Türk yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği ülke; Romanya

Romanya’da enerji, inşaat, turizm, tarım ve teknoloji alanlarında yatırımlar önplana çıkıyor.





Romanya İstanbul Başkonsolosu Stefena Greavu ile Romanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri konuştuk. İki ülke arasındaki ilişkilerin derin kökleri, zengin tarihi ve gelenekleri bulunduğunu belirten Greavu, bu yılın Kasım ayında Romanya ile Türkiye’nin, her iki ülkenin de tarihine damga vuran diplomatik ilişkilerin kurulmasının 135. yılını kutlayacaklarını anlatıyor.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından itibaren her iki devletin politik, ekonomik, kültürel alanlarda güçlü ve dinamik ilişkiler kurmayı başardığını ifade eden Greavu, Romen-Türk ilişkilerinin kademeli olarak geliştiğini kaydediyor. Özellikle 2011 yılında Aralık ayında iki ülke arasında imzalanan ‘Stratejik Ortaklık’ Belgesi’nden sonra ilişkilerin ciddi artış gösterdiğini aktaran Greavu, büyük Avrasya güzergahlarının kesişmesi, her iki ülkenin de Karadeniz’e komşu olması gibi ortaklık ve benzerliklerin iki ülkeyi yakınlaştırdığını söylüyor. Greavu, “Romanya ile Türkiye arasındaki politik diyalog mükemmeldir ve her iki tarafa katkı sağlayan kuvvetli ekonomik işbirliği, Romanya’nın Türkiye ile olan ilişkisinin gelişimine önem verdiğini kanıtlamaktadır” diyor.



Romanya–Türkiye ticareti

Stefana Greavu’nun verdiği bilgilere göre; 2012 yılı sonunda, Türkiye, AB dışındaki Romanya’nın ilk ticari partneri/ortağı, Romanya’nın uluslararası toplam ticari hacminin 5. partneri, ihracatta 4. ve ithalatta 9. partneri olmaya devam etti. 2012 yılındaki ticari hacmi 4 milyar 303 milyon Avro’ya ulaştı: 2 milyar 462 milyon Avro Romanya’nın Türkiye’ye ihracatı oldu. Romanya’nın Türkiye’den ithalatı ise 1 milyar 841 milyon Avro olarak gerçekleşti. İki ülkenin ticari bilançosunun bakiyesi Romanya lehine idi (621 milyon Avro). Türkiye’de yapılan istatistiklere göre de baz alınan süre içinde, Romanya, Türkiye’nin önemli ticari partnerlerinden biridir, ihracatta 12. ve ithalatta 15. sırada yer almaktadır.



Romanya’nın Türkiye’ye ihracatının yapısı toplam ihracatı içinde payı ile şöyle:



- Metalürji ürünleri yüzde 42.51

- Otomotiv, vagon, lokomotif yüzde 11.90

- Kimyasal ürünler yüzde 11

- Makina ve elektrik cihazları yüzde 9.96

- Mineral ürünler yüzde 5.77

- Ahşap ürünler yüzde 4.93

- Bitkisel ürünler yüzde 4.34

- Plastik ürünler ve kauçuk yüzde 3.95



Romanya’nın Türkiye’den ithalatının yapısı, toplam ithalatındaki payı şu şekildedir:



- Makina ve elektrik cihazları yüzde 22.45

- Ortak metaller yüzde 20.6

- Araç ve yedek parça yüzde 13.57

- Tekstil ürünleri ve giyim yüzde 13.09

- Plastik ürünleri ve kauçuk yüzde 9.92

- Kimyasal ürünler yüzde 5.73

- Bitkisel ürünler yüzde 4.5



2013 yılının ilk 3 ayındaki Romen-Türk ticari hacmi 1 milyar 075.7 milyon Avro gerçekleşti. Bunun içerisinde Romen ihracatı 651.6 milyon Avro’ya ulaştı.

Aynı sürede Romanya Türkiye’den 424.1 milyon Avro ithalat yaptı. Romanya’nın lehine ticari bilançosunun bakiyesi 227.5 milyon Avro olarak gerçekleşti. 2012 yılındaki aynı süreyle kıyaslandığında, ikili ticaret hacminin yüzde 12.8 arttığını gözlemliyoruz. Romanya’nın ihracatı yüzde 24.5 arttı ve Türkiye’den ithalatı ise yüzde 1.5 oranında azaldı.



Romanya’da Türk yatırımları

Stefana Greavu, Romanya’daki Türk yatırımlarından da sözediyor: “Romanya’da 20 Nisan 2013 tarihi itibarıyla sermayesi Türk olan 13.148 adet ticari işletme kayıtlıdır. Yapılan tahminlere göre, Romanya’daki Türk şirketlerinin toplam yatırımları (doğrudan doğruya ve başka ülkelerde kayıtlı şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımlar) 4 milyar Avro’yu aşmaktadır (5.5 milyar Dolar).

Romanya’daki Türk şirketlerin yatırım yaptıkları başlıca sektörler: Finans-bankacılık sektörü, üretim sanayisi, gıda sektörü, park ile lojistik merkezleri, ticari merkezler, otel ve turistik tesisler, ofis ve rezidans yapıları, çiftlikler, medya sektörü.



