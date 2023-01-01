Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri
Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje
GIDA
Konu: Firma, Türkiye’deki helal et üreticileriyle ortak işletme kurmak (joint venture) ya da kurulu bir mezbahayı satın almak istiyor.
Ülke: Pakistan Firma: CITY SCHOOL GROUP
Tel: +92.342.35773069 Faks: +92.42.35773065
e-posta: csnhol78@csn.edu.pk web: www.thecityscools.edu.pk
Konu: Bakü’de aracılık hizmeti veren firma Ukrayna’ya yaş sebze ve meyve ihracatı yapmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Ukrayna Firma: Bayram Guliyev
İlgili: Bayram Guliyev
Tel: +99.412.4416087 Faks: +99.412.4413984
e-mail: bayramankara@yahoo.com
Konu: Bisküvi, şeker, çikolata, lolipop, sakız, bal, konserve ürün gibi gıda maddeleri ithalatçısı olan firma, Türkiye’den üretici firmalarla uzun vadeli işbirliği istiyor.
Ülke: Yemen Firma: salamah for genral TRADING
İlgili: Ah Med Salamah
Tel: +967.777.588808 Faks: +967.6.422293
e-posta: salamah.for.trading@gmail.com
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
Konu: Firma, Türkiye’deki elektrikli bisiklet, LED ekran ve lambalar, soğutma sistemlerindeki buğulanma fanları, havuz, sauna ve hastanelerdeki ozon makineleri ve elektrikli kazan üretici firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Yunanistan Firma: Greek-Turkish Chamber of Northern Greece
İlgili: Dimitra Perperidou
Tel: +30.2310.570005
e-posta: secretary@grtrchamber.org
Konu: Kablo- alçak gerilim ve anten kablosu ile tekstil-nevresim üreticisi olan firma, ticari işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Bosna Hersek Firma: ”JZM” d.o.o. N. Travnik
Tel: +387.30.525 138 Faks: +387.30.525139
e-mail: muammer@jzm.com.ba web: www.jzm.caom.ba
TEKSTİL
Konu: Mısırlı ithalatçı ve ihracatçı firma, ev tekstil ve banyo tekstil ürünleri üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Mısır Firma: North Africa for Trading CO.
İlgili: Ahmet El-Deeb
Tel: +20.3.5467395
e-posta: info.natc@gmail.com
Konu: Mastchoh ilinde fabrikası olan ve Türk şirketleri ile çalışan iplik üreticisi firma, ürünlerini satmak istiyor.
Ülke: Tacikistan Firma: Olim Textile
İlgili: Erac Ziyodaliyev
Tel: +992.93.3445 22299
e-posta: erajdiplomat@gmail.com
MAKİNE
Konu: Letonya’dan alkolsüz içecek üretimi yapmaya başlayacak bir firma, gazlı ve gazsız alkolsüz içecekler için
Ülke: Letonya Firma: Avrupa işletmeler Ağı (İSO)
İlgili: Onur Emül
Tel: +90.212.292 2157/315
e-posta: oemul@iso.org.tr web: www.aia-istanbul.org
Konu: Havalandırma ekipmanları imalatı yapan firma, Türkiye’den bir firma ile fan imalatı yapmak üzere işbirliği istiyor.
Ülke: Kazakistan Firma: Zhanalash
İlgili: Ferit Dereli
Tel: +7.701.7630007
e-posta: zhanaiash@hotmail.com
Konu: İsteğe özel, farklı makineler için çok milli baş imalatı, delme uçları tamiratı, örnek veya kalıplara göre yedek parça imalatı, teknolojik ekipman imalatı, ekipman tasarımı, montaj, tamir, yenileme gibi metal işleme alanında faaliyet gösteren firma Türk firmalarla bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Litvanya Firma: JSC”DIRMETA”LTD.
Tel: +370.37.457352 Faks: +370.37.457352
e-posta: dirmeta@dirmeta.lt web: www.dirmeta.lt
ENERJİ:
Konu: Aylık 500 ton Pellet [(TOPAK) 5kg, 12kg ve 15kg’lik plastik poşetlerde olmak üzere kalori < 5300 kul 1,4 (örneğin lkg PELLET 14gr kul)].
Ülke: Yunanistan Firma: Murat Yunus
İlgili: Murat Yunus
Tel: +30.253.10 37 972 Faks: +30.253.1033300;
e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr
Konu: yenilenebilir enerji sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, rüzgar istasyonlarında alternatif enerji kompleks sistemlerinde kullanılmak üzere, düşük güce sahip ve düşük rotasyon hızlı elektrik üreticisi arıyor.
Ülke: Letonya Firma: Avrupa işletmeler Ağı (İSO)
İlgili: Onur Emül
Tel: +90.212.292 2157/315
e-posta: oemul@iso.org.tr
web: www.aia-istanbul.org
Konu: Makromoleküler Malzeme ve Membranlar için Araştırma Merkezi, membran (yarı geçirgen zar) teknolojileri ve fosil yakıtıyla çalışan termal elektrik santrallerinde bulunan buhar kazanlarındaki yanma gazından, havayı kirleten gazı elimine etme konularındaki buluşları alanında Türk firmalarla ticari işbirliği yapmak istiyor.
Ülke: Romanya Firma: RESEARCH CENTRE FOR MACROMOLECULAR MATERIALS AND MEMBRANES
Tel: +40.21.3162816 Faks: +40.21.3162815;
e-mail: office@ccmmm.ro web: www.ccmmm.ro
TURİZM
Konu: Firma, Karadağ’ın Ulcin şehrinde, kendi özel sermayeleri ve Türk-Eximbak kredisi ile yapılacak olan Jadran Hoteli inşaatı için işbirliği teklif ediyor.
Ülke: Karadağ Firma: Star of Montenegro
İlgili: Sahret Hajdarpasic mr. arh
Tel: +382.69.129516
e-mail: sahret@gmail.com
MUHTELİF
Konu: Firma, 2013 yılı içerisinde aylık 5.000 ton klinker almak istiyor.
Ülke: Karadağ Firma: Montenegro Beton Ltd. Şti.
Tel: +382.68.124 004
e-posta: adopepic@yahoo.com
Konu: Firma, Türkiye’den çay ithal etmek istiyor.
Ülke: Hong Kong Firma: Bright Overseas Food Ltd.
Tel: +852.3020.8609
e-posta: pekki.purppura@hkjebn.com web: www.hkjebn.com
Konu: Firma, Türkiye’deki saat toptancı, ithalatçı ve dağıtımcılarıyla uzun vadeli çalışmak istiyor.
Ülke: Hongkong Firma: lwatch Trend Limited
İlgili: Julia Wong
Tel: +852.3622.1106
e-posta: julia@iwatchtrend.com web: www.iwatchtrend.com