Kuzey Ren-Vestfalya

NRW.INVEST Türkiye anlattı; Bölgenin iş potansiyeli çok büyük. Kuzey Ren-Vestfalya Avrupa’nın en büyük metropol bölgesi. Eyaletin başkenti Düsseldorf’u merkez alan 500 km’lik yarıçapta 150 milyon insan yaşıyor. Bu da AB tüketici satınalma gücünün yüzde 45’idir.





Almanya devletlerden (eyalet) oluşan federal bir ülkedir. Özellikle ekonomik süreçleri tümüyle eyalet devletleri yönetir. Her eyalet devleti ekonomik düzenlemede özerktir; dış ekonomik ilişkilerinde de.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Türkiye’de NRW.INVEST Türkiye adlı ajansıyla konumlanmış bulunuyor. Ajansın Türkiye temsilcisi olan Dr. Adem Akkaya ile, Almanya’nın bu en büyük pazarı hakkında konuştuk.



NRW.INVEST Türkiye ne tür hizmetler veriyor, nasıl çalışıyor?

Dr. Adem Akkaya: NRW.INVEST, Almanya’nın‚ Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Yatırım Destek ve Tanıtım Bürosu’dur. NRW.INVEST Türkiye Temsilciliği Türk girişimcilerin başvuruları için ilk başvuru masası olarak faaliyet göstermektedir. Sözkonusu temsilcilik bir yatırım ve kuruluş yeri olarak Kuzey Ren-Vestfalya hakkında girişimcileri bilgilendirmekte, Kuzey Ren-Vestfalya’lı siyasetçiler ve idareciler ile gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlamakta ve burada yapılacak yatırımlar için danışmanlık görevini üstlenmektedir.

İş insanlarımıza hem proje aşamasında, hem de kuruluş aşamasında yardımcı olmaktayız. Bu yardım kuruluş yeri seçimi ve kuruluş işlemleri ile ilgili bilgi vermek ve gerekli ön temaslarını kurmak şeklinde gerçekleştiği gibi, eyaletin iktisadi yapısı konusunda, sektörlerin yoğunlukta ve ağırlıkta olduğu yöreler ve bölgeler konusunda, bilgilendirmek şeklinde de olmaktadır.

Büro olarak yatırım için en uygun yeri bulmak, gerekli gayrimenkullerin temininde yardımcılık ve danışmanlık yapmakta, yatırımcı firmanın Kuzey-Ren Vestfalya’ya yerleşmesini gerçekleştirirken bu iş ile ilgili bütün makam ve kişiler ile görüşmeleri sağlamaktayız. Ayrıca yatırımın finansmanı ve teşviği konularında da yatırımcıya yardımcı olmaktayız. Kuruluş yeri seçimi yapıldıktan sonra, ilgili belediye ile sözleşme imzalanana kadar bütün pazarlık ve görüşmelerde yatırımcı firmanın yanında yer aldığımız gibi fabrika ya da ticarethane için gerekli bütün izin ve ruhsatların alınmasında gerekli her türlü desteği vermekteyiz.



Almanya’da yatırım yapmak isteyen şirketlerin genel yapısı nedir? Ağırlıklı hangi konularda danışmanlık hizmeti alıyorlar?

Dr. Adem Akkaya: Ekonominin her alanından firmalar geliyorlar. Bunlar genellikle belirli ürünler üzerinde uzmanlaşmış oluyorlar. Örneğin Tekso ve Ahmet Yar hipermarketlere buzdolabı ve soğutma sistemleri yapan iki firma. Nedex cam kimyasalları konusunda uzmanlaşmış bir gizli şampiyon. Uludağ zeytin sadece zeytin üretiyor. Sarar bir moda üreticisi. Pierre Cardin bir mobilya markası. Eyaletimizde sermayesinin yarısı ve daha fazlası Türkiye’den gelen 300’ün üzerinde firma var.

Bu firmalar arasında pek çok tekstil ve hazır giyim firması var. Bunları lojistik ve mobilya firmaları izliyor. Ancak sanayi üretimi yapıp ürünlerini Avrupa’da doğrudan pazarlamak veya burada ürünlerine değer katarak ‘Made in Germany’ ibaresi ile satmak için gelen pek çok firma da var. Asil Çelik, Biota, Robotek, Özak Turnike, Kantarcı, Güllüoğlu, Sanimaks, Opkon, PMS Medikal, Tutku Çorap, ATT Medikal, Tureks, Anka Tekstil, MKUP Tekstil, Pamukkale Gıda, İnci Akü, DRS Elektronik, Medex geçen yıl ve önceki yıl kuruluşlarında yardımcı olduğumuz firmalardan bazıları.



