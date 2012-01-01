Pazar Ülke/Rusya

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Türkiye-Rusya ekonomik işbirliği sıradanlığı arkada bıraktı, yeni bir kulvar oluşturdu. Tutundurulmaya çalışılan "Tek Kutuplu Dünya" efsanesi küresel krizle bitti. Şimdi artık çok kutuplu bir dünya ekonomisi kuruluyor. Türkiye-Rusya stratejik ortaklığı kurulacak çok kutuplu dünya ekonomisinin önde gelen güçlerinden biri olmaya şimdiden aday.





Çağ dönümü ortaklığı

Türkiye-Rusya

Rusya-Türkiye ekonomik ilişkileri, klasik yaklaşımlar dışında ele alınmayı hakeden yeni bir sürece girdi. Her Türk İşadamı ve girişimcisinin yolu önümüzdeki yıllarda Rusya Federasyonu'na mutlaka düşecek. Bu ülkeyi yakından tanımaya herkes şimdiden hazırlanmalı.

Geçmiş bilgilerimize bir sünger çekip Rusya ekonomisine 2013 yılı başından bakalım. Önümüzdeki üç yılda Rusya-Türkiye ticareti bugünkü hacminin üç katını aşarak 100 milyar dolara çıkacak. Aralık 2012'de Erdoğan-Putin görüşmesiyle imzalanan anlaşmalar iki ülke ilişkilerini yeni bir mecraya akıtacak önemde oldu. Rusya'nın Türkiye tarihinde tek kalemde en büyüğü olacak olan 20 milyar dolarlık nükleer santral yapımı bir yıl sonra başlamış olacak.

Firmalarımız Rusya'ya bakarken şu noktadan düşünmeye başlamalı: Rusya Federasyonu'nun tüketim malları ithalatında Türkiye'nin payını artırması en stratejik konudur. Çünkü bugünkü ticaretimizin 6 biriminden 5'i ithalatımız, 1'i ise ihracatımızdır.



En genelinde Rusya Ekonomisi nedir?

Genel Ekonomik Durum

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal kaynaklara ve insan gücüne sahip benzersiz bir ülkedir. Ekonomi büyük ölçekli sınai işletmelerin hakimiyetindedir. Ancak son on yıllık süreçte özellikle tüketim malları ve hizmet sektörleri olağanüstü hızlı büyüdüler, ekonomi Avrupai bir yapı kazandı. Sınai üretimde yakıt, enerji ve metalürji sektörleri yüzde 35, elektrik ve gıda sektörleri yüzde 25'tir. KOBİ'lerin GSYiH'nın üretilmesindeki payı yüzde 10-15 civarındadır ki, yüzde 50 olan OECD ortalamasının çok altındadır. Bu nedenle KOBİ ölçek Rusya'da en önemli yatırım dinamiğidir.



Sürdürülebilir büyüme temeline sahiptir

142 milyon nüfuslu Rusya, zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanısıra, kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş ve orman kaynakları ile dünya ham madde ihracatında önde gelen ülkedir. Kişi başına düşen milli gelir 16.852 dolardır. Büyüme oranı 2011?de yüzde 4.3, 2012?de yüzde 4 oldu. Ülkenin GSYiH'sı 2 trilyon dolar civarındadır. Azalan işsizlik, büyüyen cari işlemler fazlası ve artan borçlanma GSYiH artışını sürdürülebilir kılmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar 2011 yılında 49 milyar dolar oldu.

Sanayi Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Nizhny Novgorod kentlerinde yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentler geçiş sürecini diğer kentlere göre daha iyi yönetmiş, üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Tomsk ve Novosibirsk gibi daha küçük kentler Sovyet rejimi tarafından yaratılan sanayi merkezleridir. Sibirya ve ülkenin en doğusundaki bölgeler hala sanayileşmemiş durumdadır. Bu bölgeler hammadde ve enerji üssü konumundadır. Bir büyük işletme ya da bir grup işletme Rusya'da belirli bir kentin ya da bölgenin tüm yerel ekonomisinin temeli durumundadır.



Rusya pazarının özellikleri

Yoksulluğun üstesinden gelmiştir. Tüketicinin tasarruf oranı düşüktür, harcama eğilimlidir. 2012-2016 yıllarında yüksek düzeyde seyretmesi beklenen petrol fiyatları cari işlemlerin fazla vermeye devam etmesine neden olacak, Rusya pazarı canlı kalacaktır.

Rusya pazarının hızlı büyüyen sektörleri enerji, ulaştırma, makine ve sağlık, uçak yan sanayi, tıbbi gereçler, ilaçlar, tarımakineleri, iş makineleri, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, bilgisayar donanım ve yazılımları, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, inşaat malzemeleri sektörleridir.

Pazara girişte yerinde analiz, yerel ortaklıklar ve yerel personel istihdamı ile profesyonel danışmanlık gereklidir.



Rusya'ya ihracat potansiyelimiz

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz

Rusya Federasyonu'na ihracatımızda potansiyel arz eden ürünler şöyledir: Su ürünleri, kanatlı eti, tütün, yaş meyve ve sebze (portakal, elma, limon, domates), şekerli ve çikolatalı mamuller, kesme çiçek, çay, meyve suyu, dondurulmuş meyve-sebze, sert kabuklu meyveler, makarna, kuru üzüm, kuru kayısı, gofretler, maya ve organik tarım ürünleri.



Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz

Çimento, demir-çelik inşaat ve aksamı, demir-çelik radyatörler, demir-çelikten sağlığı koruyucu eşya, tuvalet eşyası ve aksamı, inşaat boyaları, plastik inşaat malzemeleri, işlenmiş doğal taşlar (kayagan hariç), seramik inşaat malzemeleri, prefabrik yapılar, düz cam, aydınlatma cihazları, mobilya, inşaat ve maden makineleri, maden ve mineraller, petrol ürünleri ve yağları, tekstil ve hazır giyim, deri ve kürklü giyim eşyaları, ayakkabılar, otomotiv ana ve yan sanayi, televizyonlar, beyaz eşya, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, sabunlar, ambalaj ürünleri, hijyenik kağıt ürünleri, gezinti ve spor amaçlı deniz taşıtları, takım tezgahları, metal şekillendirme-kesme makine ve presler, elektrik jeneratörleri ve statik konvertörler, kablo ve teller, plastik mutfak eşyaları ve tıbbi alet ve cihazlar.



HEDEF: 100 MİLYAR DOLAR TİCARET

Putin'in Aralık ayındaki ziyaretinde Rusya ve Türkiye hükümetleri arasında ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğini kapsayan orta vadeli bir plan imzalandı. Halen Türkiye'nin ikinci en büyük ticari ortağı olan Rusya böylelikle ekonomide Türkiye'nin stratejik ortağı oluverdi. Putin'in ziyaretinde; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında mutabakat muhtırası, ekonomi, finans, güvenlik, ticaret ve kültür alanlarında 9 ayrı anlaşma yapıldı.

Bu önemli gelişme önümüzdeki yıllar içinde Türkiye'nin ekonomik gelişmesini şekillendirecektir. Rusya Türkiye için ABD'nin ve AB'nin de önüne geçen bir ekonomik paradigma oluşturacaktır. Yıllık 35 milyar dolara tırmanan ticaret hacmimiz 2015 yılında 100 milyar dolar olacak ve Türk firmaları için Rusya pazarı yeni bir vizyon yaratacaktır. Rusya'ya ihracatımızın, ithalatımızdan daha hızlı artacağı yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.

