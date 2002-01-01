Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
TARIM:
Konu: Susam ihraç etmek istiyor.
Ülke: Gambiya
Firma: GAMBIA CHAMBER OF COMMERCE
İlgili: Mr. Alieu Secka / CEO
Tel: +2203763856 / 77638
e-posta: ceo@gcci.gm
GIDA:
Konu: Türkiye’den pirinç, ayçiçek yağı ve un ithal
Ülke: Arnavutluk
Firma: İstanbul Restaurant
İlgili: Reşit Cemal Becerikli
Tel: +355 (69 ) 869 3515
e-posta: istanbulrestaurant2004@gmail.com
Konu: Sıvı ve katı yağ üreticisi, Türkiye’den uzun vadeli işbirliği yapacağı firma arıyor.
Ülke: Rusya
Firma: MasloJirovoy Soyuz
İlgili: Yuri N.Morozov
Tel: +8 (495) 953-66-32
e-posta: y.n.morozov@mjsr.ru
Konu: Firma, Türkiye’den gıda ürünleri almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: Z.T.I suarl
İlgili: Elyes Zouaghi
Tel: +216 (21 ) 145 395
e-posta: zouaghi_elyes@zt-i.com
MÜCEVHERAT:
Konu: Altın ve mücevher üreticisi firmalarla,
Ülke: İran
Firma: MontazamTrade Company
İlgili: Hossein Montazam
Tel: +98 (914) 3074930
e-posta: montazam@gmail.com
TEKSTİL:
Konu: Firma, sırt çantaları almak istiyor.
Firma: Cite Imprimerie Beta
İlgili: Samir Graba
Tel: +216 (71) 756 343
Faks: +216 (71) 756 177
e-posta: megdichehedi@icloud.com
DERİ VE MAMULLERİ:
Konu: Firma koyun derisi ithal etmek istiyor.
Ülke: Uruguay
Firma: Grupo Pelle
İlgili: Mr. Marcello Cauceglia
Tel: +598 (99) 656-565
e-posta: marcelo@gruppopelle.com
CAM ÜRÜNLERİ:
Konu: Düz cam tedariki ve ticareti yapan firma
Ülke: İsveç
Firma: Joniglas AB
Tel: +46 (346) 800 20
Faks: +46 (346) 800 29
e-posta: info@joniglas.se
Konu: Firma cam tuğla ithal etmek istiyor.
Ülke: Uruguay
Firma: Fymelco S.A.
İlgili: Mr. Marcelo Bertalmio
Tel: +598 (2203) 1443
e-posta: mbertalmio@fymelco.com.uy
ANA METALLER:
Konu: Türkiye’ye hurda satmak istiyor.
Ülke: Rusya
Firma: ROSNA
İlgili: Ahmad Bikbulatov
Tel: +7 (846) 2427830
e-posta: rosna@rosna.su
Konu: Türkiye’den ‘bimetal çelik bant’ almak istiyor.
Ülke: Romanya
İlgili: Mahdi Ghanaei
Firma: INGENIOMARK Ltd.
Tel: +98 (41) 3448 0634
Faks: +98 (21) 8978 1122
e-posta: mehdi.ghanaei@gmail.com
PLASTİK:
Konu: Firma, biyoplastik sektöründe faaliyette bulunan Türk firmalarla işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: QARTBUN
İlgili: Mehdi Dellagi
Tel: +216 (71) 989 736
Faks: +216 (71) 989 736
e-posta: qartbun@yahoo.fr
Konu: Her çeşit fiber için elyaf destekli plastik rebar üreten firma Türkiye ile işbirliği isiyor.
Ülke: Rusya
Firma: PolyComposit
İlgili: Tumashenko Evgeniy
Tel: +7 (8112) 29-21-80
e-posta: e.tumashenko@polycompozit.com
ORMAN ÜRÜNLERİ:
Konu: Harici ve dahili olarak kullanılmak üzere
Ülke: Rusya
Firma: TUMEN
İlgili: Tamara Kushmanova
Tel: +7 ((345) 637768
e-posta: tamara@tumfk.ru
Konu: Firma ahşap kapı malzemeleri ve kapıkaplamaları ithal etmek istiyor.
Ülke: Arjantin
Firma: Lusich e Hijos S.R.L.
Tel: +54 (11) 4551-3066
e-posta: info@lusich.com.ar
İNŞAAT:
Konu: Duvarcı-sıvacı mucitler alçıtaşı bazındaki kuru karışım bileşenini keşfettiklerini ve Türk iş insanları ile işbirliği kurarak ürünü Türkiye’de üretmek istiyorlar.
Ülke: Kazakistan
Firma: Makset Tengilbaev
İlgili: Serik Tengilbaev
Tel: +7 (701) 907 20 69
e-posta: sermak_2002@mail.ru
ENERJİ:
Konu: Rüzgar türbini için çelik parçalar üreten bir
Ülke: Ukrayna
Firma: Madesta AG
Tel: +41 (61) 201-03-20
e-posta: sales@madesta.ch
Konu: Firma, denizden faydalanılarak alternatif enerji üetimi konusunda geliştirdiği projesi üzerine Türk
Ülke: Uruguay
Firma: Manuel Falque Armada
Tel: +598 (94) 390321
e-posta: mfaebuy@gmail.com
MAKİNA:
Konu: İşleme ve kalıp sistemi makineleri üreten firma Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.
Firma: IZHREST
İlgili: Zorin Evgeni
Tel: +7 (3412) 517394
e-posta: zea@izhrest.com
MUHTELİF:
Konu: Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmaların ihracat talepleri listesi
Ülke: Sri Lanka
Firma: Sri Lanka Ticaret ve Sanayi Odası
İlgili: Shehan Hettige
Tel: +94 (11) 5588869
Faks: +94 (11) 2381012
e-posta: shehan@chamber.lk
Konu: Firma, plastik tabak, bardak ve kap almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: Stei Sindbad
İlgili: Sarra Sghayer
Tel: +216 (73) 214 021
Faks: +216 (73) 220 811
e-posta: Sindbad2@rose-blanche.com