Bölgede iş potansiyeli ve Türk firmalarının çalışmaları ne durumda? Öne çıkan yatırımları nelerdir?

Dr. Adem Akkaya: Bölgenin iş potansiyeli çok büyük. Kuzey Ren-Vestfalya Avrupa’nın en büyük metropol bölgesi. Köln, Düsseldorf, Dortmund, Mönchengladbach, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, birbirlerine 10 ile 30 km yakınlıkta olan şehirler ve bir büyükşehrin semtleri gibi. Eyaletin başkenti Düsseldorf’u merkez alan ve yarıçapı 500 km’yi kapsayan çember içinde yaklaşık 150 milyon insan yaşıyor. Bu, Avrupa Birliği içerisinde yaşayan tüketicilerin yüzde 33’ünü ve satın alma gücünün de yüzde 45’ini oluşturuyor. Kısacası eyalet tek bir noktadan çok büyük bir pazara ulaşmanın avantajını sunarak satış ve satış sonrası hizmet ağları kurmak isteyen Türk firmaları için çok cazip bir merkez. Bu bölgenin sahip olduğu en önemli avantajlardan biri de, çok büyük bir bölgeye hızlı bir erişim kolaylığı sağlayan hava, kara ve suyolları ile desteklenmiş ulaşım altyapısı.



Almanya pazarının gelecekteki potansiyelini Türkiyeli yatırımcılar açısından değerlendirir misiniz?

Dr. Adem Akkaya: Almanya pazarı Türkiye için çok önemli, ama aynı zamanda çok da stratejik bir pazar. Alman pazarı kolay bir pazar değil ve kalite talebi yüksek. Ancak ürün ve hizmetlerini geliştirerek burada başarılı olan firmalar, burada kazandıkları prestij ve tecrübe ile başta Arap, Afrika ve Asya pazarları olmak üzere bütün pazarlarda avantajlı duruma geçeceklerdir.

Kuzey Ren-Vestfalya’da şirket kurarak müşterileri ile doğrudan temas sağlayanlar çok önemli bir avantaj elde ediyorlar. Bu firmalar Almanya pazarına uzaktan ihracat yapan tedarikçiler olmaktan çıkıyor ve çözüm ortağı olarak algılanmaya başlıyorlar. Müşterilerinin ihtiyaçlarını zamanında ve birinci elden öğreniyorlar. İhtiyaçlara göre ürün geliştirme ve hatta bu ihtiyaçlara etki etme şansına sahip oluyorlar.



Bölgedeki Türk nüfusunun varlığı, Türk firmalarının yatırımları açısından ne ifade ediyor?

Dr. Adem Akkaya: Bölgedeki Türk nüfusunun varlığı Türk firmaları için mutlaka önemli bir avantaj. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların üçte biri Kuzey Ren-Vestfalya’da yaşıyor. Önemli bir rakam bu. Sadece etnik pazarı dikkate alan firmalar açısından değil. Türk insanı hayatın ve ekonominin her alanında var Kuzey Ren-Vestfalya’da. Türk firmaları burada çok çabuk networkler oluşturarak, çok rahat gelişebilirler.

Bölgede iş yapacak olan işadamları ve şirketlere riskler ve rekabet koşulları hakkında neler anlatabilirsiniz?

Dr. Adem Akkaya: Almanya’da şirket kurarak gerek üretim, gerek satış yapmak ve/veya satış sonrası hizmet vermek isteyen firmaların iyi bir strateji oluşturmalarını ve başarının birkaç hafta içinde gelmeyebileceğini de hesaba katmaları gerekiyor. İhtiyaç duyulan güveni oluşturmak zaman ve gayret gerektirebilir. Ancak Alman müşteri bir o kadar da sadık ve fiyat duyarlılığı çok yüksek olmayabilen müşteri. İş ve ticaret ilişkilerinin daha kalıcı ve sürdürülebilir olmasını istiyor. Bu da Alman pazarının olumlu yanı.

Şunu müşahede ettik. Başarılı olan firmalar genellikle tecrübeli bir ekip ile kendi portföyüne sahip pazarlama ve satış elemanları ile çalışan firmalar arasından çıkıyor. Bu nedenle doğru ve uygun kadro kurmak büyük önem taşıyor.