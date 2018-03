Avrupa’da yatırımın merkezi;

Yabancı şirketler için Almanya’daki bir numaralı yatırım bölgesi konumundaki Kuzey Ren-Vestfalya aynı zamanda Türk firmaları tarafından da en çok tercih edilen yatırım merkezlerinden biri. Türkiye’den 300 firma Almanya’nın bu ekonomik yönden en güçlü eyaletinde yerleşik durumda.





NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya ile Türk yatırımcılar için en ideal ortamı sunan Kuzey Ren-Vestfalya’yı konuştuk. Akkaya, 2012 yılı verilerine göre Türkiye’den Kuzey Ren-Vestfalya’ya gerçekleşmiş yaklaşık 3.1 milyar avroluk bir ihracatın sözkonusu olduğunu söylüyor. Türkiye bu dönemde Kuzey Ren-Vestfalya’dan yaklaşık 4.5 milyar avro değerinde ithalat gerçekleştirmiş. Türkiye ile Almanya arasındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 32.1 milyar avro olduğu düşünülecek olursa bunun yaklaşık dörtte birini Kuzey Ren-Vestfalya ile gerçekleştirilen karşılıklı ticaret oluşturuyor.

Eyalette sermayesinin yarısı veya daha fazlası Türkiye’den gelen, yani KRV açısından doğrudan yabancı yatırım teşkil eden Türk firmalarının daha çok pazar kazanmak amaçlı yatırım yaparak satış ve dağıtım şirketleri kurduklarını anlatıyor: “Depolar açıyorlar, satış mağazaları açıyorlar, satış sonrası hizmet merkezleri kuruyorlar. Amaç hep müşteri ile doğrudan ilişki kurabilmek. Ancak pazara yakın üretim yapanlar da var. Ve bazı firmalar ürünlerini ‘Made in Germany’ ibaresi ile pazara sunabilmek için de eyaletimizde yapılanmaya gidiyorlar. Hazır giyim, tekstil, gıda, lojistik ve mobilya sektörleri ön plana çıkıyor.”

Her konuda yatırım mümkün

Adem Akkaya, Türk yatırımcıların hemen hemen her alanda ve sektörde yeni yatırımlar gerçekleştirilebileceğinden sözediyor: “Çünkü bugün girişimcilik ve bilgi, sermaye ve işçilik kadar önemli bir üretim faktörü konumunda. Göz, diş, saç ekimi gibi sağlık hizmetleri, moda, gıda gibi alanlar da olabilir. Sanayiye mühendislik hizmetleri veren firmalar olabilir. Almanya araştırma ve geliştirme odaklı bir ekonomi haline geldi. Yeni malzemeler, yeni teknolojiler, yeni tasarım ve yöntemler bulup geliştirerek yeni ihtiyaçlar yaratıyorlar. Ve geliştirilen ürün ve hizmetler hep 7 milyar kişilik dünya pazarını hedefliyor. 80 milyonluk bir ülke olan Almanya’nın 7 milyar insanın ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetleri tek başına yapması mümkün değil. Bu yeni teknoloji ve malzemelerin uygulanarak insan ihtiyaçlarının giderilmesinde iş ortaklarına ihtiyaç var. Bu noktada Almanya ekonomisinde yer almak, Ar-Ge yapan bu firmaların çözüm ortağı olmak önem taşıyor.” Sunduğu fırsatlar, sahip olduğu ekonomik potansiyel, kendisinin ve çevre coğrafyasının büyük bir pazar oluşu dolayısıyla çoğu yatırım riskinin bulunmadığı Kuzey Ren-Vestfalya’nın, yapılan araştırmalarla doğrudan yabancı yatırımlar için Avrupa’daki en iyi bir kaç bölgeden biri olduğunun kanıtlandığını aktaran Akkaya, şunları anlatıyor: “Yatırımcıların bir defaya mahsus ya da geçici teşvikleri dikkate alarak yatırım yapmaları yerine, yeni teknolojilere ortak yatırım imkanlarını değerlendirmeleri, deyim yerindeyse tüm dünya için ürün ve hizmet üreten Kuzey RenVestfalyalı ve Alman firmalarla çözüm ortağı olmaları ve bu büyük ticari pastadan karşılıklı olarak pay alabilmeleri için eyaletimizi tercih etmelerini istiyoruz. Türk firmaları da Avrupa’da büyüyüp genişleyebilmek için ekonomik ve kültürel, gerekli en iyi koşulları ve potansiyeli burada bulacaklar.”

