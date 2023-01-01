Pazar Ülke: Kuzey Afrika
Kuzey Afrika’da üç ülke var. Fas, Cezayir, Tunus...
FAS
Bölgenin batısında yer alan Fas 33 milyon nüfuslu, orta gelişkinlikte bir ülkedir. Fas’ta kişi başı gelir: 5.100 dolar civarındadır, ekonomisi yüzde 7-8 civarında büyüme kapasitesi taşımaktadır.
Genel ekonomik durum: Dünya fosfat lideri olan Fas’ta küresel kriz etkili olmamıştır ve hükümet kapsamlı bir kalkınma hamlesi başlatmıştır. Tarım, imalat, balıkçılık, hizmet ve turizm sektörleri hızlı bir gelişme süreci yaşamaktadır.
Ülkede ticari aktivite Kasablanka ve Rabat kentlerinde yoğunlaşmıştır. Bu iki kent aynı zamanda tüm kıtaya açılım kapısıdır. Bu ülkeye Türk yatırımcı ilgi duymakta, özellikle turizm ve inşaat sektörüne gitmektedir. Fas piyasasına genellikle Fransız firmaları hakimdir ve kalite ve fiyat açısından rekabet Fransa menşeli ürünlerledir.
Türkiye ile Fas arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmış ve Türk sanayi ihraç ürünleri gümrük maliyetlerinden muaf duruma gelmiştir. Uygun fiyatlı ve kaliteli Türk ürünleri, etkin tanıtımla Fas pazarına girebilir.
Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz: Bakliyat (mercimek), Bisküvi, Gofret, Kuru meyveler (incir, üzüm, kayısı), Makarna, Şekerli–Çikolatalı mamuller
Sanayi ürünleri ihraç potansiyelimiz: Beyaz eşya, Demir çelik mamülleri, Elektrikli makineler, İzole tel ve kablo, İnşaat malzemeleri, Kağıt ve karton ürünleri, Kumaş, Mobilya, Müteahhitlik hizmetleri, Teknik müşavirlik, Otomotiv ana ve yan sanayi, Tarım Alet ve Makineleri.
Yararlı adres
Kompass-Maro: 51 Boulvard d’anfa Casablanca 01
Tel: 00 212 2 268 538/265 943
Faks: 00 212 2 266 056
Web Sitesi: www.kompas.ma
CEZAYİR
Cezayir 36.3 milyon nüfusu, kişi başına 8.770 dolar gelir sağlayan ekonomisi ile Kuzey Afrika ülkelerinin en büyüğüdür ve Türkiye’nin önemli ticari partnerlerindendir. Planlamayla yatırımlara 286 milyar dolar kaynak tahsis etti ve bu planlamada eğitim yatırımları öne çıkıyor. Yabancı yatırımcıyı çeken bir politika izliyor. Bu kapsamda yatırımcıya gümrük vergisi indirimi, KDV muafiyeti, gayrimenkul intikal vergisi muafiyeti, 10 yıl kurumlar vergisi, gelir vergisi, götürü vergi, mesleki vergisi ve arazi vergisi muafiyeti gibi avantajlar tanıyor.
Türk yatırımcı açısından bakarsak imalat sanayi alanında makina, yedek parça, ekipman, elektrikli ve elektronik ev aletlerinin imalat ve/veya montajı elverişli yatırım alanlarıdır. İlaç sanayisinde işbirliği imkanları mevcuttur. İnşaat, altyapı ve telekomünikasyon sektörlerinde firmalarımız için fırsat çoktur. Turizm ve otelcilik sektörü de Türk yatırımcı için caziptir.
Tarım ürünleri ihraç potansiyelimiz: Bakliyatta kaybettiğimiz pazardır, geri alınabilir. Kuru meyveler Süt ürünleri, Şekerli ve Çikolatalı mamuller, Margarin rağbette Türk ihraç ürünlerindendir.
