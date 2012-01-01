Pazar/Ülke: Hem Avrupa hem değil...
Orta Avrupa: Çek, Slovakya ve Macaristan cumhuriyetleri Türkiye için kısa vadede 15 milyar dolar ticaret anlamına gelir.
ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Cumhuriyeti 10.5 milyon nüfusu ve 26 bin doları aşan kişi başı GSYİH’sı ile Orta Avrupa ekonomisinin en güçlü ayağını oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme kapasitesi yüzde 4 civarında iken dış talepteki azalmanın da etkisiyle fiili büyümesi 2012 yılında yüzde 0.7 olmuştur. Ülke AB’nin üyesidir, Avro bölgesinin dışındadır.
Ekonomik Yapı
Gelişme şansı en yüksek Avrupa ülkelerinden olan Çek Cumhuriyeti coğrafi konumu, nitelikli işgücü ve uygun yatırım ortamı ve potansiyeli ile dikkati çekmektedir. Yüksek düzeyde yabancı sermaye girişi büyümeyi güçlendirmektedir.
Çek Cumhuriyeti, global krizden ekonomik altyapısının güçlülüğüne de bağlı olarak diğer bölge ülkelerine göre en az düzeyde etkilenmiş olmakla birlikte, krizin etkileri hala devam etmektedir.
Dış ticareti
Çek Cumhuriyeti dış ticarette ağırlıklı olarak uluslararası üretim zincirinin bir parçasıdır. İhracatı sermaye malları ağırlıklıdır. Bu nedenle güçlü ekonomisi dış faktörlere duyarlıdır. Ekonominin ihracata dayalı ve ticaretin başta Almanya olmak üzere ağırlıkla AB ile olması nedeniyle; toparlanan Avrupa’nın 2013 yılında Çek ekonomisini hızlandırması beklenmektedir.
Halen son derece sıkı tutulan kredi alma sürecini basitleştiren yeni bankacılık düzenlemeleri yapılıyor. Çek Kronu’ndan Avro’ya geçiş politikası izleniyor. Yabancı yatırımcı için uygun ortam daha da açılıyor.
Çek Cumhuriyeti’nin ihracatı 165 milyar dolar, ithalatı ise 155 milyar dolar civarındadır. Cari fazlaya sahiptir. İthalatında AB “Ortak Gümrük Tarifesi” geçerlidir.
Türkiye ile ticareti
Türkiye’nin, Çek Cumhuriyeti’ne 2012 yılı ihracatı yaklaşık 786 milyon dolar, ithalatı ise 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Ticaretimizde Çek Cumhuriyeti lehine açık veren ülke durumundayız.
Çek Cumhuriyeti’ne ihraç potansiyeli olan ürünlerimiz şunlardır:
Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz:
Kuru meyveler (kuru kayısı, kuru üzüm), yaş meyve sebze (narenciye, domates), sert kabuklu meyveler (fındık), şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküvi.
Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:
Müteahhitlik hizmetleri, otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, ilaç sanayi, demir-çelik (yassı mamuller, muslukçu, borucu eşyası), kablo ve teller, elektronik (televizyon alıcıları), mobilya, ambalaj malzemeleri, medikal ürünler ve cihazlar, pompa ve kompresörler, hazır giyim, kağıt ve karton ürünleri (temizlik kağıtları), ev tekstili (yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri), altın mücevherat. Kadın, erkek ve çocuk tekstili. Elektronik ürünleri, beyaz eşya, deri ve kuyum ürünleri.
Yararlı adres:
T.C. Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Na Orechovce 69 162 00 Prague 6
Tel: 00 420 224 311 944
Faks: 00 420 224 311 943
E-Posta: prag@ekonomi.gov.tr
SLOVAKYA CUMHURİYETİ
Slovakya’nın nüfusu; 5.4 milyon, kişi başına düşen yıllık GSYİH’sı 23.500 dolar civarındadır. Büyüme kapasitesi yüzde 6, bugünkü fiili büyümesi yüzde 3.3’tür.
Genel ekonomik durum
İşletmelere sağlanan kolaylıklar ve sermaye destekleyici politikalar sayesinde yabancı yatırımlarda ciddi bir artışa yol açmıştır. Otomotiv ve elektronik sektörlerine yönelik yabancı yatırımlar başta olmak üzere büyümenin temel noktasını ülkeye yönelik yatırımlar oluşturmuştur. Ucuz ve vasıflı işgücü, düşük vergi oranları, kurumlar ve bireyler için sabit yüzde 19’luk vergi oranı, göreli olarak liberal sayılabilecek çalışma mevzuatı ve önemli coğrafi konumu, Slovakya’nın avantajlarını oluşturan unsurlardır. Ekonomik yapısında tarım ve hayvancılık yüzde 3.8, sanayi yüzde 36.4, hizmetler yüzde 59.8 paya sahiptir.
Avrupa krizinin dışında kaldı
Slovakya son on yılda ekonomik açıdan büyük bir gelişme sağladı. Makro ekonomik istikrarını güçlendirdi. Yapısal reformları gerçekleştirdi ve sonuçlarını almaya başladı. Slovakya AB ülkeleri içinde en fazla büyüme gösteren ülke oldu. Volkswagen, Peugeot-Citroen ve KİA gibi başlıca otomotiv kuruluşları ile Sony, Samsung gibi elektronik eşya üreticisi kuruluşlar Avrupa’daki ihracata yönelik yatırım ve üretimlerini Slovakya’da yoğunlaştırdılar.
