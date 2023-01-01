Kamerun'a Gitmeden Kazanılmaz

Kamerun’da 740 milyon dolarlık proje Türkler’e emanet;

Zengin yeraltı kaynaklarıyla Afrika’nın parlayan yıldızlarından Kamerun, yol, köprü, baraj, havaalanı, demiryolu, konut, enerji gibi altyapı ve üstyapı projelerine duyduğu ihtiyaçla Türk yatırımcıları için cazip bir yatırım ve ticaret merkezi. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Türkiye’yi ziyareti sırasında konuşan Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, “Kamerun’da köprüler, barajlar, havaalanı ve demiryolları gibi altyapı projelerine ihtiyaç var. Türk işadamları olarak bütün bu yatırımlara siz de katkı sağlayabilirsiniz” çağrısı yaptı. 300 milyon tüketiciye hitap edebilecek bir pazara sahip Kamerun’un bu çağrısını yanıtsız bırakmayan Öztürk Holding 1 yıldır yürüttüğü ihale sürecini sonuçlandırarak 740 milyon dolar bütçeli Double Karayolu Projesi’ne imza attı.



Biz de Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile Kamerun özelinde Afrika kıtasına yatırım ve ticaret yapmak isteyen Türk işadamlarına önerilerini konuştuk. Güneyinden Batısına kadar Afrika kıtasındaki 58 ülkenin 33’üne gidip, gördüğünü ve bu ülkelerin bazılarıyla ticari ilişkileri bulunduğunu aktaran Yusuf Öztürk, “Öztürk Holding bünyesinde 12 şirket yeralıyor. İyi bir taahhüt firmasıyız. Bugüne kadar toplamda 8.6 milyon dolar bütçeli 5 milyon 320 bin metrekare iş tamamladık. Afrika kıtasında ilk kez 9 yıl önce Gine’ye gittik. Sudan’da dünyanın ilk mobil termik santralini yaklaşık 15 gün gibi çok kısa bir sürede kurduk, santral tamamen sökülüp yeniden başka bir yere rahatlıkla götürülüp kurulabiliyor. Enerji santralleri konusunda iddialıyız.”



Afrika’nın gelişmişi bile 40 yıl geride: Afrika’nın en gelişmiş ülkesinin bile Türkiye’nin en az 40 yıl gerisinde olduğunu vurgulayan Öztürk, bu nedenle kıta ülkelerinde çok ciddi bir yatırım ve ticaret potansiyeli olduğunu söylüyor: “Önümüzdeki 20 yıl boyunca Afrika’nın herşeye ihtiyacı var. Sömürgecilik dönemlerinde herşey kısıtlanmış, tarım neredeyse yok. Çin, Afrika’da ciddi biçimde varolma savaşı veriyor. Çin’in devlet başkanı bizzat kalkıp gidip o ülkeyi ziyaret ediyor, devlet başkanıyla görüşüyor. Türkiye’nin ve Türk işadamlarının tarihten gelen, Osmanlı döneminden kalma sempati nedeniyle kıta ülkelerinde ciddi avantajı mevcut. Türkler ayrıca müteahhitlik alanında oldukça önde.” Türk olmanın avantajıysa bu ülkelere vizesiz girebilmek.



Yusuf Öztürk, Türkiye’den Afrika pazarına gidecek olan işadamlarını uyarıyor: “Afrika ülkelerindeki insanları aciz görmesinler. Bu ülkelerin insanları, Avrupa kültürü ile yetişmiş, İngilizce ve Fransızca olmak üzere en az 2 dil biliyor. Teknolojiyi en yakından takip eden, en son teknolojiyi alan toplumların sokağa atacak paraları yok.” Orta Afrika ülkelerinde yatırımı çok önermeyen Öztürk, Afrika ülkelerinde yatırım yapmak isteyen işadamlarının mutlaka orada şirket veya bir irtibat ofisi kurmalarını, varlıklarını hissettirmelerini, yatırım yapacakları ülkeye ilişkin mutlaka TİKA’dan bilgi edinmelerini tavsiye ediyor. Öztürk’e göre Afrika ülkeleri arasında Kamerun, Gana, Tanzanya, Zambia ve Angola öne çıkıyor.