İş potansiyeli çok büyük

Bölgenin iş potansiyelinin çok büyük olduğuna değinen Akkaya, şu bilgileri veriyor: “Kuzey RenVestfalya Avrupa’nın en büyük metropol bölgesi. Köln, Düsseldorf, Dortmund, Mönchengladbach, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, birbirlerine 10 ile 30 km yakınlıkta olan şehirler ve bir büyükşehrin semtleri gibi. Eyaletin başkenti Düsseldorf’u merkez alan ve yarıçapı 500 km’yi kapsayan çember içinde yaklaşık 150 milyon insan yaşıyor. Bu, Avrupa Birliği içerisinde yaşayan tüketicilerin yüzde 33’ünü ve satın alma gücünün de yüzde 45’ini oluşturuyor. Kısacası eyalet tek bir noktadan çok büyük bir pazara ulaşmanın avantajını kullanarak satış ve satış sonrası hizmet ağları kurmak isteyen Türk firmaları için çok cazip bir merkez. Bu bölgenin sahip olduğu en önemli avantajlardan biri de çok büyük bir bölgeye hızlı bir erişim kolaylığı sağlayan hava, kara ve suyolları ile desteklenmiş ulaşım altyapısı. Almanya’da bulunan dağıtım merkezlerinin yüzde 25’inden fazlası Kuzey Ren-Vestfalya’da faaliyet gösteriyor.”

Adem Akkaya, Türkiye’den Kuzey Ren-Vestfalya’ya ihraç edilen ürünlerde özellikle hazır giyim, tekstil, taşıt ve taşıt yedek parçalarının başı çektiğini, Türkiye’nin ithal ettiği ürünlerde ise yine taşıt ve taşıt yedek parçaları, makine, kimyasal ürünler ve metallerin ön planda yer aldığını ifade ediyor: “Kuzey Ren-Vestfalya’da özellikle otomotiv yan sanayii, makine imalatı, kimya, enerji, lojistik, demir-çelik ve metal sektörleri ekonominin lokomotifi konumundalar. Bu sektörlerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı niş sektörler de mevcut. Bunun yanısıra Kuzey Ren-Vestfalya bilişim, telekomünikasyon, yenilikçi malzemeler ve sağlık ekonomisi gibi alanlarda daha fazla söz sahibi olma amacında.”

Dünya çapında Ar-Ge ve yüksek nitelikli işgücü

Kuzey Ren-Vestfelya Eyaleti Ekonomi, Enerji, Sanayi, KOBİ ve Zanaat Bakanı Garrelt Duin, “Kuzey Ren-Vestfalya için Türk yatırımcıların önemi giderek artmaya devam ediyor. Bölgemizdeki Türk firmaları ekonomik ve kültürel anlamda bizi önemli atılımlara teşvik etmekte ve eyaletimizin gelişmesiyle rekabet gücünün artmasına belirleyici bir katkı sağlamaktalar” diyor. Eyalette sağlık ekonomisi ve bilgi teknolojileri konularında yatırımın cazibesinden sözeden Duin, şu bilgileri veriyor: “Elit üniversite ünvanına sahip RWTH Aachen Üniversitesi’nde, Julich Araştırma Merkezi, Alman Havacılık ve Uzay Dairesi, Leibniz Topluluğu’nun 11 enstitüsü, 11 Fraunhofer Enstitüsü, 12 Max-Planck Enstitüsü ve yüksekokullarla işbirliği içinde bulunan diğer 100 civarındaki araştırma merkezlerinde binlerce bilim adamı ve geliştirme mühendisi çalışıyor. Böylece Avrupa’nın sözkonusu en yoğun araştırma ağında inovasyon ve teknoloji transferi için en ideal koşullar oluşuyor. Yenilikçi olmak isteyen bize gelsin. Son derece nitelikli akademisyen ve kalifiye elemanların bulunduğu eyalette 69 üniversite ve meslek yüksekokulunda 66.400’ü yurtdışından gelen toplam 590.300 öğrenci eğitim görüyor.”



