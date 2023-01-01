Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

ENERJİ:



Konu: Rüzgar türbini için çelik parçalar üreten bir firma Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Ukrayna.

Firma: Madesta AG

Tel: +41 (61) 201-03-20

e-posta: sales@madesta.ch



Konu: Firma, güneş ışınlarını toplayıp oda sıcaklığını doğal bir şekilde yükselten ve PV modülü ile sağlanan enerji sayesinde çalışan, ısıtıcı güneş kolektörlerinin pazarlamasını üstlenecek ortaklık arıyor.

Ülke: Almanya.

Firma: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer

Tel: +49 ((0)3) 23329950

Faks: +49 ((0)3) 233299510

e-posta: info@td-ihk.de



Konu: Ev tipi ve endüstriyel tip doğalgaz ve endüstriyel gaz cihazları üreticisi olan firma Türkiye’de ortaklık arıyor.

Ülke: Rusya.

Firma: SİGNAL

Tel: +7 ((845) 52-55-55

e-posta: info@ezotsignal.ru



TARIM:



Konu: Tarım firması, gelecek yıla, 1000 hektarlık arazide birlikte nohut yetiştirerek Türkiye'de elden satmak üzere Türk firmalarla işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Moldova.

Firma: Miturix Agro SRL

Tel: +373 (799) 26904



Konu: Firma, tarım ekipmanları/malzemeleri almak istiyor.

Ülke: Tunus.

Firma: Stei Nour Agricole

İlgili: Abderrazek Ben Romdhane

Tel: +216 (71) 254 277

Faks: +216 (71) 254 278

e-posta: nouragricole@gmail.com