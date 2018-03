Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Teknoloji, Ar-Ge, İnovasyon, Ürün, Hizmet, Ortaklık, Proje





GIDA

Konu: Firma, Türkiye’deki helal et üreticileriyle ortak işletme kurmak (joint venture) ya da kurulu bir mezbahayı satın almak istiyor.

Ülke: Pakistan Firma: CITY SCHOOL GROUP

Tel: +92.342.35773069 Faks: +92.42.35773065

e-posta: csnhol78@csn.edu.pk web: www.thecityscools.edu.pk



Konu: Bakü’de aracılık hizmeti veren firma Ukrayna’ya yaş sebze ve meyve ihracatı yapmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Ukrayna Firma: Bayram Guliyev

İlgili: Bayram Guliyev

Tel: +99.412.4416087 Faks: +99.412.4413984

e-mail: bayramankara@yahoo.com



Konu: Bisküvi, şeker, çikolata, lolipop, sakız, bal, konserve ürün gibi gıda maddeleri ithalatçısı olan firma, Türkiye’den üretici firmalarla uzun vadeli işbirliği istiyor.

Ülke: Yemen Firma: salamah for genral TRADING

İlgili: Ah Med Salamah

Tel: +967.777.588808 Faks: +967.6.422293

e-posta: salamah.for.trading@gmail.com



ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Konu: Firma, Türkiye’deki elektrikli bisiklet, LED ekran ve lambalar, soğutma sistemlerindeki buğulanma fanları, havuz, sauna ve hastanelerdeki ozon makineleri ve elektrikli kazan üretici firmalarıyla bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Yunanistan Firma: Greek-Turkish Chamber of Northern Greece

İlgili: Dimitra Perperidou

Tel: +30.2310.570005

e-posta: secretary@grtrchamber.org



Konu: Kablo- alçak gerilim ve anten kablosu ile tekstil-nevresim üreticisi olan firma, ticari işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Bosna Hersek Firma: ”JZM” d.o.o. N. Travnik

Tel: +387.30.525 138 Faks: +387.30.525139

e-mail: muammer@jzm.com.ba web: www.jzm.caom.ba



TEKSTİL

Konu: Mısırlı ithalatçı ve ihracatçı firma, ev tekstil ve banyo tekstil ürünleri üreticileriyle bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Mısır Firma: North Africa for Trading CO.

İlgili: Ahmet El-Deeb

Tel: +20.3.5467395

e-posta: info.natc@gmail.com



Konu: Mastchoh ilinde fabrikası olan ve Türk şirketleri ile çalışan iplik üreticisi firma, ürünlerini satmak istiyor.

Ülke: Tacikistan Firma: Olim Textile

İlgili: Erac Ziyodaliyev

Tel: +992.93.3445 22299

e-posta: erajdiplomat@gmail.com



MAKİNE

Konu: Letonya’dan alkolsüz içecek üretimi yapmaya başlayacak bir firma, gazlı ve gazsız alkolsüz içecekler için içecek doldurma hattı arıyor.

Ülke: Letonya Firma: Avrupa işletmeler Ağı (İSO)

İlgili: Onur Emül

Tel: +90.212.292 2157/315

e-posta: oemul@iso.org.tr web: www.aia-istanbul.org



Konu: Havalandırma ekipmanları imalatı yapan firma, Türkiye’den bir firma ile fan imalatı yapmak üzere işbirliği istiyor.

Ülke: Kazakistan Firma: Zhanalash

İlgili: Ferit Dereli

Tel: +7.701.7630007

e-posta: zhanaiash@hotmail.com



Konu: İsteğe özel, farklı makineler için çok milli baş imalatı, delme uçları tamiratı, örnek veya kalıplara göre yedek parça imalatı, teknolojik ekipman imalatı, ekipman tasarımı, montaj, tamir, yenileme gibi metal işleme alanında faaliyet gösteren firma Türk firmalarla bağlantı kurmak istiyor.

Ülke: Litvanya Firma: JSC”DIRMETA”LTD.

Tel: +370.37.457352 Faks: +370.37.457352

e-posta: dirmeta@dirmeta.lt web: www.dirmeta.lt



ENERJİ:

Konu: Aylık 500 ton Pellet [(TOPAK) 5kg, 12kg ve 15kg’lik plastik poşetlerde olmak üzere kalori < 5300 kul 1,4 (örneğin lkg PELLET 14gr kul)].

Ülke: Yunanistan Firma: Murat Yunus

İlgili: Murat Yunus

Tel: +30.253.10 37 972 Faks: +30.253.1033300;

e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr



Konu: yenilenebilir enerji sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, rüzgar istasyonlarında alternatif enerji kompleks sistemlerinde kullanılmak üzere, düşük güce sahip ve düşük rotasyon hızlı elektrik üreticisi arıyor.

Ülke: Letonya Firma: Avrupa işletmeler Ağı (İSO)

İlgili: Onur Emül

Tel: +90.212.292 2157/315

e-posta: oemul@iso.org.tr

web: www.aia-istanbul.org



Konu: Makromoleküler Malzeme ve Membranlar için Araştırma Merkezi, membran (yarı geçirgen zar) teknolojileri ve fosil yakıtıyla çalışan termal elektrik santrallerinde bulunan buhar kazanlarındaki yanma gazından, havayı kirleten gazı elimine etme konularındaki buluşları alanında Türk firmalarla ticari işbirliği yapmak istiyor.

Ülke: Romanya Firma: RESEARCH CENTRE FOR MACROMOLECULAR MATERIALS AND MEMBRANES

Tel: +40.21.3162816 Faks: +40.21.3162815;

e-mail: office@ccmmm.ro web: www.ccmmm.ro



TURİZM

Konu: Firma, Karadağ’ın Ulcin şehrinde, kendi özel sermayeleri ve Türk-Eximbak kredisi ile yapılacak olan Jadran Hoteli inşaatı için işbirliği teklif ediyor.

Ülke: Karadağ Firma: Star of Montenegro

İlgili: Sahret Hajdarpasic mr. arh

Tel: +382.69.129516

e-mail: sahret@gmail.com



MUHTELİF

Konu: Firma, 2013 yılı içerisinde aylık 5.000 ton klinker almak istiyor.

Ülke: Karadağ Firma: Montenegro Beton Ltd. Şti.

Tel: +382.68.124 004

e-posta: adopepic@yahoo.com



Konu: Firma, Türkiye’den çay ithal etmek istiyor.

Ülke: Hong Kong Firma: Bright Overseas Food Ltd.

Tel: +852.3020.8609

e-posta: pekki.purppura@hkjebn.com web: www.hkjebn.com



Konu: Firma, Türkiye’deki saat toptancı, ithalatçı ve dağıtımcılarıyla uzun vadeli çalışmak istiyor.

Ülke: Hongkong Firma: lwatch Trend Limited

İlgili: Julia Wong

Tel: +852.3622.1106

e-posta: julia@iwatchtrend.com web: www.iwatchtrend.com