Eyalette Türk nüfus

Adem Akkaya, bölgedeki Türk nüfusunun varlığının Türk firmaları için önemli bir avantaj olduğundan sözediyor: “Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların üçte biri Kuzey Ren-Vestfalya’da yaşıyor. Pek çoğu Alman vatandaşlığına geçtiği için elimizde sağlıklı rakamlar yok. Ancak tahmin edilen 900.000 civarında bir şekilde Türkiye ile akraba olan insanın yaşadığı. Mutlak ve oransal açıdan önemli bir rakam bu. Sadece etnik pazarı dikkate alan firmalar açısından değil. Türk insanı hayatın ve ekonominin her alanında var Kuzey Ren-Vestfalya’da. Politikadan, yeminli mali müşavire, sağlık alanından, kamu yönetimine, özel sektörden spora, her alanda en üst düzeylerde rol alıyor Türk kökenli vatandaşlar Kuzey Ren-Vestfalya’da. Türk toplumu Kuzey Ren-Vestfalya’da önemli bir ekonomik unsur, bir zenginlik teşkil ediyor Almanya için ve o şekilde de algılanıyor Alman kamuoyunda. Türk firmaları burada çok çabuk networkler oluşturarak, çok rahat gelişebilirler.”



Almanya stratejik pazar

Adem Akkaya, Almanya pazarının Türkiye için çok önemli, ama aynı zamanda çok da stratejik bir pazar olduğuna dikkat çekiyor: “Alman pazarı kolay bir pazar değil ve kalite talebi yüksek.

Ancak ürün ve hizmetlerini geliştirerek burada başarılı olan firmalar, burada kazandıkları prestij ve tecrübeyle başta Arap, Afrika ve Asya pazarları olmak üzere bütün pazarlarda avantajlı duruma geçeceklerdir. İşadamlarıyla görüşmelerimizden bunu biliyoruz. Kuzey Ren-Vestfalya’da şirket kurarak sonsal veya kurumsal müşterileriyle doğrudan temas sağlayanlar çok önemli bir avantaj elde ediyor. Bu firmalar Almanya pazarına uzaktan ihracat yapan tedarikçiler olmaktan çıkıyor ve çözüm ortağı olarak algılanmaya başlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını zamanında ve birinci elden öğreniyorlar. İhtiyaçlara göre ürün geliştirme ve hatta bu ihtiyaçlara etki etme şansına sahip oluyorlar. Alman ekonomisinin bir aktörü oluyorlar ve piyasa onlara çok daha önemli roller biçebiliyor. Bir ayağı ile Avrupa’nın ortasında olmak, firmalara yepyeni ufuklar açıyor. Bu anlamda Türkiye ve Kuzey Ren-Vestfalya açısından karşılıklı olarak bir kazan-kazan durumu sözkonusu.”

