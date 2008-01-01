Gelişmek için Türk iş dünyasının ilgisini bekleyen ve hakeden ülke; TACİKİSTAN

Türk KOBİ’lerinin ve Türk KOBİ sermayesinin büyümek için aradıkları dış pazar fırsatlarını en kolay değerlendirebilecekleri ülkelerden biri de Tacikistan’dır.

Nüfusu 8.1 milyon olan bir Orta Asya ülkesidir. Yüzölçümü 143 bin km2’dir. Ülkede Tacikçe, Rusça, Özbekçe dilleri konuşulmaktadır. Başkenti Duşanbe’dir. Ülkenin ekonomisi tarıma ve maden kaynaklarına dayalıdır. Önemli doğal kaynakları; demir cevheri, kurşun, çinko, antimon, cıva, altın, uranyum, kalay, tungsten, petrol, doğalgaz ve kömürdür. Tacikistan’ın Sarıkamış doğalgaz yatağında, 2013 yılında, ülkenin

50 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan 18 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmuştur.

Tacikistan’ın toprakları tarıma elverişli ve su kaynakları da diğer Orta Asya ülkelerine göre oldukça boldur. Son derece zengin bir bitki örtüsüne ve hayvan varlığına sahiptir. Ülke topraklarında beş binin üzerinde çiçek türü bulunmaktadır. Bu zenginlik ile bugünkü ekonomik durum arasındaki çelişki; SSCB zamanında Tacik topraklarının Moskova tarafından pamuk üretimi için kullanılmış olması nedeniyle yüksek ölçüde pamuk ve alüminyum ihracatına bağımlı bir ekonominin oluşmasıdır. Ancak son yıllarda sağladığı ekonomik gelişme performansı ülkede eski durağan yapıyı değiştirmiş, ülke ekonomisi yeni gelişme dinamikleri kazanmıştır.



Tarım üretimi

Tacikistan ekonomisinde tarım birinci planda yeralır. Başlıca tarım ürünü pamuktur. Pamuk ekiminin büyük bir kısmı sulama ile yapılır. Ayrıca üzüm, susam, buğday, arpa, kavun, sebze yetiştirilir. Hayvancılık da ülke ekonomisinde önemli yer tutar. Küçükbaş hayvan besiciliği ve ipekböcekçiliği yaygın olarak yapılır. Çiçek yetiştiriciliği gelişmiştir. İçeride işgücünün yüzde 60’ından fazlası tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarım sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 18.1’dir.



Sanayi üretimi

Madencilik, hidroelektrik enerji üretimi, alüminyum işleme, petrol çıkarma ve pamuk işleme başlıca sanayi kuruluşlarını meydana getirir. Ayrıca gıda işleme makinaları, kimyevi maddeler ve halıcılık, sanayide önemli yer tutar. Örme eşya üretimi, ipekli kumaş gibi hafif sanayi kollarının yanında güç transformatörleri ve kabloları, tarım aletleri üretimi gibi orta ve ağır sanayi kolları da vardır. Sanayinin GSYİH içindeki payı yüzde 22.4’tür.



Hizmet sektörü ve diğer...

Hizmet sektörü hızlı gelişmektedir. İşgücü ihraç eden bir pozisyondadır ve Rusya ile Kazakistan’da çalışan 1.5 milyon Tacik işçi, gelir transferlerinin asıl kaynağını oluşturmaktadır. Ülkenin faal işgücünün yaklaşık yarısının yurtdışında çalıştığı tahmin edilmektedir. Dünya Bankası Tacikistan'a 2013 yılında yurt dışında çalışanlar tarafından yapılan para transferinin 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını rapor etti.

İşçi döviz gelirlerinin yüzde 70’inden fazlası yoksulluğun arttığı kırsal alanlara aktarılmaktadır. Hizmet sektörünün GSYİH içindeki payı yüzde 59.4’tür.



Ekonomik performans tablosu

İşçi transferlerindeki hızlı büyüme ekonomik faaliyetlerde özellikle ticaret ve hizmetlerde canlanmaya neden olmuştur. IMF verilerine göre Tacikistan’ın reel GSYİH büyümesi 2011 yılında yüzde 12.9 iken 2012 yılında yüzde 16.4 oranına yükselmiştir.

2013 yılında ise Tacikistan ekonomisi yüzde 7.4 oranında büyüdü. Bu büyüme ile birlikte 2013 yılında GSMH 8.5 milyar dolara ulaştı.

2013 yılında ülkede sanayi üretimi yüzde 3.9, maden sanayi yüzde 43.6, tarım sektörü yüzde 7.6, inşaat sektörü yüzde 10.2 oranında büyüdü. Enflasyon oranı ise yüzde 3.7’ye düştü.

Kişi başına milli gelir yıllık 737 ABD dolarıdır.

2014 yılında ekonomik büyümenin yüzde 6 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tacikistan’ın reel GSYİH büyüme projeksiyonu yüzde olarak şöyle görünmektedir: