Pazar/Ülke/Polonya

Polonya 38.2 milyon nüfuslu, sanayileşmiş bir Avrupa ülkesidir. Kişi başı yıllık milli gelir 21 bin doları aşmıştır. Petrol ve doğalgaz ithalatını taşkömürü ihracatıyla dengelediği bir enerji tablosuna sahiptir. Dünyanın 3. en büyük bakır ve gümüz üretici olan Polonya’nın dünya ekonomisindeki önemi ve payı yükselmektedir. Aldığı yabancı sermaye yatırımları yoğundur. Ekonomik büyümesi hızlıdır, ortalama yüzde 5’tir, AB içerisinde en hızlı büyüyen ve krizde pozitif büyüme kaydeden tek AB ülkesidir.





Ekonomik yapı

Tarım ve hayvancılık: Tarım kesiminin ülkedeki sosyal ve politik ağırlığı sürmektedir. İşgücünün yüzde 15’i tarımdadır. Tarımsal alan büyüklüğünde Avrupa 3.’südür. Elma üretiminde Avrupada birinci; üzüm, çavdar, ahududu üretiminde Avrupa ve dünyada ikinci sırada yer alır. Patates, çilek, soğan, şeker pancarı, buğday, süt, domuz eti üretiminde Avrupa’da ve dünyada ilk on içindedir.

Sanayi: Otomotiv, gemi inşa, elektronik, dayanıklı tüketim malzemeleri ve gıda sanayi ağırlıklıdır. Ülkede ihracat odaklı hafif endüstriler güçlenmektedir. Dizel motor üretimi dahil otomotiv sektörünü destekleyen ve yabancı semaye ağırlıklı güçlü bir yan sanayii bulunmaktadır. Tüketici elektroniği üretiminde AB’nin en büyüğü konumuna gelmiştir. Helikopter ve hafif uçak üretimine yönelik köklü bir sanayisi vardır. Kimya sanayisi, sülfürik asit, sentetik elyaf, kaustik soda, sentetik boyalar ve kimyasal gübreler gibi alanlarda hacimli üretim potansiyeline sahiptir. Son dönemde, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlara büyük önem vermektedir. Gıda işleme sanayisi Polonya’nın büyümeye devam eden sektörlerindendir. İnşaat hizmetlerinde önemli bir ihracatçı konumundadır.

Pazar özellikleri

Polonya, yaklaşık 330 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile AB’ne yeni katılan 10 ülke arasında en büyük pazara sahiptir. Polonya halkı e-ticaret yahut sanal alış-verişe ilgisizdir. Muhafazakar bir pazar yapısı vardır. Eski rejim döneminde yetişen orta yaş grubu reklamlara şüphe ile yaklaşır, ürün bilgisine bakar. Yüksek teknoloji ürünlerinde batılı markalar tercih edilir. Komünist dönem temalı nostaljik reklamlarla orta yaş kitlelerine ulaşılması yeni bir trend olarak gelişmektedir. Ürünün son kullanma tarihi ve kalite unsurları önemsenir.

Dış Ticareti

Polonya’nın ihracatı 182.4, ithalatı 196.6 milyar dolardır. Türkiye -Polonya ticaretinde ise durum millyar daşağıdaki gibidir:

Yıllar İhracatımız İthalatımız

2009 1.321 1.817

2010 1.505 2.621

2011 1.800 3.500

Polonya’ya ihraç potansiyelimiz tarım ve gıda ürünlerinde şöyledir: Kuru meyveler (kuru kayısı, kuru üzüm), şaş meyve sebze (narenciye), sert kabuklu meyveler (fındık), endüstriyel bitkiler (tütün), şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküvi, gofretler, çay, kesme çiçek...

Polonya’ya ihraç potansiyelimiz sanayi ürünlerinde şöyledir: İnşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, kablo ve teller, beyaz eşya, ısıl işlem makineler, takım tezgahları, elyaf ve iplik, ev tekstil ürünleri,hazır giyim, altın mücevherat.



YARARLI ADRESLER

Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor

Malczewskiego 32, 02-622 Varşova-POLONYA

Tel: 00-48-22-646 14 08/00-48-22-646 43 21

Fax: 00-48-22-646 34 47

E-posta: varsova@ekonomi.gov.tr

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