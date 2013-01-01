Latin Büyüsü PERU

Kinoa, dev büyüklükte mısır, tatlı patetes, Yuka, avakado, kuşkonmaz, mango, dondurulmuş sebze, meyve, balık...

Latin Amerika’nın kıyı ülkesi, deniz ürünleriyle ünlü Peru, Türk yatırımcıları bekliyor.

Peru İstanbul Ticaret Ofisi, Türkiye’de bir yıldır faaliyet gösteriyor. Son 5 yıldır Türkiye ile Peru arasındaki ticaretin hızla arttığını belirten Peru İstanbul Ticaret Ofisi Ticaret Ateşesi Fernando Albareda, iki ülke arasında yalnızca ticaretin değil, yatırımların da arttığını söylüyor.



Türkiye-Peru ticareti

Türkiye’den Peru’ya 2009 yılında 106 milyon dolar ihracat 52 milyon dolar ithalat, 2013 yılında ise 312 milyon dolar ihracat, 63 milyon dolar ithalat yapıldığı bilgisini veren Albareda, Türkiye’den Peru’ya yoğun olarak demir-çelik ürünleri ihraç edildiğini anlatıyor: “2013 yılında balık ve su ürünleri üretimimiz azaldı, devletin bir kota uygulaması sözkonusu oldu. Bu nedenle Peru’dan Türkiye’ye bu ürünlerin satışı azaldı.”

Albareda’nın verdiği bilgilere göre Türkiye, Peru’dan, balık, balık unu ve su ürünlerinin yanısıra çeşitli kimyasallar, çinko, tekstil, tekstil kimyasalları, akrilik, iplik, fasülye, kuşkonmaz, metalurji malzemeleri satın alıyor. Türkiye, Peru’ya demir-çelik ürünleri, makine ekipmanları satıyor.



Peru’da enerji ve turizm

Albareda, bürokrasinin fazla olmaması, vergilerin düşük olması nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi olan Peru’da yatırımın çok kolay olduğunu vurguluyor: “Peru’da işçilik maliyetleri ve enerji Türkiye’den daha uygun.”

Devletin yollar, havaalanları, köprüler gibi birçok alanda ihaleler açtığını, Perulu veya yabancı her yatırımcının bu ihalelere rahatlıkla katılabildiğini anlatan Albareda, ülkede yatırım konusunda yükselen sektörlerin inşaat, turizm ve enerji olduğunu ifade ediyor: “Enerji sektöründe özellikle HES yatırımlarına ağırlık vermek istiyoruz. Yakın zamanda Türkiye’de, İstanbul’da enerji ve inşaat alanında yatırımcılarla biraraya geleceğiz. Yeni otellere ihtiyaç var, yeni bir turizm bölgesi olan Cusco’da uluslararası bir havaalanı yapılması için bir konsorsiyumla anlaştık, yapımının 2016 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. Deniz, tarih, dağ, kış, macera turizmi öne çıkıyor. Dağlarda kayak yapılsa da özellikle macera arayanlar kum kayağı yapıyor. Amazonlar yağmur ormanları, özellikle Amazon Nehri üzerinde kruziyer gemileri ile gezinti oldukça ilgi çekiyor.”



Vize yok, STA çok yakın

Türkiye ile Peru arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılması için görüşmelerin başladığını anlatan Albareda, Türkiye ile Peru arasında vize bulunmadığını da söylüyor: “Şubat ayında Türkiye’de ilk görüşmeler yapıldı, görüşmelerin ikincisi yapılacak, anlaşmanın genel çerçevesi belirlendi, yılsonunda imzalanmasını bekliyoruz. Anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım çok daha kolay olacak. Türkiye’den Peru’ya direkt uçuş bulunmuyor, Brezilya, Arjantin veya İspanya üzerinden Peru’ya ulaşılabiliyor.”



Peru’nun entegre ekonomik alanı

Albareda’nın verdiği bilgilere göre; bu yıl yüzde 5.5 büyümeyi hedefleyen Peru, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip. Güney Amerika’da yeralan Peru’nun ciddi bir lojistik avantajı bulunduğunu vurgulayan Albareda, 11 ülke ile STA yaptıklarını, Avrupa’daki 26 ülkeyi kapsayan bir anlaşmanın yanısıra, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Bolivya, Ekvator, EFTA ülkeleri, Singapur, Çin, Japonya, Meksika, Şili ile anlaşmaları bulunduğundan sözediyor: “Türkiye, Hindistan, Rusya ve İsrail ile STA görüşmelerimiz devam ediyor. Pasifik Çizgisi anlaşmamız yalnızca bir ticaret anlaşması da değil, ürünlerin yüzde 90’ında sıfır vergi sözkonusu. Meksika hariç Pasifik Çizgisi’nde yeralan Kolombiya, Şili ve Peru’nun borsası ortak.”



Peru’da yatırım ortamı

Albareda, açık ekonomiye sahip Peru’da yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının sektöre bağlı olarak maksimum 45 günde firmasını açabileceği bilgisini veriyor: “Yatırımcı Peru’ya gitmeli veya orada işlemlerin onun adına yapılabilmesi için birine vekalet verilmeli. Peru’da yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı Yatırım Destek Ofisi’ne internet üzerinden başvurabilir.” Albareda, Peru’nun yeraltı kaynaklarının zenginliğine de değiniyor: “Dünyada altında 6., gümüşte 2., bakırda 2. sıradayız, çinko ve kurşun önemli madenlerimiz arasında yeralıyor.”

Peru’da 10 milyon doların üstünde yapılan maden yatırımlarında devlet, yaptığı anlaşmayla yatırımcılara en az 2 yıl boyunca kuralların değişmeyeceğine dair söz veriyor. Diğer sektörlerde 5 milyon doların üzerinde yapılan yatırımlar için de aynı imkanlar sözkonusu. Yatırımcılar, isterse kazandığı parayı kendi ülkesine transfer edebiliyor.



Altın tahıl ‘Kinoa’

Albareda, yüksek kaliteli ürün ihracatında ilk sıralarda yeralan Latin Amerika ülkesi Peru’nun altın renkli tahılı ‘Kinoa’nın, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya’da lüks restoranların ve dünyadaki Peru restoranlarının À la carte menülerinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu da dile getiriyor: “Ant Dağları’nın altın tahılı Kinoa, lezzeti ve yüksek besin değeriyle dikkat çekiyor. Peru mutfağı Afrikan, İspanyol, Japon ve Çin mutfaklarından etkilenmiş; biyolojik ve kültürel zenginlikleri birarada bulunduran bir kültüre sahip. Şu an Kinoa’yı Türkiye’deki büyük marketlerde, oteller ve ünlü restoranlarda bulmak mümkün. Kinoa’ya ilgi oldukça yoğun. Peru’ya özgü fasülye çeşitleri, dev büyüklükte mısır, tatlı patetes, Yuka, avakado, kuşkonmaz, mango, dondurulmuş sebze, meyve ve balık da Türkiye pazarına sunduğumuz ürünlerimizden bazıları.”



YARARLI ADRESLER

Peru İstanbul Ticaret Ofisi:

İnönü Cad. No:43/5 Gümüşsuyu, Taksim/İSTANBUL

Tel: 0539 443 83 33

E-Mail: falbareda@mincetur.gob.pe



Peru Türk Resmi Ticaret Odası:

Cr. Pumacahua Edf. Ambassador

2550-603 Lince, Lima/PERU

Peru Tel: +51 987 182169

Türkiye Tel: +90 530 4156581

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