Romanya’daki önemli faaliyetleri/yatırımları bulunan Türk şirketlerden bazıları ise şunlardır:



- FIBA Holding (yatırımlar: Credit Europe Bankası, Anchor Grubu, Gim Holding),

- Karamancı Holding (yatırım: Superlit Romanya),

- Omsan Lojistik (Omsan Logistica SRL Lojistik Merkezi ile),

- OYAK (ERDEMİR Romanya – eski Otel Inox, Türkiye’de ise Oyak Renault ve Renault Mais, ithalat şirketi ve Dacia araçların bayisi),

- Garanti Bankası,

- UNZE Çimento (yatırım: CEMENT TERMINAL MANGALIA),

- HAYAT (Romanya’daki yatırım: PROLEMN, Reghin, HAYAT Chemicals Constanta),

- Kombassan Holding (yatırım: Barlad Rulman Şirketi – Art Rulman şirketine yatırım yapılmıştır),

- Banvit,

- Koç Holding (Romanya’daki yatırımlar: Arçelik/Arctic, Gaeşti),

- Doğan Grubu Holding (Kanal D Romanya),

- SUMMA International Construction (Plaza Romanya Alışveriş Merkezi, Bucharest Mall, Millenium Business Center, Monaco Towers, başka büyük tesisler ve Swan Office Park’ın inşaatı devam etmektedir),

- Garanti KOZA Construction (Crivina’daki su arıtma tesisi).”



Türk şirketler için Romanya’da cazip yatırım alanları



Stefana Greavu, Romanya’nın Türk şirketlerine sunduğu çeşitli yatırım alanlarını şöyle sıralıyor:



- Geleneksel olmayan enerji alanı,

- Yenilikçi göstergeleri,

- İnşaat sektörü,

- Tarım-ziraat (hayvan yetiştirme çiftlikleri ve/veya saman yetiştirme çiftlikleri),

- Turizm sektörü,

- Sanayi ve teknoloji parkları vb.”



Greavu, şu anda süt ürünleri sektörü, hastane yatırımları, madencilik, enerji, ziraat v.b. alanlarda yatırım yapılmak üzere Romanya’da potansiyel yatırımcı adayları ve Türk partnerleriyle çeşitli görüşmelerin başlatıldığını dile getiriyor.

Romanya İstanbul Başkonsolosu Stefana Greavu, Romanya’da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılarına Romen mevzuatının sağladığı başlıca avantajları ise şöyle sıralıyor: “Tüm ekonomi sektörlerine sınırsız erişim; elde edilmiş karların ve sermayenin tamamen ülkeye geri götürülmesi, kamulaştırmaya karşın himaye ve koruma, Romen veya Avrupa mevzuatının sundukları fon ve uyarıcılara erişim; kalifiye ve rekabetçi işgücü.”

Romanya’da yapılacak kamu yatırımlarının hükümetin web sitesinde düzenli yayınlandığını anlatan Greavu, enerji sektörünün oldukça dinamik olduğunu ve özellikle demiryolları ihalelerini konsorsiyumların kazandığını anlatıyor. Romanya’nın stabil ve büyüyen bir ekonomisi olduğunu vurguluyan Greavu, üretim için Romanya’ya gelen yatırımcılara özellikle stratejik yatırımlarda hem yerel yönetimlerin hem de hükümetin daha farklı teşvik ve destekler sunabildiğini de ifade ediyor.



Romanyalı şirketlerin Türkiye’deki durumu

Türkiye’de yatırımı olan toplam 99 Romen şirketi bulunuyor ve yatırımlarının tutarı 15 milyon dolar civarında. Bunlardan 31 şirket ticaret sektöründe, toptan ve perakende satışta faaliyet gösteriyor. 18 şirket sanayi üretimine yatırım yapmış, 10 şirket lojistik, depolama ve haberleşme/komünikasyon sektöründe, 10 şirket-personel ve sosyal hizmetler sektöründe, 8 Romen şirketi inşaat/yapı sektöründe, 8 şirket restoran ile otel hizmetleri sektöründe, 8 şirket emlak sektöründe, 3 şirket-elektrik, gaz ve su tedariki sektöründe, 2 şirket tarım sektöründe ve 1 şirket madencilik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Stefana Greavu, Romanya’nın, ticaret, turizm, petrokimya sanayisinde (ki burada tecrübe ile karşılaştırmalı avantajları da sunmaktadır) karma şirketler kurmak üzere, Türkiye pazarında yer almak için Romen şirketlerini teşvik ettiğini de belirtiyor.



Romanya ekonomisinde genel görünüm

Greavu, Romanya’nın ekonomik durumu ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “AB’nin içinde bulunduğu zor şartları gözönünde bulunduracak olursak, ekonomik açıdan Romanya’da eğilim ekonomik iyileştirmeler şeklinde sürmektedir. 2012 yılında, Romanya’nın gayri safi yurtiçi hasılası 132 milyar avro olarak ölçüldü; böylece ekonomik büyüme oranı yüzde 0.3 olarak kaydedildi. 2013 yılına ait tahminlere göre ekonomik düzelmenin pekiştirilmesine yönelik çalışmalara güvenilmekte, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2 oranında büyümesi beklenmektedir. 2014 yılında ise ihracatın büyümesine ve yatırımların iç pazardaki olumlu seyrine bağlı olarak, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2.25 oranında yükselmesi hedeflenmektedir. 2012 yılındaki kamu açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2.5 seviyesindeydi, 2013 yılı tahminlerinde ise oranın yüzde 2.1’e inmesi beklenmektedir. 2012 yılında yüzde 5 olan enflasyon oranının 2013 yılında yüzde 3.5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. 2012 yılına ait işsizlik oranı yüzde 5.6 olarak gerçekleşti. Avrupa fonların emilme/absorbe edilme oranı ilerleme kaydetmiştir, ancak halen Avrupa ortalamasının altında sürdürülmektedir.”