Gelişmek için Türk iş dünyasının ilgisini bekleyen ve hakeden ülke; TACİKİSTAN
Türk KOBİ’lerinin ve Türk KOBİ sermayesinin büyümek için aradıkları dış pazar fırsatlarını en kolay değerlendirebilecekleri ülkelerden biri de Tacikistan’dır.
Nüfusu 8.1 milyon olan bir Orta Asya ülkesidir. Yüzölçümü 143 bin km2’dir. Ülkede Tacikçe, Rusça, Özbekçe dilleri konuşulmaktadır. Başkenti Duşanbe’dir. Ülkenin ekonomisi tarıma ve maden kaynaklarına dayalıdır. Önemli doğal kaynakları; demir cevheri, kurşun, çinko, antimon, cıva, altın, uranyum, kalay, tungsten, petrol, doğalgaz ve kömürdür. Tacikistan’ın Sarıkamış doğalgaz yatağında, 2013 yılında, ülkenin
50 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan 18 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuştur.
Tacikistan’ın toprakları tarıma elverişli ve su kaynakları da diğer Orta Asya ülkelerine göre oldukça boldur. Son derece zengin bir bitki örtüsüne ve hayvan varlığına sahiptir. Ülke topraklarında beş binin üzerinde çiçek türü bulunmaktadır. Bu zenginlik ile bugünkü ekonomik durum arasındaki çelişki; SSCB zamanında Tacik topraklarının Moskova tarafından pamuk üretimi için kullanılmış olması nedeniyle yüksek ölçüde pamuk ve alüminyum ihracatına bağımlı bir ekonominin oluşmasıdır. Ancak son yıllarda sağladığı ekonomik gelişme performansı ülkede eski durağan yapıyı değiştirmiş, ülke ekonomisi yeni gelişme dinamikleri kazanmıştır.
Tarım üretimi
Tacikistan ekonomisinde tarım birinci planda yeralır. Başlıca tarım ürünü pamuktur. Pamuk ekiminin büyük bir kısmı sulama ile yapılır. Ayrıca üzüm, susam, buğday, arpa, kavun, sebze yetiştirilir. Hayvancılık da ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Küçükbaş hayvan besiciliği ve ipekböcekçiliği yaygın olarak yapılır. Çiçek yetiştiriciliği gelişmiştir. İçeride işgücünün yüzde 60’ından fazlası tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 18.1’dir.
Sanayi üretimi
Madencilik, hidroelektrik enerji üretimi, alüminyum işleme, petrol çıkarma ve pamuk işleme başlıca sanayi kuruluşlarını meydana getirir. Ayrıca gıda işleme makinaları, kimyevi maddeler ve halıcılık, sanayide önemli yer tutar. Örme eşya üretimi, ipekli kumaş gibi hafif sanayi kollarının yanında güç transformatörleri ve kabloları, tarım aletleri üretimi gibi orta ve ağır sanayi kolları da vardır. Sanayinin GSYİH içindeki payı yüzde 22.4’tür.
Hizmet sektörü ve diğer...
Hizmet sektörü hızlı gelişmektedir. İşgücü ihraç eden bir pozisyondadır ve Rusya ile Kazakistan’da çalışan 1.5 milyon Tacik işçi, gelir transferlerinin asıl kaynağını oluşturmaktadır. Ülkenin faal işgücünün yaklaşık yarısının yurtdışında çalıştığı tahmin edilmektedir. Dünya Bankası Tacikistan'a 2013 yılında yurt dışında çalışanlar tarafından yapılan para transferinin 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını rapor etti.
İşçi döviz gelirlerinin yüzde 70’inden fazlası yoksulluğun arttığı kırsal alanlara aktarılmaktadır. Hizmet sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 59.4’tür.
Ekonomik performans tablosu
İşçi transferlerindeki hızlı büyüme ekonomik faaliyetlerde özellikle ticaret ve hizmetlerde canlanmaya neden olmuştur. IMF verilerine göre Tacikistan’ın reel GSYİH büyümesi 2011 yılında yüzde 12.9 iken 2012 yılında yüzde 16.4 oranına yükselmiştir.
