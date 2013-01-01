Bilişim teknolojileri sektörünün parlayan yıldızı; TAYVAN

Tayvan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1.8 milyar TL. Türkiye’ye Tayvan ihracatı toplam 1.6 milyar TL ve Tayvan’ın stratejik pazar seçtiği Türkiye için önümüzdeki 3 yılda tahmini ticaret büyüme oranı yüzde 9.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından 2013-2015 yılları için stratejik ülke seçilen Türkiye’nin, Tayvan’ın bilişim teknolojileri sektöründe en büyük ortaklarından biri. Biz de Tayvan ile Türkiye ilişkilerini Tayvan Türkiye Büyükelçisi Yaser Tai-hsiang Cheng, Tayvan Ticaret Merkezi-İstanbul Türkiye Direktörü Patty Yen, Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Türkiye Yöneticisi Mark Liu ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ekonomi Bölümü Direktörü Philip J.P. Fan ile konuştuk.

Tayvan Türkiye Büyükelçisi Yaser Tai-hsiang Cheng, Tayvan ve Türkiye’nin uzun ve kazançlı bir ekonomik ilişki paylaştığını belirtiyor: “Geniş ürün çeşitliliği için Orta Doğu’da Türkiye, şu an Tayvan’ın ticaret yaptığı partnerlerin başında gelmekte. Bölgesel gümrük istatistiklerine göre, 2013’te Türkiye’ye olan Tayvan ihracatının toplam değeri 1.6 milyar doların üzerinde. Bu miktar, 2014’te Ocak-Ağustos döneminde 8 ayda yüzde 6.3 arttı. Tayvan’ın stratejik pazar seçtiği Türkiye için önümüzdeki 3 yılda tahmini ticaret büyüme oranı da yüzde 9.”

Karşılıklı ülke ziyareti gibi alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesi için Tayvan ve Türkiye’nin ortak bir çalışma yürüttüğünü açıklayan Cheng şunları anlatıyor: “2013’te Türkiye, Tayvan’a vizeyi kolaylaştırmayı kabul eden 133. ülke oldu. Karşılık olarak, Tayvan hükümeti de Türk vatandaşlarına vize ayrıcalıklarını genişletti. Vize programı, iki ülke arasındaki kişi değişimlerine (people-to-people exchange) olanak sağlamayı, turizm, akademik, kültürel ve ticari alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.”

Cheng, Tayvan’da 10 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini anlatıyor ve Türk işadamlarını Tayvan’a iş seyahati yapmaya davet ediyor. Cheng, Tayvan’da otel ve uçak bileti rezarvasyonu, Tayvanlı şirketlerle tanıştırma, bir kişi veya gruplar halinde mal alımı istendiğinde İstanbul’daki Tayvan Ticaret Merkezi’nin Türk işadamlarına yardımcı olabileceğini dile getiriyor.

Tayvan’ın resmi dili Çince. Nüfusun büyük çoğunluğu Budist. Dinlere ve inanışlara saygılı Tayvan’da Müslümanlar için cami de bulunuyor, helal et de. Ülkede en çok pirinç tüketiliyor. Tayvan’a Türkiye’den direkt uçuş bulunmuyor, Hong-Kong, Singapur, Malezya veya Tai-Pai’den Tayvan’a geçiliyor. Tayvan’a Türkiye’den direkt uçuşlar olması gerektiğinin altını çizen Cheng, “Tayvan’dan Türkiye’ye yılda 300 bin turist geliyor, Safranbolu ve Kapadokya en çok tercih edilen turizm bölgeleri. Tayvan’da bir Türk ticari ateşesi mutlaka olmalı. Dünyanın 25. büyük ekonomisiyiz, ihracatta ise 20. sıradayız.”



“Tayvan markalı ürünler dünyada tescilli”

Tayvan Ticaret Merkezi-İstanbul Türkiye Direktörü Patty Yen, Tayvan Ticaret Merkezi’nin 56 ülkede faaliyet gösterdiğini ve 26 yıldır Türkiye’de yeraldığını söylüyor.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından 2013-2015 yılları için stratejik ülke seçilen Türkiye’nin, Tayvan’ın bilişim teknolojileri sektöründe en büyük ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Yen, “Tayvan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırım 4.6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’ye ihraç edilen belli başlı BT ürünleri ise cep telefonları, bilgisayar aksesuarları, dijital kameralar, kapalı devre kamera sistemleri, opto-elektronik görüntüleme sistemleri, televizyon parçaları ve SSD’ler” diye konuşuyor.

