Avrupa’nın en genç ülkesi; Kosova

Kosova Küçük bir ülke. Nüfusun yüzde 94’ü müslüman ülke. Kültürde ve coğrafyada Türkiye’ye çok yakın. Çözümüyle birlikte giden Türk KOBİ’si Kosova’da aradığını kolayca bulacaktır.





Kosova Balkanların en genç bağımsız ülkesidir. Yüzölçümü 10.900 km2’dir ve nüfusu 2.1 milyon civarındadır. Başkenti Priştine’dir. Avrupa ülkelerinde işçi olarak 500 bin Kosovalı çalışmaktadır. Ülke ticarette para birimi olarak avro’yu kullanmaktadır. AB üyesi değildir ama AB üyesi olan ülkelerle aynı hakları kullanabilmektedir. Orta Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne (CEFTA) katılım için anlaşma imzalamıştır. Şu var ki, Sırbistan ve Bosna-Hersek söz konusu birlik içerisinde Kosova’nın bulunmasına karşı çıkmakta, Kosova menşeli mal ve hizmetlerin serbest dolaşım ile gümrük vergisi imtiyazlarına sahip olmasına yönelik gerekli yasal uygulamaları yerine getirmemektedirler.