NRW.INVEST bir yatırım destek ofisi

Adem Akkaya, NRW.INVEST Türkiye’nin verdiği hizmetleri şöyle özetliyor: “NRW.INVEST, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Yatırım Destek ve Tanıtım Bürosu’dur. NRW.INVEST Türkiye Temsilciliği Türk girişimcilerin başvuruları için ilk başvuru masası olarak faaliyet göstermektedir. Sözkonusu temsilcilik bir yatırım ve kuruluş yeri olarak Kuzey Ren-Vestfalya hakkında girişimcileri bilgilendirmekte, Kuzey RenVestfalyalı siyasetçiler ve idarecilerle gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlamakta ve burada yapılacak yatırımlar için danışmanlık görevini üstlenmektedir.



Yatırım avantajları

NRW.INVEST Genel Müdürü Petra Wassner, Kuzey Ren-Vestfalya’ya yatırım yapmanın avantajlarından bazılarını şöyle sıralıyor:

“Dünyanın en büyük fuar alanı: Dortmund, Düsseldorf, Essen ve Köln şehirleriyle Kuzey Ren-Vestfalya, dünyadaki fuar merkezleri arasında 1 numara. Sektörlerinde öncü 60’ı aşkın uluslararası fuar, her yıl 6 milyondan fazla ziyaretçiyi eyalete çekiyor.

Rekabetçi vergi sistemi: Sermaye şirketlerinin toplam vergi yükü Almanya’da yüzde 30 civarında, uluslararası karşılaştırmalarda sözkonusu yük, orta sıralarda yer alıyor.

Güvenlikte 1 numara: Almanya’nın en güvenli eyaleti. Almanya’da en düşük suç oranına sahip 20 şehirden sekizi bu eyalette.

Arsalar ve gayrimenkuller: Yözölçümü 34 bin kilometrekareden fazla olan Kuzey Ren-Vestfalya’da şirketler yerleşim bakımından en iyi imkanlara sahip. Merkez veya çevre bölgelerde her ihtiyaca uygun, büyük, küçük, üretim ve ticari amaçlara uygun araziler ve gayrimenkuller mevcut.

Zengin rekreasyon ve kültür peyzajı: Yaklaşık 200 tiyatro ve opera ile 680’i aşkın müze, kültürel yaşama zenginlik katıyor. UNESCO eyalette bulunan dört yapıyı kültür mirası ilan etmiş; Zeche Zollverein Taş Kömürü Ocağı, Köln Katedrali, Aachen Katedrali ve Brühl’deki Augustusburg Sarayı. Eyalette 14 doğal park, Eifel Milli Parkı, 200’ü aşkın göl ve çok sayıda romantik su sarayı var.”



NRW.INVEST Türkiye bürosu olarak Kuzey Ren-Vestfalya’ya yatırımı düşünen iş insanlarımıza proje aşamasında ve kuruluş aşamasında yardımcı olmaktayız. Bu yardım, kuruluş yeri seçimi ve kuruluş işlemleriyle ilgili bilgi vermek ve gerekli ön temaslarını kurmak şeklinde gerçekleştiği gibi eyaletin iktisadi yapısı konusunda, sektörlerin yoğunlukta ve ağırlıkta olduğu yöreler ve bölgeler konusunda, vergi ve hukuk konularında bilgilendirmek şeklinde de olmaktadır. Büro olarak yatırım için en uygun yeri bulmak, gerekli gayrimenkullerin temininde yardımcılık ve danışmanlık yapmakta, yatırımcı firmanın Kuzey-Ren Vestfalya’ya yerleşmesini gerçekleştirirken bu iş ile ilgili bütün makam ve kişilerle görüşmeleri sağlamaktayız. Ayrıca yatırımın finansmanı ve teşviği konularında da yatırımcıya yardımcı olmaktayız. Kuruluş yeri seçimi yapıldıktan sonra ilgili belediye ile sözleşme imzalanana kadar bütün pazarlık ve görüşmelerde yatırımcı firmanın yanında yer aldığımız gibi fabrika ya da ticarethane için gerekli bütün izin ve ruhsatların alınmasında gerekli her türlü desteği vermekteyiz.”