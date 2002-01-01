Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

TARIM:

Konu: Susam ihraç etmek istiyor.

Ülke: Gambiya

Firma: GAMBIA CHAMBER OF COMMERCE

İlgili: Mr. Alieu Secka / CEO

Tel: +2203763856 / 77638

e-posta: ceo@gcci.gm



GIDA:

Konu: Türkiye’den pirinç, ayçiçek yağı ve un ithal etmek istiyor.

Ülke: Arnavutluk

Firma: İstanbul Restaurant

İlgili: Reşit Cemal Becerikli

Tel: +355 (69 ) 869 3515

e-posta: istanbulrestaurant2004@gmail.com



Konu: Sıvı ve katı yağ üreticisi, Türkiye’den uzun vadeli işbirliği yapacağı firma arıyor.

Ülke: Rusya

Firma: MasloJirovoy Soyuz

İlgili: Yuri N.Morozov

Tel: +8 (495) 953-66-32

e-posta: y.n.morozov@mjsr.ru



Konu: Firma, Türkiye’den gıda ürünleri almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: Z.T.I suarl

İlgili: Elyes Zouaghi

Tel: +216 (21 ) 145 395

e-posta: zouaghi_elyes@zt-i.com



MÜCEVHERAT:

Konu: Altın ve mücevher üreticisi firmalarla, Türkiye’den İran’a altın ticareti yapmak istiyor.

Ülke: İran

Firma: MontazamTrade Company

İlgili: Hossein Montazam

Tel: +98 (914) 3074930

e-posta: montazam@gmail.com

TEKSTİL:

Konu: Firma, sırt çantaları almak istiyor.

Firma: Cite Imprimerie Beta

İlgili: Samir Graba

Tel: +216 (71) 756 343

Faks: +216 (71) 756 177

e-posta: megdichehedi@icloud.com



DERİ VE MAMULLERİ:

Konu: Firma koyun derisi ithal etmek istiyor.

Ülke: Uruguay

Firma: Grupo Pelle

İlgili: Mr. Marcello Cauceglia

Tel: +598 (99) 656-565

e-posta: marcelo@gruppopelle.com



CAM ÜRÜNLERİ:



Konu: Düz cam tedariki ve ticareti yapan firma Türkiye’deki cam üreticileriyle bağlantı kuracak.

Ülke: İsveç

Firma: Joniglas AB

Tel: +46 (346) 800 20

Faks: +46 (346) 800 29

e-posta: info@joniglas.se



Konu: Firma cam tuğla ithal etmek istiyor.

Ülke: Uruguay

Firma: Fymelco S.A.

İlgili: Mr. Marcelo Bertalmio

Tel: +598 (2203) 1443

e-posta: mbertalmio@fymelco.com.uy



ANA METALLER:



Konu: Türkiye’ye hurda satmak istiyor.

Ülke: Rusya

Firma: ROSNA

İlgili: Ahmad Bikbulatov

Tel: +7 (846) 2427830

e-posta: rosna@rosna.su



Konu: Türkiye’den ‘bimetal çelik bant’ almak istiyor.

Ülke: Romanya

İlgili: Mahdi Ghanaei

Firma: INGENIOMARK Ltd.

Tel: +98 (41) 3448 0634

Faks: +98 (21) 8978 1122

e-posta: mehdi.ghanaei@gmail.com



PLASTİK:



Konu: Firma, biyoplastik sektöründe faaliyette bulunan Türk firmalarla işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: QARTBUN

İlgili: Mehdi Dellagi

Tel: +216 (71) 989 736

Faks: +216 (71) 989 736

e-posta: qartbun@yahoo.fr



Konu: Her çeşit fiber için elyaf destekli plastik rebar üreten firma Türkiye ile işbirliği isiyor.

Ülke: Rusya

Firma: PolyComposit

İlgili: Tumashenko Evgeniy

Tel: +7 (8112) 29-21-80

e-posta: e.tumashenko@polycompozit.com



ORMAN ÜRÜNLERİ:



Konu: Harici ve dahili olarak kullanılmak üzere kontrplak üreten firma işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Rusya

Firma: TUMEN

İlgili: Tamara Kushmanova

Tel: +7 ((345) 637768

e-posta: tamara@tumfk.ru



Konu: Firma ahşap kapı malzemeleri ve kapıkaplamaları ithal etmek istiyor.

Ülke: Arjantin

Firma: Lusich e Hijos S.R.L.

Tel: +54 (11) 4551-3066

e-posta: info@lusich.com.ar



İNŞAAT:



Konu: Duvarcı-sıvacı mucitler alçıtaşı bazındaki kuru karışım bileşenini keşfettiklerini ve Türk iş insanları ile işbirliği kurarak ürünü Türkiye’de üretmek istiyorlar.

Ülke: Kazakistan

Firma: Makset Tengilbaev

İlgili: Serik Tengilbaev

Tel: +7 (701) 907 20 69

e-posta: sermak_2002@mail.ru



ENERJİ:



Konu: Rüzgar türbini için çelik parçalar üreten bir firmanın Türkiye ile işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Ukrayna

Firma: Madesta AG

Tel: +41 (61) 201-03-20

e-posta: sales@madesta.ch



Konu: Firma, denizden faydalanılarak alternatif enerji üetimi konusunda geliştirdiği projesi üzerine Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Uruguay

Firma: Manuel Falque Armada

Tel: +598 (94) 390321

e-posta: mfaebuy@gmail.com



MAKİNA:



Konu: İşleme ve kalıp sistemi makineleri üreten firma Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.

Firma: IZHREST

İlgili: Zorin Evgeni

Tel: +7 (3412) 517394

e-posta: zea@izhrest.com



MUHTELİF:



Konu: Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmaların ihracat talepleri listesi

Ülke: Sri Lanka

Firma: Sri Lanka Ticaret ve Sanayi Odası

İlgili: Shehan Hettige

Tel: +94 (11) 5588869

Faks: +94 (11) 2381012

e-posta: shehan@chamber.lk



Konu: Firma, plastik tabak, bardak ve kap almak istiyor.

Ülke: Tunus

Firma: Stei Sindbad

İlgili: Sarra Sghayer

Tel: +216 (73) 214 021

Faks: +216 (73) 220 811

e-posta: Sindbad2@rose-blanche.com