İdeal bir işbirliği pazarı:ROMANYA

Romanya’da çoğu KOBİ ölçeğinde 13.000 Türk girişimci yatırım yaptı ve tutundu. Bu girişimcilerin yıllık cirosu 5 milyar doları aşıyor. AB Üyesi Romanya’da ekonomik gelişme rayında gidiyor ve Balkanlardaki en büyük ticari partnerimiz yeni Türk girişimcileri bekliyor.

Romanya Türkiye’nin geleneksel büyük ticari partnerlerinden biridir, AB Üyesi’dir ve 2015 yılında Avro Bölgesi’ne de girmesi beklenmektedir. Balkan komşumuzun nüfusu 21.4 milyondur, tıpkı Türkiye gibi; sanayileşmesinin en son aşamasını yaşamaktadır. Romanya ekonomisinin yapısal bileşiminde tarımın GSYİH içindeki payı yüzde 12.2; sanayinin payı yüzde 37.6 ve hizmetler sektörünün payı yüzde 50.2’dir. İstihdamın yüzde 30’u tarımdadır.Ülkenin ekonomik büyüme oranı 2014 yüzde 4’tür, 2013-16 döneminde ise ortalama büyüme oranının yüzde 4.1 civarında olması öngörülmektedir. Kişi başına düşen gelir ise 12.000 dolardır.

Romanya’nın işgücü piyasası şöyledir:

- İşgücü (milyon kişi) 9.9

- İstihdam (milyon kişi)9.3

- İşsizlik oranı (%)6.9

- Enflasyon oranı (%)6.1



GSYİH sektör payları ise şu şekildedir:

- Tarım % 10.7

- Sanayi % 38.1

- Hizmetler % 53.6



Romanya’nın doğal zenginliği; kerestelik orman, kömür, demir cevheri, tuz madeni, ekilebilir alanlar ve hidro-elektrik potansiyel olarak özetlenir. Dış ticareti; başta Almanya ve İtalya olmak üzere, yoğun olarak AB ülkeleri ve Türkiye iledir. İhracat değerleri ülke milli gelirinin yüzde 30'luk bir bölümünü oluşturmaktadır.

Ülke sanayisinde yoğunlaşma alanları şöyledir:

Endüstrisi: Kömür, petrol, gaz, kimyasallar ve metaller, makine üretimi, gemi inşaat sanayi, kara ve demiryolu taşımacılığı ekipmanları, iletişim ekipmanları, traktörler ve inşaat ekipmanları, elektrik enerji üretimi, medikal ve bilimsel araçlar, dayanıklı tüketim malları, tekstil, gıda sanayi.

Tarım ürünleri: Tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, sebze ve meyveler, kırmızı et, süt vb.



Türkiye-Romanya ticareti

Türkiye, Romanya’nın Balkanlar’daki en büyük ticaret ortağıdır. Ticaret hacmimiz, 2013 yılında 6.2 milyar dolar olmuştur ve kısa vadede 10 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir.

2013 yılının ilk yarısı itibarıyla yaklaşık 13.000 Türk sermayeli şirket Romanya’da faaliyet göstermektedir. Çoğu da KOBİ statüsünde olan Türk firmaları; toptan ve perakende ticaret, imalat ve hizmetler işkollarını kapsayan geniş bir yatırım aralığında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında tarımsal ve gıda maddeleri üretimi de dahil olmak üzere önemli imalat ve inşaat yatırımları, basın yayın, eğitim, internet hizmetleri ve sağlık yatırımları yeralmaktadır. Dünyanın en başarılı müteahhitleri arasında olan Türk müteahhitler, Romanya pazarına girdikleri tarihten 2013 yılı sonuna kadar bu ülkede, toplam 6 milyar 140 milyon dolar tutarında, 167 proje tamamlamışlardır.

Türk firmalarının Romanya’da toplamı 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla yıllık cirosu da toplamda 5 milyar Avro’yu bulmaktadır.

Romanya bankacılık ve finans sistemini temelde Batı bankaları domine etmektedir ve ülkede 3 Türk bankası faaliyettedir.



Potansiyel işbirliği ve yatırım alanları

Türkiye-Romanya; imzaladıkları mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki yeni işbirliği alanlarını aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir:

- Otomotiv ana sanayi ve yan sanayi,

- Demir-çelik ve metalurji,

- Elektrikli ev aletleri (beyaz eşya),

- Tekstil konfeksiyon ve deri sanayi,

- İnşaat ekipmanları sanayi,

- Gemi-inşa sanayi,

- Makina imalat sanayi,

- Gıda ve gıda işleme sanayi.

- Enerji (bilhassa rüzgar ve hidrolik), gayrimenkul, altyapı, lojistik, ağaç işleme, elektronik (iletişim), turizm, ilaç ve kozmetik sektörleri.



Türkiye’nin Romanya’ya ihraç ürünleri

Romanya'ya ihracatımızda sanayi ürünlerinin payı yüksektir, ihraç edilen ürünlerimizin miktarı ve çeşidi sürekli artmaktadır. İnşaat sektorünün büyüme hızının yükseldigi son yıllarda inşaat malzemeleri en önemli ihraç kalemlerinden biri olmuştur. Romanya'da hayat standarının yükselmesine paralel taşıt araçları, oto yan sanayi ürünleri, beyaz eşya, hazır giyim, mobilya ev tekstili ürünleri gibi tüketiciye yönelik ürünler ihracımız artmıştır. Türk sanayi Romanya tarım ve sanayi üretimini de başta inşaat ve maden makineleri olmak üzere, geniş bir yelpazede üretilen Türk makinaları ile desteklemektedir.

Şu ihraç ürünlerimizin potansiyeli mevcuttur: Kazan, makina ve cihazlar, aletler, parçaları, motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri, demir veya çelikten eşya, plastik ve plastikten mamul eşya, örülmüş ve örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları, yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgiller, izole edilmiş teller, kablolar, iletkenler, klima cihazları, elektrik motorları ve jeneratörler (elektrojen grupları hariç) hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fan, tuvalet kağıtları, kağıt mendil, kurutma kağıtları, sağlık ürünleri...



Türkiye’nin Romanya’dan ithal ürünleri

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya, odun kömürü, gübreler, plastik ve plastikten mamul eşya, organik kimyasal müstahsallar, kauçuk ve kauçuktan eşya, hububat, demir veya çelikten eşya, gıda sanayi döküntüleri.



YARARLI ADRES

Bükreş Büyükelçiliği; Calea Dorobanti No 72 Bükreş. Tel: 00 40 21 / 206 37 00 (10 hat) Faks: 00 40 21 / 206 37 37

Ticaret Müşavirliği: Bd. Magheru No. 24, Et. 4, Ap. 27 Sector 1 Bükreş.

Tel: 00 40 21 / 318 39 39 Faks: 00 40 21 / 318 44 99