2013 yılında ise Tacikistan ekonomisi yüzde 7.4 oranında büyüdü. Bu büyüme ile birlikte 2013 yılında GSMH 8.5 milyar dolara ulaştı.
2013 yılında ülkede sanayi üretimi yüzde 3.9, maden sanayi yüzde 43.6, tarım sektörü yüzde 7.6, inşaat sektörü yüzde 10.2 oranında büyüdü. Enflasyon oranı ise yüzde 3.7’ye düştü.
Kişi başına milli gelir yıllık 737 ABD dolarıdır.
2014 yılında ekonomik büyümenin yüzde 6 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Tacikistan’ın reel GSYİH büyüme projeksiyonu yüzde olarak şöyle görünmektedir:
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2014 2015
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2016
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2017
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2018
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5.8 5.8
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5.8
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5.8
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5.8
Doğrudan yabancı yatırımlar
Son yıllarda Tacikistan’a yapılan yatırımlarda artış gözlemlenmektedir. Doğrudan yabancı yatırım stoku 2008 yılında 862 milyon dolar, 2009 yılında 993 milyon dolar, 2010 yılında ise 1 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise 993 milyon dolar değerinde iken 2012 yılında 1 milyar doların üzerine çıkmıştır. Yabancı sermayenin yatırım için ilgi duyduğu önemli sektörler iletişim, enerji ve madenciliktir.
Turizm sektörünün önü açık
Topraklarının yüzde 94’ü dağlık bölgelerden oluşan ve eski Sovyetler Birliği’ndeki en yüksek dağların bulunduğu Tacikistan’ı her sene binlerce dağcı ziyaret ediyor. Tacikistan, turizmi geliştirmek amacıyla 2016 yılına kadar 80 ülkeye tek taraflı olarak vize uygulamasını kaldırmayı planlıyor. Geçen yıl ülkeyi 320 bin yabancının ziyaret ettiği kaydediliyor. Bu arada ülkenin halen yıllık ortalama 1 milyon turisti kabul etme potansiyeli taşıdığı da belirtilmelidir.
Türkiye ile ticareti
Tacikistan’ın dış ticaret hacmi 5.3 milyar dolara yaklaşmıştır. Çin ekonomisi ülke pazarında etkinliğini geliştirmektedir.
Türkiye ile Tacikistan arasındaki dış ticaret hacmi 2013 yılında 700 milyon dolara yaklaştı. Bu hacimle Türkiye, Tacikistan dış ticaretinde 4. sırada yer aldı. Türkiye’nin Tacikistan’dan ithalatı, bu ülkeye ihracatının üç katı seviyesindedir.
Türkiye’nin Tacikistan’a en fazla ihracat yaptığı ürünler dokunmuş halılar, yer kaplamaları, çikolata ve kakao ihtiva eden gıda müstahzarları, tuvalet kağıtları, kağıt havlu, kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası, plastikten monofil, çubuk ve profiller, kümes hayvanlarının etleri ve sakatatı, sabunlar, toplu halde yolcu taşımaya mahsus motorlu taşıtlardır.
İhraç potansiyelimiz olan ürünler
UND Türkiye-Tacikistan arasındaki taşımacılığın düzenli olduğunu duyurmaktadır. Mevcut ihraç ürünlerimizin ihracının artırılması dahil, Tacikistan pazarına satış potansiyeli yüksek Türk ürün şeması aşağıdaki gibidir:
Kanatlı etleri, Bitkisel yağlar, Şekerli ve çikolatalı mamuller, Bisküvi, Konserve meyve sebze, Temizlik maddeleri, İnşaat malzemeleri, Hazır giyim, Ayakkabı, Demir çelik, Gıda işleme makineleri, Elektrikli makineler ve kablolar, Mobilya, Aydınlatma gereçleri.
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