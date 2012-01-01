Asya’nın ‘kaplan’larından ENDONEZYA

GSYİH’sı 1 trilyon 363 milyar dolar seviyesinde olan Endonezya ile olan ticaretimiz 2.5 milyar dolar civarındadır. Endozya Türk firmaları için ve özellikle bazı sektörlerde önemli bir pazar durumundadır.

Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu ülkesi olan Endonezya pek çok önemli ticari ve stratejik su yollarını kontrol eden bir bölgesel ekonomik güçtür. Topraklarının yarısından fazlası ormanlıktır ve Endonezya idari açıdan 32 özerk vilayetten oluşur. 240 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir. Endonezya’da, ticari hayatta ağırlığı yüksek yaklaşık 4 milyonluk Çinli yaşamaktadır.

Doğal kaynaklar: Endonezya’nın kaynak zenginliği yüksektir. Ülke kömür, kalay, bakır, nikel, boksit, altın, gümüş, demir cevheri, kaolin, mermer, granit kaynaklarına sahiptir. Ayrıca orman ürünleri ve su ürünleri bakımından da çok zengindir.



Ekonomik yapı: Son 25 yılda gösterdiği büyüme performansı ile Uzak Doğu’nun kaplanları arasında sayılan Endonezya’da imalat sanayisi 1980’lerin ortalarında hızlı genişlemeye başlar, tarım sektörünü 2012 yılı içinde geçerek GSYİH’daki payını yüzde 47.0 oranına çıkartır. Hizmetler sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 38.0, tarım sektörünün payı yüzde 15.0’dir.



Ekonomi-Politika: Endonezya ekonomisi ihracata dayalı büyümektedir. İhracatında doğal kauçuk, hindistan cevizi yağı, kurutulmuş hindistan cevizi ve ham petrol gibi temel ticari malların yanısıra yarı işlenmiş ve imal edilmiş malların egemenliği mevcuttur. Turizmi günümüzde önemli bir gelir kaynağıdır.



Genel durum: Endonezya orta gelir düzeyinde, hızlı ve yüksek bir ekonomik büyüme içindedir. Kişi başına GSYİH 5.680 dolardır ve yıllık toplam GSYİH’sı 1 trilyon 363 milyar dolar seviyesindedir. Çalışan nüfusun yüzde 43’ü haftada 35 saatten az çalışır, işsizlik oranı yüzde 7.1'dir.



Türkiye- Endonezya ticareti

Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 ülkeleri içindedir. D-8’in diğer üyeleri Bangladeş, İran, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Mısır’dır. Bu organizasyon, üyelerinin sosyal ve ekonomik ilişkilerinin zenginleştirilmesine yeni bir boyut katmaktadır. D-8’in amacı, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaktır.

Ülkemiz ile Endonezya arasındaki dış ticaret hacmi özellikle son yıllarda önemli oranda artış göstermiştir. Endonezya ile olan ticaretimizde ticaret dengesi aleyhimize seyretmektedir. İhracatımız 2014 yılında 1 milyar 180 milyon dolar,ithalatımız ise 1 milyar 317 milyon dolar gerçekleşmiştir.



Endonezya’ya ihraç ürünlerimiz

- Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

- Buğday unu/mahlut unu

- Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

- Mermer ve traverten

- Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

- Dokuma ipliklerinin işlenmesi

- Dokunmuş halılar, diğer yer kaplamaları

- Pamuklu mensucat

- Yıkama makinaları

- Hava taşıtlarının aksam ve parçaları

- Suni korundum, alüminyum

- Gıda imal makinaları

- Sentetik filament iplikleri

- Mayalar

- Kağıt ve karton döküntü

- Eleme, tasnif, yıkama, kırma makinaları;

- Telefon cihazları

- Plastikten eşya emülatörleri

- Cam eşya

- Buzdolapları, dondurucular

- Karayolu taşıtları için aksam, parçaları

- Seramik, emaye boya, sır, cilaları

- Makarnalar ve kuskus.



Endonezya’dan ithal ürünler

- Palm yağı ve fraksiyonları

- Tabii kauçuk, balata, güta-perka

- Tabii sakızlar

- Sınai mono karboksilik yağ asitleri

- Poliasetaller, diğer polieterler

- İşlenmemiş kalay

- Buldozerler, greyderler, tesviye makinaları

- Elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları

- Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler

- Elektrik transformatörleri, statik konvertörler

- Baskı yapmaya mahsus makinalar

- Oksijen gruplu amino bileşikleri

- Mücevherci eşyası ve aksamı

- Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz.



İki ülke arasındaki ticareti düzenleyen 5 adet anlaşma ve protokol mevcuttur.



İhracat potansiyeli olan sektörler

Buğday unu, zeytinyağı, zeytin, domates salçası, kuru ve sert kabuklu meyveler, tütün, yaş meyve ve sebze gibi tarım ürünlerinin yanısıra sanayi ürünleri olarak demir çelik ürünleri, değirmen makineleri, gıda işleme, paketleme makine ve ekipmanları, tekstil makineleri, ağaç işleme makineleri, inşaat malzemeleri, mermer, halı, seccade ve savunma sanayi ürünleri gibi ürünlerde Endonezya önemli potansiyeli olan bir pazardır.



YARARLI ADRESLER



Ministry of Public Works:Jl. Pattimura 20

Keboyoran Baru, Jakarta Seletan 12110

Tel: 021- 724 54 13 Fax: 021-7393853

Web sayfası: www.pu.go.id



Indonesia Contractors Association (Endonezya

Müteahhitler Birliği): Wijaya Graha Puri Blok D-1

Jl. Darmawangsa Raya No. 2 Jakarta 12160 - Indonesia

Tel: (62-21) 720 0794, 727 90672

Fax: (62-21) 720 6805

E-mail: akinet@cbn.net.id - akinet@aki.or.id

Web sayfası: www.aki.or.id