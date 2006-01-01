Turizmiyle öne çıkan ülke; Montenegro (Karadağ)

Viyana Ekonomik Forumu’nun “Ekim 2013” oturumlarına katılan Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı ve Kadın Projeleri Koordinatörü Müjgan Suver’le sunduğu tebliğ ile ilgili olarak Montenegro (Karadağ) ekonomisi hakkında konuştuk.