
İlgili: Ali Ezzine
Tel: +216 (97) 596 189
Faks: +216 (73 ) 821 451
e-posta: contact@oricmaghreb.com
MUHTELİF:
Konu: Firma, prefabrik tuvalet üreticisi firmalar ile bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Kazakistan.
Firma: Daniyar Baimagambekov
İlgili: Daniyar Baimagambekov
Tel: +7 (777 ) 434 44 01
e-posta: danik.bb@mail.ru
Konu: Firma, Avrupa’ya 3-5 bin ton ihracat yapmak üzere Türk çimento üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Makedonya.
Firma: İdris Derviş
İlgili: İdris Derviş
Tel: +389 (42) 222 195
e-posta: idrisdervis@gmail.com
Konu: Firma, çöp tenekeleri/konteynerleri, temizlik el arabaları, sıvı sabunluk, kağıt mendil vericileri almak istiyor.
Ülke: Tunus.
Firma: SKD HYGIENE
Tel: +216 (74) 273 076
Faks: +216 (74) 273 692
e-posta: souha.rafaa@skd-hygiene.com
Konu: Türkmenistan’da dağıtımını yapabilecekleri gıda ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle bağlantı kuracak.
Ülke: Türkmenistan
Firma: SALKYN İlgili: Osman Seyidov
Tel: +993 (558) 6 41 36
Faks: +993 (65) 60 06 72
e-posta: osman72tm@gmail.com
Konu: Firma, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan metal ve plastik tüpler almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: SIMED/ESTH’ELLE/SAHA/DELTAPHAR
İlgili: Moncef Hachicha
Tel: +216 (20 ) 410 685
Faks: +216 (74) 296 574
e-posta: moncef.hachicha@tunet.tn