Slovakya ekonomisi genel anlamda açık bir ekonomi niteliği göstermekte ve büyüme modeli olarak doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla ihracat kapasitesini arttırmaya dönük bir strateji izlemektedir.
Dış ticareti
Dış ticaret dengesinde 2013 yılına gelinceye kadar mevcut fazla veren trendin devam edeceği öngörülmektedir. Ülke içinde hizmetler sektörünün ve mevcut cari transferlerin de yerel firmaların ve yerel yönetimlerin AB fonları sayesinde kaynaklarını arttırmasıyla birlikte hızla dış ticaret dengesi düzelmeye devam edecektir.
Slovakya’nın Türkiye ile olan ticaret hacmi 1.3 milyar dolardır; bunun yakın vadede 4 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir. Slovakya ülkede yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmakta ve özellikle nükleer reaktör, kazanlar, makine sektörü ve diğer teknoloji alanları başta olmak üzere tıbbi malzemeler, endüstriyel laboratuvar araç gereçleri ve elektrikli makineler gibi sektörlerde önemli yatırım fırsatlarına sahiptir.
Türkiye’den Slovakya’ya ilgi gösterenler için rekabet gücümüzün bulunduğu ağırlıklı alan şunlardır: Elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları, makine ve ulaşım ekipmanları, işlenmiş yarı-mamuller, çeşitli imalat mamulleri, kimyasal ürünler, mineral yakıtlar, ham maddeler, gıda ürünleri ve canlı hayvanlar, içecekler ve tütün, hayvansal ve bitkisel yağlar.
Yararlı Adres:
T.C. Bratislava Ticaret Müşavirliği
Holubyho 11, 811 03 Bratislava, Slovak Cumhuriyeti
Tel: +421 2 54 43 00 43
Faks: +421 2 54 43 00 23
Web: www.musavirlikler.gov.tr
E-Posta: bratislava@ekonomi.gov.tr
MACARİSTAN CUMHURİYETİ
Yaklaşık 10 milyon civarında nüfusu, yıllık kişi başına düşen GSYİH’sı 20.000 dolar civarında olan Macaristan küresel krizden fazlasıyla etkilendi fakat toparlanma aşamasına da geldi.
Ekonomisi ticaret ve yabancı yatırım yolu ile Avrupa ekonomisine sıkı şekilde bağlanmıştır ama Orta Avrupa bölgesinin en açık ekonomisidir ve Türkiyeli girişimci için tam bir fırsatlar ülkesidir.
Ekonomik yapı
AB ülkelerinin güçlü talebi Macaristan ekonomisi üzerinde net etkiye sahiptir. Küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden olmuştur. Sıkı para ve maliye politikaları uygulamaktadır. İç talep çok az desteklendiği için ülkede durgunluk sürmektedir. Ancak bu arada finans sektörünü güçlendirdi ve 2013 yılına girerken kırsal bölgelerde küçük üretim tesisleri temelinde yeni bir kalkınma hamlesini başlatmış bulunuyor.
Toplam GSYİH’sı 145 milyar dolar civarında olan Macaristan ekonomisinde hizmet sektörü yüzde 66, sanayi sektörü yüzde 31, tarım sektörü yüzde 3 paya sahiptir. Ülkede enflasyon oranı yüzde 3.9 işsizlik oranı yüzde 10.9 düzeyinde seyrediyor.
Dış ticaret
Macaristan ekonomisinin ihracatında belirleyici ağırlık imalat sektöründedir. Yıllık ihracatı 112 milyar dolar, ithalatı ise 100 milyar dolar civarındadır.
Türkiye’nin Macaristan’a ihracatı 2012 yılında 518 milyon dolar, Macaristan’dan ithalatı ise 1.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yakın vadede 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefleniyor.
Türkiye’nin Macaristan’a ihraç potansiyeli olan ürünleri aşağıdaki gibidir:
Tarım ürünleri ve gıda sanayi ihraç potansiyelimiz: Yaş meyve sebze, kuru meyveler (kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm), sert kabuklu meyveler (fındık), şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküvi, gofret.
Sanayi ürünleri ve hizmetler ihraç potansiyelimiz:
İnşaat, otomotiv ana ve yan sanayi, ambalaj malzemeleri, medikal ürünler ve cihazlar, ilaç, hazır giyim, altın mücevherat.
Ayrıca şu ürünler konusunda Macar KOBİ’leri ile işbirlikleri yapılabilir: Sanayi ekipmanları, tarım ve gıda ürünleri, otomotiv ürünleri ve motorlu taşıtlar, tekstil ve deri.
Macaristan’da özel sektör genellikle sermaye birikimi az, küçük ölçekli firmalardan oluştuğundan ülkede toptan satış ve distribütörlük sistemleri yolu ile ve depolama imkanları yaratarak kalıcı olunabilir. Macaristan’da Türkiye Halk Bankası’nın Volksbank Hungary Rt. bünyesinde hizmetleri bulunuyor.
Yararlı adres:
Budapeşte Ticaret Müşavirliğimiz:
E-Posta: budapest@dtm.gov.tr