Farketmediyseniz, geç kaldığınız ülkedir: MALEZYA

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Antlaşması (STA) Nisan 2014’te imzalandı. Türk ihraç ürünlerinin gümrük vergileri baskısından kurtulduğu bu anlaşma ile Türkiye-Malezya ticareti ivme kazandı; Malezya'ya ihracatımız Ekim ayında yüzde 91 arttı ve yılsonunda artışın yüzde 123 olacağı öngörülüyor.

Tüm sanayi ürünlerinde gümrük vergileri en geç 8 yıl içinde sıfırlanacak…

Tarım ürünlerinde 8 yıl sonunda tarife satırı bakımından Malezya pazarına ihracatımızın yüzde 94’ü, ithalatımızın ise yüzde 47’si için tercihli pazara giriş imkanı sağlanacak.

Malezya Türk girişimci, yatırımcı ve ihracatçının odaklanacağı ülke pazarlarından başlıcasıdır. Nüfusu 30 milyon olan ülke, tıpkı Türkiye gibi; kişi başına düşen 17.046 dolar milli gelirle orta gelir tuzağından çıkmaya çalışmaktadır. Büyüme hızı 2014-2015 yıllarında yüzde 5 hesaplandı. İşgücü sayısı yaklaşık 13 milyondur.



Genel olarak ekonomisi

Doğal kaynaklar: Malezya doğal kaynaklar açısından zengindir. Dünyanın en büyük kalay üreticilerindendir. Ülkede ayrıca boksit, bakır, altın, gümüş ve demir cevheri çıkarılmaktadır. Doğal enerji kaynakları; petrol, doğal gaz ve kömürdür. Ülke petrol ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını kendisi karşılayabilmektedir. Malezya Katar’dan sonra dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısıdır.

Ekonomik yapı: Malezya ekonomisi, yüzde 48.2 GSYİH payı ile hizmetler sektörünün hakimiyetindedir. Kauçuk, palm yağı üretimi gibi bazı tarım ürünleri ile dünya pazarlarında hakim durumdadır.

Elektronik: Elektronik ürünler en önemli ihracat kalemidir fakat Türkiye gibi o da ithal ara mallara bağımlıdır. 2020 yılında gelişmiş ülke statüsüne geçme hedefinde olan Malezya ihracattaki yerli katmadeğeri artırmayı hükümet politikası olarak uygulamaktadır.

İhracat: İhracatın GSYİH’ye oranı yüzde 75 seviyesindedir ve bu oran uluslararası standartlara göre yüksektir.

Politika: Hedef; önümüzdeki 5 yıllık dönemde Malezya’nın gelir düzeyinin artırılması ve 2020 itibarıyla yüksek gelirli bir ülke haline gelmesidir.

Performans: 2013-17 döneminde ekonominin yıllık yüzde 5-6 bir büyüme göstermesi beklenmektedir. 2014-2017 arasında Hükümet harcamaları ortalama yüzde 7, mal ve hizmet ihracatı yıllık ortalama yüzde 7.5 artacaktır. İç talebin 2014-17 arasında güçlü bir büyüme eğiliminin olması öngörülmektedir.

İhracat: 2014’te 219.199, 2015’te 231.766, 2016’da 245.931 ve 2017’de 312.2 milyar dolar gerçekleşmesi hedefleniyor.

Enflasyon: 2013 yılında yüzde 2.1 olan enflasyonun 2014 yılında yüzde 3.3 olması bekleniyor.



Türkiye-Malezya Ticareti

Malezya ile ticaretimizde 1’e 4.5 kat açık vermekteyiz. 2013 yılında ihracatımız 272 milyon 076 dolar, ithalatımız ise 1 milyar 230 milyon 782 bin lira olarak gerçekleşti.

İhraç ürünlerimiz: Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb.), petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, demir/alaşımsız çelikten profil, demir/çelik çubuklar, altın, kara taşıtları için aksam, parçaları, traktörler, buğday unu, kuru baklagiller, turunçgiller, cam eşya, tekstil ürünleri, ana kimyasal maddeler, bostan, meyve ve sebze, et, balık, katı ve sıvı yağlar, genel amaçlı makineler, elektrik motoru, jeneratör, transformatörler, giyim eşyası, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler, endüstriyel bitkiler.

İthal ürünlerimiz: Palm yağı ve fraksiyonları, elektronik entegre devreleri, hindistan cevizi, işlenmemiş alüminyum, telli telefon telgraf için elektrikli cihazlar, otomatik bilgi işlem makineleri, üniteler, odun kömürü.



Türkiye-Malezya yatırım ilişkileri

Türkiye’den Malezya’ya yatırımlar:

- Zırhlı araç üretimi ve satışı yapan Nurol Holding.

- Diş protezleri alanında yatırım yapan ve faaliyetlerini sürdüren Turkom-Ceramic(M) Sdn Bhd firması.

- Eroğlu Giyim San. Tic. A.Ş. firmasının ürünlerini satmak için kurulan Collins and Loft (M) Sdn. Bhd. (satış ofisi)

- Dimes meyve suları (bayilik)

- Yonca-Onuk A.O. Malezya’da Baustead Naval Shipyard SDN BHD ile MYO Marine SDN BHD isimli ortaklık.

- BYO Marine kuruluşu olan Malaysia Maritime Enforcement Agency.

- (MMEA) ONUK MRTP16 bot üretimi.

- Evyap’ın; Malaysia Sdn Bhd firması adı altında yatırımı.

- Soyut-Wind’in Malezya’ya rüzgar enerjisi yatırımı.



Malezya’dan Türkiye’ye yatırımlar:

- Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali

- Türkiye’de faaliyet gösteren Malezya kökenli 28 firma.



YARARLI ADRESLER

T.C. Malezya Ekonomi Müşavirliği

Adres: 118, Jalan U-Thant, 55000, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603 425 95 000 Faks:+603 425 72 227

Web:http://www.tcmb.gov.tr/

T.C. Malezya Ticaret Müşavirliği

Adres: Hampshire Place Office A-13-2, 157

Hampshire, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603 216 30 910 Faks: +603 216 30 911

Web: http://www.ekonomi.gov.tr

e-Posta: kualalumpur@ekonomi.gov.tr