Tarım ürünleri ihraç potansiyelimiz: Beyaz eşya, Demir çelik mamulleri, İnşaat malzemeleri, İlaç, İş ve maden makineleri, Mobilya, Müteahhitlik hizmetleri, Balıkçı tekneleri.
Yararlı adres
Cezayir Ticaret Bakanlığı:
Tel: 021.89.00/ 74-75...85
Faks: 021.89.00.34
E-posta: info@mincommerce.gov.dz
Web Sitesi: www.mincommerce.gov.dz
TUNUS
Nüfusu 10.5 milyon ve kişi başı geliri 9.000 dolar olan Tunus ileri modern bir ülkedir. Bu bağlamda Tunus Afrika’nın en iyi kalifiye iş gücüne sahip ülkesidir. Tunus’ta yabancı dil olarak Fransızca kullanılmakta ve çok yaygın konuşulmaktadır. Ülkede eğitime verilen önem çok yüksektir.
Tunus Avrupa ve Körfez ülkelerinin yatırım limanı gibidir. Ürettiğini tamamen yurtdışına satış şartıyla yüzde 100 yabancı sermaye mümkündür. Yatırımlarda 10 yıla kadar vergi muafiyeti, gümrüksüz ithalat, ucuz arazi gibi avantajlar... Ulaşım, ücretler, elektrik, su, doğalgaz gibi girdi maliyetleri cazip. Tunus ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmış olup, iki ayrı liste itibarıyla ülkemiz menşeli sanayi ürünlerine, Tunus tarafından uygulanan gümrük vergilerinin yedi ve dokuz yıl içinde sıfırlanması öngörüldü. İkinci liste 2014’te sınıflanacak.
Gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz: Sert kabuklu meyveler, Fındık (kabuksuz), Şekerli ve Çikolatalı mamuller, Maya, Kuru baklagiller (nohut) Tatlı bisküvi ve Gofretler.
Sanayi ürünleri ihraç potansiyelimiz: Elektrikli makineler ve Kablolar, Bakır teller, Hazır giyim ve aksesuarları, Pamuklu kumaşlar, Otomotiv ana ve yan sanayi, Petrol ürünleri.
KUZEY AFRİKA PAZARI
MÜSİAD: Haziran başında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Fas, Cezayir ve Tunus ziyaretine katılan 250 Türk işadamı gerçekleştirilen ticaret heyeti programlarında milyon dolarlık anlaşmalar imzaladılar.
Cezayir’e İlk 5 Yıldızlı Termal Tesis: Sakarya’daki Taraklı Termal Tesisleri’nin bir benzeri Cezayir’de 5 yıldızlı olarak yapılacak. Tesis için Cezayirli firma 50 milyon dolar yatırım yapacak.
50 milyon dolarlık AVM ve rezidans: AK Yapı İnşaat, Cezayir’in en büyük AVM ve Rezidansının yapımıyla ilgili ön anlaşma imzaladı. Cezayir’in Oran şehrinde yapılacak olan inşaatların maliyeti 50 milyon dolar.
Tunus’un su kuyuları: Tunus’ta devlet ihalesi ile su kuyularını açma işini alan İmaş Makine 3,5 milyon dolarlık bu işin yanı sıra AVM yapımı teklifi de aldı.
Diğerleri: Türk firmaları ayrıca telekomünikasyon, demir çelik, enerji tesisi, zeytinyağı, süt, peynir, salça üretim tesisi kurma, lojistik, gıda, turizm ve mobilya alanlarında da milyon dolarlık işbirliklerine imza attı.
Kuzey Afrika’da Türk Pazarı: Kalafatoğlu Ticaret Kollektif Şirketi Fas, Cezayir ve Tunus’ta ikili iş görüşmelerinden aldığı izlenimle bu üç Kuzey Afrika ülkesinde, tamamı ile Türk markalarından oluşan bir Türk Pazarı oluşturulması teklifini dile getirdi.