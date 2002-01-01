İpek Yolu Ülke Ekonomileri 21. yy’ın sahipleri

AFGANİSTAN Geleneksel toplum yapısı ve geleneksel ekonomik yapı sürmektedir. Kişi başı gelir 1.000 doların altındadır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Modern kurumları tesis etmeye çalışmakadır.

AZERBAYCAN

Kişi başına düşen geliri 10.000 dolar seviyesindedir. Petrol ve doğal kaynakları ile hızlı kurumsallaşma sürecinde bir ülkedir. Tarım sektörünün GSMH’ya katkısıdüşüktür. Ülke kısa sürede yüksek gelir ve refah ülkeleri arasına girebilir.



ÇİN

Kişi başına düşen geliri 5.000 dolar seviyesindedir. İleri teknoloji ve imalat sektörü ürünleri ihracatçısı olması ile dünya ekonomisinde ihracat birincisi bir ülke konumdadır. Ülke yüksek tasarruf seviyesine sahip ve uluslararası yatırımların cazibe merkezi, olgunlaşma sürecine yakın, fakat ülkede gelir dengesizliği ve kalabalık, yaşlı nüfus; yüksek gelirli ülke grubuna sıçraması sürecini uzatabilecek bir görünümdedir.



ERMENİSTAN

Gelişme süreci yavaş ilerlemektedir. Kişi başına düşen geliri 3.500 dolar seviyesindedir. Ülkede tasarruf meyli negatiftir. Halk temel tüketim malzemelerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ülkede sosyalist döneminden kalan altyapı yatırımları eskime sürecinde olup yenilemesi yapılamadığı için gelişme zayıftır. Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye ile siyasi ilişkilerinin çok düşük seviyede olması ülkenin dışa açılarak büyümesini olumsuz etkilemektedir.



GÜRCİSTAN

Kişi başına düşen geliri 3.600 dolar seviyesindedir. Siyasi istikrarsızlıklar ve Rusya’nın ekonomideki olumsuz etkisiyle ülkenin kalkınma hızı düşük devam etmektedir. Ayrıca ülkenin tasarruf meyli düşüktür. Eğer ülkede İpek Yolu enerji ve lojistik avantajları nedeniyle ticarette gelişme artarsa kalkınma hızlanacakır.



HİNDİSTAN

Kişi başına düşen geliri 1.499 dolar seviyesindedir. Dünyada en gelişmiş sanayi ve bilgi teknolojileri üretilebilmekte fakat kalabalık nüfusu ile kalkınmasını yavaş bir seyirde başarmaktadır.



ÖZBEKİSTAN

Kişi başına düşen geliri 1.900 dolar seviyesindedir. Düşük gelir grubundaki ülkelerdendir. Halen geleneksel toplum özellikleri gösteren ekonomisinin hamle yapma eşiğine gelmesi uzun bir dönem alabilir.



JAPONYA

Kitlevi üretim yapan bir ülkedir. Kişi başına düşen geliri 40.000 dolar seviyesindedir. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahiptir ve ileri teknoloji üretmektedir. Japonya 1800’lü yıllarda başladığı kalkınma sürecinin zirvesindedir. İpek Yolu’nun en gelişmiş ülkesidir.



KAZAKİSTAN

Kalkınması olgunlaşmış ülkelerdendir. Kişi başına düşen geliri 13.000 dolar seviyesindedir. Hızlı bir gelişme sürecindedir. Ülkede altyapı yatırımları ve lojistik hizmetleri bakımından gelişme imkanları yüksektir. Zengin petrol ve doğalgaz kaynakları, küresel enerji hatlarının merkezinde yeralması nedeniyle ülke küresel ticaretin önemli aktörlerindendir.



KIRGIZİSTAN

Kırgızistan, Orta Asya’nın gelişmişliği düşük ülkelerindendir. Kişi başına düşen geliri 1.200 dolar seviyesindedir. Genelde kırsal nüfus ağırlıklı bir iktisadi yapıya sahiptir. Ülkede dış yardımlar ve desteklerle gelişme süreci devam etmektedir.



GÜNEY KORE

itlevi üretim yapabilmektedir. Kişi başına düşen gelir 25.000 dolar seviyesindedir. Japonya’dan sonra İpek Yolu’nun sonundaki en gelişmiş ekonomidir. İleri teknoloji üreten bir ekonomik yapı ve demokratik rejimiyle yeni modernleşmenin en önemli temsilcisidir.



MOĞOLİSTAN

Yaklaşık 4.000 dolar kişi başına gelirle ve dünyanın zengin doğal kaynaklarına sahip olmasının avantajıyla hızla gelişen bir ekonomidir. Ülkede komünizm deneyiminden sonra artan uluslararası yatırımlar ve doğal kaynak ihracatı ile hızlı bir modernleşme yaşanmaktadır. Ülke sıçrama yapacak aşamaya gelmiştir; gerek altyapı yatırımlarının gerekse nüfusunun artması ile birlikte hızla modern bir ekonomi haline gelebilir.



PAKİSTAN

Pakistan kişi başına 1.300 dolar gibi düşük bir gelirle dünyanın en büyük 35 ekonomisinden biridir. Ülkede nükleer enerji ve bilişim sektörü yatırımları yapılsa da halen siyasi istikrarsızlık nedeniyle kısa dönemde bir ileriye gidiş beklenmemektedir.



RUSYA

Rusya 1950’li yıllarda kalkış aşamasından olgunluğa ve komünist kitlevi üretim aşamasına geçmesine rağmen sanayiyi yenileyememesi ve iktisadi refahın 1990’lı yıllara doğru çökmesiyle birlikte pozisyon kaybetmiştir. 2002 yılına kadar ülke ekonomik çalkantılarla gelmiştir. 2002 yılından sonra enerji ihracatı ve ekonomik istikrarın sağlanması ile birlikte ülke yeniden gelişmiş ekonomi olma özelliklerini kazanmıştır.



TACİKİSTAN

Ekonomide geleneksel yapı sürmektedir, Orta Asya’nın Çin sınırındaki en gelişmemiş bölgesidir. 1.000 dolar seviyesinde kişi başına düşen gelirle ve Çin’in ikincil bir piyasası konumundaki pazarı ile düşük seviye gelişkinliğini sürdürmekedir.



TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, 8.000 dolara yaklaşan kişi başına milli gelir ve zengin doğal kaynakları ile hızlı gelişen ülkelerdendir. Orta Asya’nın en zengin doğal gaz rezervlerine sahip olması ve dünya pazarları ile hızlı entegrasyon sayesinde ülkenin iktisadi gelişimi devam etmektedir. 2000’den sonra yüzde 10-20 arasında büyüme hızlıyla ortalama beş yılda bir kat daha büyümektedir.



UKRAYNA

Kişi başına 4.000 dolar seviyesinde milli gelir ve AB’ye akan enerji hatlarındaki ekonomik avantajıyla hızlı gelişme potansiyeli olan bir ekonomidir. Ülkede istikrarsızlık ekonominin dönüşümünü olumsuz etkilemektedir.