Türkiye'den KOBİ'leri çağıran ülke: Makedonya

Makedonya Türk KOBİ'lerini ülkesine yatırıma, ticarete, hizmete ve işbirliğine çağırıyor...





Türkiye’den ve bütün sektörlerden KOBİ’leri ülkesine yatırıma, ticarete, hizmete ve işbirliğine çağıran Makedonya önemli ekonomik fırsatlar sunuyor. Pazar yapısı ve tüketim gücü mütavazı bir Avrupa pazarından farksız olan Makedonya’da Türkiyeli girişimci için sıcak bir atmosfer var.Makedonya 2.14 milyon nüfuslu bir Balkan ülkesidir. Başkenti Üsküp’tür. Ülke gelişkin bir tarım ekonomisine dayanır. Başlıca tarım ürünleri; pirinç, pamuk, tütün ve meyvelerdir. Koyun ve keçi besiciliği de önemlidir. Erken sezon meyve ve sebze üretimi potansiyeli çok yüksektir.

Makedonya’nın önemli sanayi sektörleri ise; kimyevi ürünler, demir-çelik, makine, metalürji ve tekstildir. Tekstil, özellikle de deri sanayi, en önde gelen sanayi koludur. GSYİH’nın yüzde 30’u imalattan, yüzde 58’i hizmet sektörlerinden, yüzde 12’si tarımdandır. Hizmetler ticaret, taşımacılık, telekomünikasyon ve bankacılıkta yoğunlaşmaktadır. Makedonya Avrupa’nın en düşük vergi oranını uyguluyor. Yabancı yatırımların arttırılması yoluyla ekonominin büyütülmesi politikasını izliyor.



Türkiye ile mevcut TicaretMakedonya Yatırım Ajansı ülkenin gelişmiş altyapısına dikkat çekiyor. Yönetim ekonomiyi modernleştirme, geliştirme, bürokrasi, yargı ve özel sektörü ataletten çıkarma ve AB’ye entegre olma konularına odaklanmış bulunuyor.

2011 yılında Makedonya ile ticaret hacmimiz 400 milyon ABD doları düzeyindedir. Bu hacim Türkiye’nin 300 milyon dolar ihracatından ve 100 milyon dolar olan ithalatından oluşmaktadır. Türkiye Makedonya’ya buğday, çikolata, sert kabuklu meyveler, yaş meyve ve sebze ve kuru meyveler gibi tarım ürünleri; hazır giyim, otomotiv yan sanayi, iş ve maden makineleri, inşaat malzemeleri, beyaz eşya gibi sanayi ürünleri ihraç etmektedir.Makedonya pazarına bakışta kullanılacak kriterlerden biri, ülkenin tümünün değil, kent kent değerlendirilmesidir çünkü yerel yönetimler her sorunun çözüldüğü bağımsız yetkilere sahip mercilerdir.



Fırsat alanları

Stratejik yaklaşıma göre Makedonya Türk KOBİ’leri için girişimci ve yatırımcı için fırsat ağırlıklıdır. Örneğin toplu konut inşaatları, atık su ve içme suyu projeleri, hidroelektrik santrali projeleri, sigortacılık, tekstil yatırımları ve bankacılık yatırımları önemli fırsat alanlarıdır. Hem evsel hem de endüstriyel doğal gaz nakil ve dağıtımı da fırsat sunan bir sektördür.Girişimcilerimiz için odaklanılacak yatırım ve ticaret konularında yelpaze; bütün sektörleri kapsayacak kadar geniş tutulabilir; çünkü ülke bakir bir ekonomiye sahiptir. Türk girişimci açısından; yaş meyve-sebze ve işlenmiş gıda sanayi, organik tarım, tavuk çiftçiliği, süt ve sütten ürünler, otomotiv yan sanayi, bilişim teknolojileri, paketleme makineleri, tekstil ve deri işleme tesisleri, ağaç işleme ve mobilya sanayi, her türlü makine, makine imalat sanayi, montaj yatırımları, inşaat malzemeleri, mermercilik, kireç ocağı, su arıtma cihazları, altyapı araç ve gereçleri altı çizilecek imalat ve ticaret sektörleridir.



Pazar özellikleri

Makedonya pazarı gerek bölge ve ilerleyen aşamada tüm Avrupa’ya yönelik ciddi ticaret, yatırım ve işbirliği imkanları ve fırsatları vermektedir.Batı ülkelerinin ürün kalitesine ulaşmış olan Türk ürünlerine ilgi ve güven tamdır.Makedonya’da yerli ve yabancı firma ayrımı bulunmamakta, vergiler, imtiyazlar ve devlet destekleri anlamında tüm firmalar eşittir.Makedonya serbest bölgelerinde kurumsal gelir vergisinden 10 yıl boyunca, bölge dışında yüzde 10 olan kişisel gelir vergisinden ise 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında muafiyet sağlanmaktadır.

Ayrıca, arazi kiralama satınalma fiyatlarının son derece düşük olduğu, gelişkin sanayi ve ticaret altyapısına sahip serbest bölgedeki yatırımcılar hammadde, makineler ve parçaları ile ilgili ürünler için KDV ödemezler.



Türkiye için tedarikçi olabileceği ürünler

Gerçekten de Makedonya, bölge ülkeleri arasında işgücü, enerji ve diğer tüm üretim masrafları ve genel yatırım ortamı anlamında en elverişli ülke konumundadır; Balkanların Çin’i olmaya adaydır. Bu bakımdan yatırımcı kadar ithalatçımız için de aşağıdaki ürün ve sektörlerde en uygun tedarikçi olarak değerlendirilmelidir:

- Yaprak tütün l Demir-çelik yassı mamül

- Kurşun cevheri l Taze üzüm şarabı

- Ayakkabı l Bakır cevherleri

- Çinko cevherleri l Yolcu gemileri