Bilmediğin sektöre gitmemeli: İşadamlarının gittikleri ülke hakkında oradaki Türkiye büyükelçilikleri, ticari ateşeler, fahri konsolosluklar, ilgili bakanlıklar ve ticaret odalarından bilgi almaları gerektiğini ifade eden Yusuf Öztürk, bölgeye iş seyahati yapacak işadamlarına önerileri şöyle: “İşadamı bizzat kendisi bu iş seyahatini gerçekleştirmeli. Güneşe ve tropik meyvelere dikkat edilmeli. Hastalıklar en çok bu meyvelerden geçiyor. Kesinlikle bilmedikleri meyveyi yemesinler, yerel halktan biriyle birlikte meyve yesinler. Yurtdışı çıkışlarından yaklaşık 10 gün önce sınır kapılarında Sağlık Bakanlığımız’ın sağladığı sıtma, sarı humma, tifo aşılarını mutlaka yaptırsınlar. Çok fazla güvenlik sağlanamadığı için işadamı cebine çok fazla para almadan seyahat etmeli, kendi standartlarını karşılayacak kadar nakit paranın yanında bulunması yeterli, kredi kartını tercih etmeli. Her işadamı bildiği sektöre ilişkin iş yapmak üzere bu ülkelerle ticaret yapmalı. O ülkeye satılacak ürünler çok iyi belirlenmeli. Ülkede doğru insanları tanımadığınız zaman para kazanmak yerine ciddi paralar kaybedebilirsiniz, herkesle iş yapılmaz, bilinçli insanlarla iş yapmalısınız. Çünkü, herhangi bir şikayet veya problem olduğunda bu ülkelerde genelde hukuk sistemi çalışmıyor veya çok yavaş işliyor.”



Kamerun Afrika’da farklı ve cazip: Yusuf Öztürk, petrol, altın, boksit, krom, bakır, elmas ve doğalgaz gibi yeraltı zenginlikleri bulunan Kamerun’un iş yapma, yatırım ve ticaret açısından biraz daha farklı ve cazip olduğunu dile getiriyor: “740 milyon dolar bütçeli Double Karayolu Projemizi 3 fazda hayata geçireceğiz. Birbuçuk yıldır üzerinde durarak gerçekleştirdiğimiz proje, ciddi bir mühendislik çalışmasıdır. 564 kilometre yolun Kribi-Bertouri-Kenzou olan ilk etabına başladık, 2. etapta ise istimlak işlerinin yüzde 85’ini tamamladık.”



Yusuf Öztürk, Afrika ülkelerinde toplamda 12 bin kilometre yol ihtiyacı bulunduğunu, bu ülkelerde sanayi ve tarımın gelişmesi için öncelikle yol, enerji ve konut ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini ifade ediyor: “Özellikle enerji alanında fueloil ve doğalgazla çalışan termik santral yatırımlarına ihtiyaç sözkonusu.” Öztürk, Kamerun’da 400 megavatlık bir termik santral projesi de yürüttüklerini anlatıyor: Toplamda 60 ay sürecek projenin 36 ay sonra ilk etabı tamamlanacak. Öztürk, ancak bu ülkelerin oturmuş finansal kaynakları bulunmadığına da dikkat çekiyor:



“İşadamlarımız özellikle büyük çaplı projeler için kendi finansal kaynaklarını kendileri yaratarak o ülkede yatırım yapmalı. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve Avrupa fonlarından yararlanabilirler. Ödeme modelini siz belirleyip, finansmanınızı siz götüreceksiniz. Örneğin; Kamerun’da yürüttüğümüz projede Avrupa fonlarından yararlandık. Yüzde 100 devlet garantisiyle 3 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli bir proje. KOBİ’ler ise Eximbank kredilerinden yararlanabilir.”



Kamerun’da yapılan yatırımları devletin ciddi anlamda desteklediğinin de altını çizen Öztürk, yol, elektrik ve konut ihtiyacı nedeniyle ülkede enerji, inşaat sektörlerinde yatırımın ihtiyaç olduğuna değiniyor: “Kamerun’da ciddi bir konut ihtiyacı sözkonusu. Güvenli bina neredeyse yok. Şehir merkezinde 20-25 blok dışında çok fazla büyük konut yok. Arsa fiyatları çok ucuz. Havalimanı, demiryolu, baraj, HES projeleri doğru finansman kanallarını yanında getirmek koşuluyla oldukça cazip. Sağlık ve gıda ürünlerine de ciddi ihtiyaç var.”



Ülker Grubu da Afrika’da: Ülker Grubu’nun Afrika’da gıda konusunda oldukça önde olduğu bilgisini veren Öztürk, un, pirinç, kuru gıda, yaş sebze-meyve gibi temel gıdalar ve tekstil ve inşaat malzemelerine duyulan ihtiyaçtan sözediyor: “Bu ülkelerde beton santrali de yok. İhracat yaptığınızda bu ülkelerden en az 3 yıl boyunca gümrük muafiyeti isteyin. Ürünü depolarda bekletmeyin, gönderin, oradaki bağlantınız ürünleri satsın. Ürünün dağıtımı konusunda endişeniz olmasın. Akaryakıt sorunu olmadığından ürünlerin dağıtımında sorun yaşanmaz. Oralarda hayvan fiyatları çok ucuz, tavuk zinciri olan tüm entegre tesisler o ülkelere yatırıma gitmeli.”



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