Tayvan’da bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2013 yılında üretim cirosunda yüzde 20.5 oranında büyüme oranına sahip olduğunu açıklayan Yen, bu büyüme oranının temel nedeninin, tablet PC’lerin küresel sevkiyatındaki hızlı büyümenin yanısıra bulut veri merkezine yapılan yatırımlar ve dokunmatik ekranlı PC’lerin ortaya çıkması olduğunu ifade ediyor: “Ayrıca Tayvan’ın bilişim endüstrisindeki rekabetçiliğinin ardında yatan güç ise oturmuş bir üretim zinciri, engin tecrübeye sahip mühendisler, güçlü Ar-Ge olanakları ve stratejik lokasyon olarak sıralanabilir. Tayvan’ın dünyaca ünlü firmaları yüksek kaliteye ve katmadeğere sahip ürünler üretmek için en yeni yöntemleri Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek kullanıyor. Akıllı telefon üreticisi HTC, 2011’de Interbrand’in En İyi 100 Global Marka listesine giren ilk Tayvan şirketi olarak Tayvan’ın inovatif ürünlerin vatanı olduğunu kanıtladı. Tayvan halen dünya pazarındaki yüzde 87.8’lik oranla dünyanın bir numaralı dizüstü bilgisayar üreticisi konumunda bulunuyor.”



Şirket kurmak kolay

Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Türkiye Yöneticisi Mark Liu, Tayvan’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerinin ülkede Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Yatırımcı Hizmet Bürosu’na başvurabileceklerini söylüyor. Yaklaşık 1 ay içinde Tayvan’da şirket kurmanın mümkün olduğunu belirten Liu, birçok sanayi bölgesinde yapılan yatırımlarda 2 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlandığını aktarıyor.



Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması

Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ekonomi Bölümü Direktörü Philip J.P. Fan, Tayvan ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmadığını belirterek, “Tayvan’ın Avrupa’da 14 ülkede serbest ticaret anlaşması mevcut. Çin ile ticari ilişkilerimiz nedeniyle çeşitli anlaşmalarımız sözkonusu” diyor ve Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması yapmak istediklerini dile getiriyor. Fan, Tayvan’da yıldızı parlayan sektörlerin; tarım, tarım teknolojileri, tekstil, makine ve otomotiv olduğunu kaydediyor. Türkiye’den Tayvan’a tarım ürünleri; özellikle kuruyemiş, yağlı tohumlar, süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabileceğini açıklıyor.

Daha fazla bilgi için: http://istanbul.taiwantrade.com.tw/ ve www.taiwanexcellence.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.



Teknolojiye yön veren Tayvanlı markalar İstanbul’da buluştu

Tayvan; Asus, Acer, HTC gibi dünya çapındaki teknoloji markalarıyla bilgi ve iletişim teknolojileri, ev aletleri ve spor ile eğlence ürünlerinin de arasında bulunduğu ‘Taiwan Excellence Ödülü’ alan 43 marka, 100’den fazla ürünü, Türk yatırımcısı ve tüketicisiyle İstanbul’da, 5 gün boyunca İstinye Park’ta, “Taiwan Excellence Günleri”nde buluşturdu. Türkiye’de Tayvan markalarına yönelik tüketici farkındalığını artırmak için düzenlenen etkinlikteki tüm katılımcı firmalar, Taiwan Excellence Ödülü’nü kazanarak uluslararası standartta mükemmelliği kanıtlanan markalarını sergiledi. Etkinlikte, tablet, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonların yanısıra Strida’nın çocuklara dik ve dengede durmayı öğreten spor bisikleti, Thermedic’ten katlanabilir yatak ve eklem rahatlatıcı spor yastığı gibi teknolojiyle sporu birleştirmiş ürünleri de sunuldu.

İstinye Park’ta 19-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen “Taiwan Excellence Günleri” ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy ile sempatikliği ile herkesin sevgilisi haline gelen eski futbolcu Pascal Nouma’nın katıldığı teknoloji defilesinin yeraldığı görkemli bir törenle açıldı. Tayvan Türkiye Büyükelçisi Yaser Cheng ile sahneye çıkan Ulusoy ve Nouma yeni model teknoloji ürünlerini tanıttı. Açılışta ayrıca “Mr Enerji” olan ve elektrik üreten bisiklet ile etrafa ışık saçan Pascal Nouma, futbolculuğunu da sergiledi.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Tayvan Dış Ticaret Ofisi (BOFT) girişimi olarak, Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (TAITRA) tarafından gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Tayvan Türkiye Büyükelçisi Yaser Cheng, Tayvan Ticaret Merkezi Türkiye Direktörü Patty Yen, Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Ekonomi Bölümü Direktörü Philip J.P. Fan, Tayvan Türkiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Gema Wang, Acer Ülke Müdürü Sinan Kender, Asus Ülke Müdürü Kevin Li, D-Link Ülke Müdürü Harun Sönmez, HTC Ülke Müdürü Canan Taşar ve Zyxel Ülke Müdürü Vefa Tarhan yaptı. Açılışa, İstanbul Ticaret Odası Başkan (İTO) Yardımcısı Dursun Topçu da katıldı.